I budgeten för 2026 föreslår regeringen en rad satsningar för att minska utsläppen från transportsektorn och stärka Sveriges konkurrenskraft. Satsningarna bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna och beräknas bidra med betydande utsläppsminskningar de kommande åren.
Regeringen miljardsatsar på elektrifiering av transporter
Politik Regeringen vill påskynda omställningen till ett fossilfritt transportsystem. I budgetpropositionen för 2026 presenteras flera omfattande satsningar som ska underlätta elektrifieringen av transportsektorn. Miljö & Utveckling har listat de viktigaste.
Romina Pourmokhtari (L). Foto: Wilma Hagström/Regeringskansliet
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
De viktigaste satsningarna är:
zFWVQtnkYQuX4MjFPMggZE+6fWyeP6v3xHiLBwnzTqtsjD3frFYdANfOvkhkKEvRqcJUDeC93QV+lZNedb5TosmQ9TxQItZXylCKX3oyNrnS57rA+E/4csmVZQADPYT5LPQ6ms8vntbNYUlTLnG0UwOL6Zazy8iITQON5yHIAB4wIt4sbBs0f6dc3qyqyayrF+kL/JIGwy4OBDIuwkGFMaw4/+CQcDX4vyJc218BbCpZNIuaCEHpWO+k3YkFL/HZcH1iNQzTAof480mzw0K+G3wPoVPTroQ6BxwvSb78aOP3MKRNq8C2CsPsHi/h+NpJZ+ZHab6oCa2NA/+dj3cLu5hRDFgXlYMRHZMiMibJul6Mg3c1Wa9LXW7LQ3ny31Swdq1XqnukACre1EmpJAirliWIyUVvikxzTRAluDSSXnFYXK2DotH8Scuz/AkPeNEvxnSSUWC7TLoIQODZvdHTOqOTSTcqcvIapKfz969UVQRd51go8XMyT2GYIYK0Nl6PuGwNgi2VfDXUu5WjBkIU7PDhI/qVBeCQijhIJwgrY9gUPCwoEw5OxXUEHl5ZAQsOZbYV0citsNesL3vYS6HGRAk+vrQOAPM9dhREE12MRQWzsgvfF3hxKRP2mDvizXpEZUZ6tlb4o779K3x+6xMly617QdcSjZC77M1mex5WOz3gLCh7ykX9bATy7EZWo02HWqbXikoCZlu08C1f6MOQngODHY8XhimIJnwBj01GKOguD7F9/zoFqlwfKfywDU6yv4K5udwRFJbaOKZw+evaftT824/tSL7w2ZjJkBy/ymwnBPYIIIfhEz/qmW62Dk20TAGVA3PKmNJjG37z8QweKyHYX1uw50Y0sDaCmRgugwMUmahF9X+j+oUhjkvUw1MAKsWPAxp4GDXJQRD3iduRrt7m2QWA9gh3LE+leiiCcf+MbtWS5SbhZwcTLMtyAbJ6Qe9+eOiYQQbU7RtLUu4KaJT07XZIDr5bklPwGARfwvsc61o9I8yO7rYzxI2y8om7e7rGmlVAkmL8plK3mEQMkIw4cDiJvFEVqL5sNdItRgwH3qgJ6bbV4XPw43Cw2/ywaaPU8mXON39lVXAYN875XKvmND9yUDqziUlYLYy19IUNEtJNI7m3CVtEdc+Dg+Yp87qtoVTEHpVYczg+ZppDVit8XPHwdPUlsjx/qSSUBJm19neEn6gfw6eIW2/sx2cvXXTbvB/EoICZXv/lHWAmxnP+3cbvMRlmbSCoCkT/uS2ypVn3j4OsmZvX86StKmi+eHIo/K00uKIqS9K9ERHgqEb3iBe49l8V/VAl0thG1KWcplbgvcwMPyrvER9pyekqyrmG5k0TjjulyxYsDma55b84stz2GGaAf6ryQTRU9HiKG+TOXK4XoW1NvAeq4IouZ1fWLQCznSW+qzQUtGk+UmEBZhwvPoV+COT5ZkxRr0p1G6u2PjlmQ+sh1aNt8oA7Bl+I9KY25W0WT1WnvFKvCkl0KG8WbX4Dd7BuTgPkP6OimLfGD3tgWF+7vyUtQ5xKUmtracyRPWJ9VfmcDI9xr+GyRGAXCbd8bLTjrpn/f+JkcJxKLSmQwn4Mf2/nMhaTK4scAgQjEQEb7w97t4h+B2FfnHi+snqeOk14xSOgDx8K8HTxQjjB75zXXxFY/M1nhH4HwWzCW4n9PmVeUexQ9KX9S58KJ5hNWdj/etzplZj6h3HCvYJLgXQs0aNtjPGp1L9RoZi7BKWBzRQgnzlvjJF6FuwXKh9FbI6GaA7/juNfjvvQywg5Kwd9Gz+B7Vg1IAbfp66FOyHcgzjQn4Izz1IxweEBrohriR7LDCi/A0A8t0y7DAgAukJQ8KVHufP2FCzpyxxzHWLDENvPnBNy2F5P/UEdXwfuSmAMS2yEj7APtK1t3ol+Ch5bah1xDQKP2cnntejZPe89hkbEjeNjiLOJu90m3ohNxrKEBtV6Q4zmrZydaKZga2qyBGB4tgKuBl1Cjo63exwxkwkJ53LVQSeSZrm5o/bW2DrR56Ad1heo3KSbFU+kJxGf5+9CuK6rKVHT7fhGKjTU/fM0ARhNwmw6ha/8dkQQNquXxsvbF842BayLK4WEBTU9jjH38CDVZUI0a7C9l0Uit7VafRsV4h/HwGYpmQaxd1XyOrf7t+1tGJ3z/ySqzoddwt/XwHKJzUY8vvEHy4w9imGTx4nf8VFFGOIz1OrveE8notrMsMzMfPJS3PPfCTZ6XeALVpO4J8jxv0+FcGUpWZWMhFbjOiSPKWWd7zzIo3+1fltkwManXRXEKTMrtdgQ79Pax9R3YPAj0PhuQfATXdxENFrq8UZCGf8RBQQF2eayYA8uktKF/d6CQ58OQatGVqJuKnh1OcinWTxrhQ8ydg0mBRlYvc/OPwpqWjKMLU0Nzqm67S5EZVaWLdpvfH4VF+8zxSKtsmXlfLrbuAU5DRbFeLGDzDZm4CvWnSQUivLoAjK83fkOmohYJCVR1rqFx/exZY0L//mgiVkkbzDQkE3z253sjfSiBwcIZjBAvX/IwAIoLl0RLUweRoRKBrB2qYiK4zu6vG8xYDEGJT4NBuR3554NG8CcqYbkPy/NKfz1OuGofIQEbibpI2e9p1kBmxLxYRjs+D3XguyDPev1Q5CUaE9G4LZfjYblaSgjhm/YRB1bK/zoY/IFw9v5IgTnQlGh5a1BPbigWe6WH0S5P35Vc8ZHsNODBa0IRQFQ57rzA+nkvvbdsP//VIxPazmA1jGPriV2nRY5lSKSUlnk5HTRJc2p0VqL8ewBTZ/bF97SFluIN50Z9DFZJxBOvzLqmKUBlLwlFWYA/4BDTYD0NSz4KdXGXXqQVkAPYJKpS/4PLDwyHgYR0dryyJa/5+2fc8rwhsPksxScFJ2jJtC3YYs01OoBPRfTCcz+Q8zbxSr7KW6/MDESLyFe8t+VGuHXLF76m8hGr6IcmGec4w8wA7WD5ln++2FhHC0vW+KOgm6uFMbDa1Znh30/EjvXQXLoH3gdzYk6ri6si/pPja1JIXi5j2fIjv73wDcBns6zE6iSHWqPN8WaQS94HbMXaLlqVRrbb9FzxA02TDZZN7sRKvuxTL0rcgn0T+a89t8cRE4jE50O0lrOsMteOimDbAsSrskOWKiDcrL+cgKAGLa9ena2O6ofFMmBZjpqv7cgWASKuzz0IZsyoQ6FuE3Qnsj3q3ToS6Ya4KX5whCLsUY2LYcUgglgl6mobknK77XYpktMg5otI3UP67yqbqnjPePtqRv6oaTFm/MVU9ntHL7FXBqWhLRFrDAsHtJO0pTtRE+nfYAz/lFBMaVqVfuwfHOzIAVlotY7quZfjGicfm5RBDvWoRJIp6TNH1dp4FCRax66eUrkiB3WXEmvZj8/4/kD4V3i7GgjxlS7QIXq/4+v6ktaK0PJoXsfAdV1AI18/oo75yk4JLu1qKLoGmNcskZwsKGXQ1uXtg7/DIshWVTLWGjVvKDIHQfYQ7reiVTHgMVukB2ftjec3ppdTRmpylK1DM9/fsVgLg9KNyKWapXbO6Za9UDOrCcSVfnjPc0x89wNlM8mh9t6OuxEF5zo1CJb7+VkFRm34zt0MgW8SSFpJTEEPmcD4M7I8ucZi7TdeconaQv5eUxxzEjkK6waF+amHz1G0ZMsU0cN9t8BYAcbpDIfK3nzKUOCzuUrjQ9xKZbMwnq4Y/XOhM68fj9G8mh0GhcTBJuxSvXnkYGXW3/SwIjssS2TX0S54VQw2rUxkIEG7888X+amQZQQaxsjf6x5BCs4tD1/2QffY/yHf/ZPP/ZncMMvrT01YxQIHry4DFkvjzZny0BHIuvxwajOK2FVnXtntWVG+DFDZTEZA+GfgQb4EfxFS51gz1YuVHg1FfZd8cuY8kpN0VSfpQIZ2rncUqUw3FXzh5RucByeY6urqvOJP9BDwGZ/zE3n/sO4ZAINSinS58ea0cfN+l4hdIFtCQQjSTYn0k0Br7Zh0BUNZr/8LkJXKnpbr+Q2SbuvY8D6vuHznh3XdDWbRJKOOhOxq3SbBHVnGMpObsryvXy8xYQ8f5YeMT138+2PD4MzWVQz3Jry5cX/iQ7apKgbGW0mpsXSP73lEyeccvPAvw6OdApeCSgYuUtaD+Ogb1Cc9wTD01D0D5jUjbTjmDQFGEf8oMED5CmjnJ5tFrSUh3twQKynMy/KNmnQWMJ59skNre/AZtoZYWEEWtl2nARMNAZ2uA26040bspcm6lU4Ap5rQplh9VVecIM65563Yhf0BzmRxt727CaR4WzkqUKuYz3tPokzq9cR4blhj/vL6JTghCZSxOyYSSu/Jj2qWuvnSEtuJirnrHI=