Fosforbrist kan minska skogars klimatnytta

En viktig mekanism är så kallad koldioxidgödning, där högre halter koldioxid i atmosfären kan öka växters tillväxt och därmed deras upptag av kol. För att denna effekt ska fungera krävs dock näringsämnen som fosfor och kväve i marken.

Den nya forskningen visar att samspelet mellan dessa processer är komplext. Mer fosfor i marken leder inte nödvändigtvis till ökad kolinlagring, vilket överraskade forskarna. Resultaten tyder på att många skogar, särskilt i tropiska och torra områden, redan är fosforbegränsade. Det innebär att deras möjlighet att öka upptaget av växthusgaser framöver kan vara begränsad.

Forskarna drar slutsatsen att minskade utsläpp av växthusgaser blir ännu viktigare. Skogarna kan inte ensamma kompensera för fortsatt ökande utsläpp, enligt studien.