Brist på fosfor i marken kan göra att skogar i framtiden tar upp mindre koldioxid, vilket riskerar att förvärra klimatförändringarna. Det konstateras i en ny vetenskaplig studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.
Fosforbrist kan minska skogars klimatnytta
Dagens M&U Ny forskning visar att brist på fosfor i marken kan begränsa skogarnas förmåga att ta upp koldioxid, vilket riskerar att försvåra klimatarbetet och göra utsläppsminskningar ännu viktigare.
Forskningen visar att skogarnas förmåga att fungera som kolsänka är mer begränsad än tidigare antagits. I dag tar världens skogar upp ungefär en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser.
En viktig mekanism är så kallad koldioxidgödning, där högre halter koldioxid i atmosfären kan öka växters tillväxt och därmed deras upptag av kol. För att denna effekt ska fungera krävs dock näringsämnen som fosfor och kväve i marken.
Den nya forskningen visar att samspelet mellan dessa processer är komplext. Mer fosfor i marken leder inte nödvändigtvis till ökad kolinlagring, vilket överraskade forskarna. Resultaten tyder på att många skogar, särskilt i tropiska och torra områden, redan är fosforbegränsade. Det innebär att deras möjlighet att öka upptaget av växthusgaser framöver kan vara begränsad.
Forskarna drar slutsatsen att minskade utsläpp av växthusgaser blir ännu viktigare. Skogarna kan inte ensamma kompensera för fortsatt ökande utsläpp, enligt studien.