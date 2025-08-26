Nytt verktyg: Så placerar du våtmarken rätt

Verktyg Nu blir det enklare att sätta in rätt åtgärd på rätt plats. Ett nytt nationellt kartverktyg visar var våtmarker gör störst nytta för att minska övergödning. Med hjälp av detaljerad modellering får markägare och åtgärdssamordnare platsspecifika data om reningspotential för fosfor och kväve – ett stöd som kan spara både tid och resurser i arbetet med bidragsansökningar och planering.

Illustration: SLU

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har lanserat ett nytt digitalt kartverktyg som gör det enklare att planera våtmarker för att minska övergödning. Verktyget visar hur mycket näringsämnen som en våtmark kan rena beroende på dess placering i landskapet och är tillgängligt för hela Sverige. Tidigare fanns liknande kartor endast för två områden, men nu är det möjligt att zooma in på valfri plats i landet.

Kartverktyget underlättar enligt SLU bidragsansökningar för att anlägga våtmarker genom att ge platsspecifika uppskattningar av reningspotentialen för fosfor och kväve. Det interaktiva gränssnittet visar förslag på våtmarksstorlek och placering baserat på inkommande vattenmängder och näringsbelastning.

Biologisk mångfald Klimat Vatten
publicerad 26 augusti 2025
av Jon Röhne

