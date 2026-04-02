År 2025 var det mest förödande skogsbrandsåret som registrerats i EU, med över 1,07 miljoner hektar brända marker. Uppgifterna kommer från EU:s forskningscenter Joint Research Centre och baseras på satellitdata.
2025 blev EU:s värsta skogsbrandsår någonsin
EU registrerade över 1,07 miljoner hektar brända marker under 2025, det mest förödande året någonsin, med bränder som började ovanligt tidigt och drabbade 25 av 27 medlemsländer.
Bränderna började ovanligt tidigt på året, med över 100 000 hektar förstörda redan i mars. Under sommaren förvärrades situationen, särskilt i augusti då kraftiga värmeböljor utlöste stora bränder i flera Medelhavsländer. I Portugal och Spanien brann över 460 000 hektar under bara ett par veckor, vilket motsvarar nästan hälften av allt som brann i EU.
Totalt registrerades 7 783 bränder i 25 av EU:s 27 medlemsländer, där endast Luxemburg och Malta klarade sig utan bränder.
Enligt analysen visar utvecklingen en tydlig trend mot tidigare brandsäsonger, fler värmeböljor och bränder längre norrut än tidigare.