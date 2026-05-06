Nytt ramavtal för PFAS-fria arbetskläder

Dagens M&U Inköpscentralen Adda har tecknat ett rikstäckande ramavtal där hela sortimentet av yrkes- och skyddskläder är fritt från PFAS.

Foto: Eva Weidemann

Inköpscentralen Adda lanserar ett nytt nationellt ramavtal för yrkes- och skyddskläder där hela sortimentet är fritt från PFAS. Avtalet började gälla den 1 maj och beskrivs som det första rikstäckande ramavtalet i Sverige med krav på helt PFAS-fria arbetskläder. Syftet är att minska användningen av de svårnedbrytbara kemikalierna inom offentlig sektor.

Det nya avtalet omfattar arbetskläder för flera yrkesgrupper inom offentlig sektor, bland annat inom vård och omsorg, lokalvård, kök, hantverksyrken samt förskola och skola. Förutom PFAS-kraven innehåller avtalet även högre kvalitetskrav, ett bredare sortiment och möjlighet att ställa ytterligare hållbarhetskrav vid större inköp, exempelvis kring återbruk och återvinning.

PFAS används ofta i textilier för att göra material vatten-, smuts- och fettavvisande, men ämnena har kopplats till negativa effekter på både hälsa och miljö. Kemikalierna kan spridas via tvätt och avfall och bryts ned mycket långsamt i naturen. Enligt Adda visar upphandlingen att det nu finns alternativ som kan ersätta PFAS i många typer av arbetskläder utan att funktion och kvalitet försämras.

publicerad 6 maj 2026
av Jon Röhne
