Inköpscentralen Adda lanserar ett nytt nationellt ramavtal för yrkes- och skyddskläder där hela sortimentet är fritt från PFAS. Avtalet började gälla den 1 maj och beskrivs som det första rikstäckande ramavtalet i Sverige med krav på helt PFAS-fria arbetskläder. Syftet är att minska användningen av de svårnedbrytbara kemikalierna inom offentlig sektor.
Nytt ramavtal för PFAS-fria arbetskläder
Det nya avtalet omfattar arbetskläder för flera yrkesgrupper inom offentlig sektor, bland annat inom vård och omsorg, lokalvård, kök, hantverksyrken samt förskola och skola. Förutom PFAS-kraven innehåller avtalet även högre kvalitetskrav, ett bredare sortiment och möjlighet att ställa ytterligare hållbarhetskrav vid större inköp, exempelvis kring återbruk och återvinning.
PFAS används ofta i textilier för att göra material vatten-, smuts- och fettavvisande, men ämnena har kopplats till negativa effekter på både hälsa och miljö. Kemikalierna kan spridas via tvätt och avfall och bryts ned mycket långsamt i naturen. Enligt Adda visar upphandlingen att det nu finns alternativ som kan ersätta PFAS i många typer av arbetskläder utan att funktion och kvalitet försämras.