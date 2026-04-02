2025 blev EU:s värsta skogsbrandsår någonsin

Dagens M&U EU registrerade över 1,07 miljoner hektar brända marker under 2025, det mest förödande året någonsin, med bränder som började ovanligt tidigt och drabbade 25 av 27 medlemsländer.

Foto: Adobe Stock

År 2025 var det mest förödande skogsbrandsåret som registrerats i EU, med över 1,07 miljoner hektar brända marker. Uppgifterna kommer från EU:s forskningscenter Joint Research Centre och baseras på satellitdata.

Bränderna började ovanligt tidigt på året, med över 100 000 hektar förstörda redan i mars. Under sommaren förvärrades situationen, särskilt i augusti då kraftiga värmeböljor utlöste stora bränder i flera Medelhavsländer. I Portugal och Spanien brann över 460 000 hektar under bara ett par veckor, vilket motsvarar nästan hälften av allt som brann i EU.

Totalt registrerades 7 783 bränder i 25 av EU:s 27 medlemsländer, där endast Luxemburg och Malta klarade sig utan bränder.

Enligt analysen visar utvecklingen en tydlig trend mot tidigare brandsäsonger, fler värmeböljor och bränder längre norrut än tidigare.

publicerad 2 april 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

