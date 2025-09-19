Oenighet bland miljöministrarna – EU skjuter fram klimatmål

EU:s miljöministrar misslyckades på torsdagen med att enas om unionens klimatmål för 2040, vilket gör att beslutet nu skjuts upp till ett toppmöte i oktober. Förslaget från EU-kommissionen om att minska växthusgasutsläppen med 90 procent jämfört med 1990 års nivåer mötte motstånd från flera tunga medlemsländer, däribland Tyskland och Frankrike. Kritiker lyfter fram industrins konkurrenskraft och de ekonomiska konsekvenserna som skäl för att frågan ska avgöras av stats- och regeringscheferna.