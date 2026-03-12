EU:s jordbruks- och livsmedelssystem måste genomgå en omfattande omställning för att klara klimatförändringar och nå klimatneutralitet till 2050. Det visar en ny rapport från European Scientific Advisory Board on Climate Change.
Rapport: EU:s livsmedelssystem måste ställas om för att klara klimatmålen
Dagens M&U Jordbruks- och livsmedelssystemet i EU måste genomgå stora förändringar för att klara klimatutmaningarna och nå klimatneutralitet, enligt ny rapport.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Klimatförändringarna påverkar redan jordbruket i Europa genom torka, översvämningar och värmeböljer som minskar skördar och hotar lantbrukares inkomster. Förluster från extremväder uppgår i dag till omkring 28 miljarder euro per år och kan öka till cirka 40 miljarder euro till mitten av seklet, enligt rapporten.
Samtidigt står jordbruks- och livsmedelssystemet för ungefär en tredjedel av EU:s utsläpp av växthusgaser, där jordbruket är den största källan. Enligt rapporten krävs både minskade utsläpp och bättre anpassning till ett förändrat klimat. Forskarna lyfter också behovet av förändrade kostvanor, minskat matsvinn och nya jordbruksmetoder.