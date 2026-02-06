Nya regler för markrelaterade utsläpp

Dagens M&U Greenhouse Gas Protocol har antagit sin nya standard för utsläpp och upptag i marksektorn, vilket får stor betydelse för företag med markintensiva leverantörskedjor.

Nya regler för markrelaterade utsläpp
Foto: Adobe Stock

Greenhouse Gas Protocol har efter fem års arbete antagit sin nya standard för utsläpp och upptag i marksektorn, Land Sector and Removals Standard, med undantag för skogssektorn. Reglerna får stor betydelse för företag inom livsmedel, jordbruk, kläder och andra branscher med markintensiva leverantörskedjor. Standarden ger riktlinjer för hur utsläpp och upptag från markanvändning ska redovisas, från metanutsläpp i boskap till kolinlagring i jordar och grödor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

En nyhet är att företag nu får använda så kallad massbalansredovisning, vilket gör det möjligt att blanda konventionella och lågkolgrödor i leverantörskedjor och proportionellt tillgodoräkna sig utsläppsminskningar. Regler för skogssektorn har däremot skjutits på framtiden efter oenighet om metodfrågor.

R0xdbb4FzEnS+adBzJgQx0rjBh0i12JG6/Px7/qivTI=
publicerad 6 februari 2026

Senaste nytt

Premium
Jordbruk

Så ska samarbete i värdekedjan minska jordbrukets klimatavtryck

43 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

SBTI öppnar för synpunkter till uppdaterad standard

31 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ökat leverantörsengagemang avgörande för bättre rapportering av Scope 3-utsläpp

25 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari
Premium
EU

CBAM är här – så undviker du dyra överraskningar

3 februari
Premium
Klimat

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

30 januari
Premium
Hållbarhetsredovisning

Skärpta regler för klimatkompensation – det här behöver köpare veta

21 januari
Premium
Hållbarhetsarbete

Experten: När politiken tvekar – så navigerar företag hållbarhetsarbetet vidare

19 januari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

9 nyheter på veckans EU-agenda

3 timmar sedan
Premium
Hållbara finanser

Minimal skillnad mellan ”gröna” och konventionella fonder

28 januari
Premium
Dagens M&U

MP kräver regeringsansvar för hotande kollaps av ekosystem

27 januari
Premium
EU-svepet

10 nyheter på veckans EU-agenda

23 januari
Premium
EU-svepet

4 nyheter på veckans EU-agenda

16 januari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 6: Det gör vi när motivationen dippar

30 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 5: Så hanterar vi kritik

29 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 4: Det är bästa sättet att nätverka

23 december 2025

Det senaste

Premium
Jordbruk

Så ska samarbete i värdekedjan minska jordbrukets klimatavtryck

43 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

SBTI öppnar för synpunkter till uppdaterad standard

31 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ökat leverantörsengagemang avgörande för bättre rapportering av Scope 3-utsläpp

25 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU-möte om miljö och klimat på Cypern

20 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Täta USA-kontakter inför beslut om försvagade EU-klimatregler

1 minut sedan
Premium
Dagens M&U

Ren energi stod för över en tredjedel av Kinas BNP-tillväxt 2025

7 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Bristfälliga klimatmodeller kan utlösa global ekonomisk kris

20 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt initiativ ska omsätta FN:s globala havsavtal i praktisk handling

22 minuter sedan
Premium
Jordbruk

Så ska samarbete i värdekedjan minska jordbrukets klimatavtryck

43 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

SBTI öppnar för synpunkter till uppdaterad standard

31 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ökat leverantörsengagemang avgörande för bättre rapportering av Scope 3-utsläpp

25 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU-möte om miljö och klimat på Cypern

20 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Täta USA-kontakter inför beslut om försvagade EU-klimatregler

1 minut sedan
Premium
Dagens M&U

Ren energi stod för över en tredjedel av Kinas BNP-tillväxt 2025

7 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Bristfälliga klimatmodeller kan utlösa global ekonomisk kris

20 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt initiativ ska omsätta FN:s globala havsavtal i praktisk handling

22 minuter sedan