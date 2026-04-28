SGU varnar för brist på geologiska underlag i klimatanpassningen

Sveriges geologiska undersökning, SGU, varnar i en ny klimat- och sårbarhetsanalys för att brist på geologiska underlag hotar Sveriges klimatanpassning. Analysen publicerades på måndagen och pekar ut risken att nödvändig geologisk information och expertstöd inte tas fram i tillräcklig takt. SGU har i uppdrag att regelbundet analysera klimatrelaterade risker och ta fram åtgärdsplaner för ökad motståndskraft. Enligt myndigheten kan bristande resurser leda till att andra aktörer saknar beslutsunderlag för effektiva åtgärder.