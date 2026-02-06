Nya regler för markrelaterade utsläpp

Greenhouse Gas Protocol har efter fem års arbete antagit sin nya standard för utsläpp och upptag i marksektorn, Land Sector and Removals Standard, med undantag för skogssektorn. Reglerna får stor betydelse för företag inom livsmedel, jordbruk, kläder och andra branscher med markintensiva leverantörskedjor. Standarden ger riktlinjer för hur utsläpp och upptag från markanvändning ska redovisas, från metanutsläpp i boskap till kolinlagring i jordar och grödor.