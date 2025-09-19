EU:s miljöministrar misslyckades på torsdagen med att enas om unionens klimatmål för 2040, vilket gör att beslutet nu skjuts upp till ett toppmöte i oktober. Förslaget från EU-kommissionen om att minska växthusgasutsläppen med 90 procent jämfört med 1990 års nivåer mötte motstånd från flera tunga medlemsländer, däribland Tyskland och Frankrike. Kritiker lyfter fram industrins konkurrenskraft och de ekonomiska konsekvenserna som skäl för att frågan ska avgöras av stats- och regeringscheferna.
Oenighet bland miljöministrarna – EU skjuter fram klimatmål
Klimat EU:s miljöministrar misslyckades på torsdagen med att enas om unionens klimatmål för 2040, vilket gör att beslutet nu skjuts upp till ett toppmöte i oktober.
Danmarks klimatminister, Lars Aagard, var ordförande på torsdagens möte. Foto: EU-parlamentet
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) uttryckte stark besvikelse över förseningen och varnade för att målen riskerar att försvagas. Tyskland anser, trots sitt stöd för målnivån, att beslutet måste fattas på högsta politiska nivå. Även Polen och Ungern är kritiska – Ungern kallar målet ”överambitiöst” och Polen menar att deras kapacitet stannar vid en 83-procentig minskning.
3Kiol239HARNdlfW69+CYoLR4MMSlRR6VFwafm95FunzyuwCP3W3DD3f1iBMHem0TeipEH+5McxuVX+VBa5gY0rhPwyFWCoCfjmH07T79PAz60nVmhNwPcCNFPDJ+wWfxDM7uaGbCrjHIC0OJ6cYxowkr6ySzf3BrTMrpa0u77RGsjnHXwlQB738YMo6QksGa89iKfvjuh5xS/eNa7Beed6A1MAH4aUXXRBy9GC0Pl42KXbhf2TXVx5DaCaSb2K2rF3rGG3zb4XCphC8m9HxRO5RKdiskaWz3Woz/xyEGsH/oKFdDvOA6+XbXaBpYHLrLAizBWzjFXJ0S3M/qCKsgZvyXPr0RVS+De2OiPh/a56wmhlcBpQIb8j2Z4G+sfcvNa13z/T+lJ8losZqHG3CYs7aEpa/dZgqdExD4eHp1pQ8lzpxqptNRPok/Wdw5agbTvTEyLliZ+/NlJ5oMeV+A2t4LsJolb1UG9B1leIQ6gkDN/EoQIBJOt8+EQQhk8W3vPjaEEeWpn/KzMf4Lz626wmBtYdzULaiasoqMoLnBVaMQA1pHvsnk4eZsANPyMjBUZXJVOL/kU+38EM0cpcfS37TKyG3wqtL9e86RbdmrYqOHa6X1U2EAdoxY5Rks5DovmcX6pYZ0vdpUjwX9/YpkslZj8+fF72UPei6KTY+SIIXBLN5mIRDWro19+2VFuNKNOBJwN6seM1yBolJYkq0tJXMA1seS/Fz/gNOGXG5hNNMn3jNweie6UiZpvTviNHnUg93z+gRodfIX5lvaqnGJiFcn2QrtJiodLEXcj//p0ilMzYEhVoWu69vTlFcNqdhB5IuRr+ga49uBZBrqWAGAk+VaJF4ekCya4Pm06x+dLD2rCv8RuuaXL3u+aI8b5ZF9cXn+UXjw4mn+yh7AOTml3y4gtJoiS1KYIRISR2uT6PdjZlnKrm1yROZC21pFSdmj6VHNMs+aosS226urdo6A5OAJMxJpPQl8czdyUADJ7roT4rm0bUlIILUdh7zXj8G/T6j1y+Boxs2jzKoatrVISuKmW4pxAN8zmIPOz7/Q5F+1O1/hwWV/lntL6rC3MwUmrvMrwiuHzBF/uJr10YEyVgYnWUqvLZtNinS+VnoGpsfpU8hGAyk2YWAODA6cW8RqZ7MhnnOBOGeI7lAjEmBMCTbB3VSvUm+2wE1CzX435jFN/c8mPa5hOOqTVusaf9vuN+/PRZR82KKpEEKdGuto7cs00TJvS3g6vaEnx41p9bRNIIiWz7zryv0FnpnQvbrLR/odJKzrZGr48DR2qJPr+X6auxZ495+fBGjLCtRPAq71o621bxO9f42CDiJpsEZcvCMSUBOgosjFfe5pKCwl8SG/MED42+qybobahVDmy6h7BjQOuDDxEpJMjHVSXpKfSNLB0NW98q53Oc0NS1RJKXyd5VbDErNTLxY1WS1VnE/JRIAkGUtlCtELNtUlAFOQSxSEooB5r1hT+DN06PnlC4nl3Z6xQvkuI/wPqFk5e44Thduj/C7FMpVSWzOkmUjRB5gTavPYZaY3TbuN9vHiA==