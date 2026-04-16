Nytt verktyg avslöjar dolda risker i miljardindustrin för sjömat

Planet Tracker har lanserat en ny portföljfunktion i sin öppna Seafood Database för att hjälpa investerare att identifiera och prioritera hållbarhetsrisker kopplade till fisk och skaldjur. Databasen omfattar 300 företag globalt inom hela värdekedjan, från fiske och vattenbruk till distribution och varumärken. Den kopplar företagens inköp av sjömat till oberoende miljödata och synliggör risker som överfiske, illegalt fiske och skadliga fiskemetoder. Den nya portföljfunktionen gör det möjligt för finansiella aktörer att snabbt se vilka innehav som står för de största riskerna och var insatser bör prioriteras.