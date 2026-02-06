Greenhouse Gas Protocol har efter fem års arbete antagit sin nya standard för utsläpp och upptag i marksektorn, Land Sector and Removals Standard, med undantag för skogssektorn. Reglerna får stor betydelse för företag inom livsmedel, jordbruk, kläder och andra branscher med markintensiva leverantörskedjor. Standarden ger riktlinjer för hur utsläpp och upptag från markanvändning ska redovisas, från metanutsläpp i boskap till kolinlagring i jordar och grödor.
Nya regler för markrelaterade utsläpp
Dagens M&U Greenhouse Gas Protocol har antagit sin nya standard för utsläpp och upptag i marksektorn, vilket får stor betydelse för företag med markintensiva leverantörskedjor.
Foto: Adobe Stock
En nyhet är att företag nu får använda så kallad massbalansredovisning, vilket gör det möjligt att blanda konventionella och lågkolgrödor i leverantörskedjor och proportionellt tillgodoräkna sig utsläppsminskningar. Regler för skogssektorn har däremot skjutits på framtiden efter oenighet om metodfrågor.
