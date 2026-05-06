Nytt ramavtal för PFAS-fria arbetskläder

Det nya avtalet omfattar arbetskläder för flera yrkesgrupper inom offentlig sektor, bland annat inom vård och omsorg, lokalvård, kök, hantverksyrken samt förskola och skola. Förutom PFAS-kraven innehåller avtalet även högre kvalitetskrav, ett bredare sortiment och möjlighet att ställa ytterligare hållbarhetskrav vid större inköp, exempelvis kring återbruk och återvinning.

PFAS används ofta i textilier för att göra material vatten-, smuts- och fettavvisande, men ämnena har kopplats till negativa effekter på både hälsa och miljö. Kemikalierna kan spridas via tvätt och avfall och bryts ned mycket långsamt i naturen. Enligt Adda visar upphandlingen att det nu finns alternativ som kan ersätta PFAS i många typer av arbetskläder utan att funktion och kvalitet försämras.