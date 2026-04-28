Sveriges geologiska undersökning, SGU, varnar i en ny klimat- och sårbarhetsanalys för att brist på geologiska underlag hotar Sveriges klimatanpassning. Analysen publicerades på måndagen och pekar ut risken att nödvändig geologisk information och expertstöd inte tas fram i tillräcklig takt. SGU har i uppdrag att regelbundet analysera klimatrelaterade risker och ta fram åtgärdsplaner för ökad motståndskraft. Enligt myndigheten kan bristande resurser leda till att andra aktörer saknar beslutsunderlag för effektiva åtgärder.
SGU varnar för brist på geologiska underlag i klimatanpassningen
Dagens M&U Sveriges geologiska undersökning pekar i en ny klimatanalys på att brist på geologisk information hotar effektiv klimatanpassning, särskilt inom vattenförsörjning, ras och skred samt översvämningar.
SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. Foto: Adobe Stock
Analysen lyfter tre prioriterade utmaningar: vattenbrist, ökade risker för ras och skred samt översvämningar. Särskilt vattenförsörjningen beskrivs som en av de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringar.