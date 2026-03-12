Rapport: EU:s livsmedelssystem måste ställas om för att klara klimatmålen

Klimatförändringarna påverkar redan jordbruket i Europa genom torka, översvämningar och värmeböljer som minskar skördar och hotar lantbrukares inkomster. Förluster från extremväder uppgår i dag till omkring 28 miljarder euro per år och kan öka till cirka 40 miljarder euro till mitten av seklet, enligt rapporten.

Samtidigt står jordbruks- och livsmedelssystemet för ungefär en tredjedel av EU:s utsläpp av växthusgaser, där jordbruket är den största källan. Enligt rapporten krävs både minskade utsläpp och bättre anpassning till ett förändrat klimat. Forskarna lyfter också behovet av förändrade kostvanor, minskat matsvinn och nya jordbruksmetoder.