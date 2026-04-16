Nytt verktyg avslöjar dolda risker i miljardindustrin för sjömat

Planet Tracker har lanserat en ny portföljfunktion i sin öppna Seafood Database för att hjälpa investerare identifiera hållbarhetsrisker i fiskerisektorn. Verktyget omfattar 300 företag globalt och kopplar inköp till oberoende miljödata.

Planet Tracker har lanserat en ny portföljfunktion i sin öppna Seafood Database för att hjälpa investerare att identifiera och prioritera hållbarhetsrisker kopplade till fisk och skaldjur. Databasen omfattar 300 företag globalt inom hela värdekedjan, från fiske och vattenbruk till distribution och varumärken. Den kopplar företagens inköp av sjömat till oberoende miljödata och synliggör risker som överfiske, illegalt fiske och skadliga fiskemetoder. Den nya portföljfunktionen gör det möjligt för finansiella aktörer att snabbt se vilka innehav som står för de största riskerna och var insatser bör prioriteras.

Enligt Planet Tracker är sektorn både central och samtidigt bristfälligt transparent, vilket försvårar riskbedömningar. Analysen visar att bolagen generellt presterar bäst inom styrning, beståndshållbarhet och regelefterlevnad, där cirka 20-30 procent får betyget ”bra”.

Samtidigt är fiskemetoder och transparens områden med stora brister, där hälften av bolagen bedöms som svaga och färre än 10 procent får höga betyg. Dessa hållbarhetsproblem innebär även finansiella risker, inklusive regulatoriska, operativa och reputationsmässiga konsekvenser. Den uppdaterade databasen är fritt tillgänglig och riktar sig till investerare, banker och andra intressenter.

publicerad 16 april 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

