Unga vill leda den gröna omställningen – men känner sig osedda

En ny rapport från Capgemini, framtagen i samarbete med Unicef inom ramen för det globala initiativet Green Rising, visar att 72 procent av unga i Storbritannien – samma andel som globalt – tror att det ännu inte är för sent att vända utvecklingen. Samtidigt oroar sig två tredjedelar för hur klimatförändringarna kommer påverka deras framtid. Många är dessutom osäkra på om deras kunskap är tillräcklig för att kunna bidra på arbetsmarknaden.

I Storbritannien anser sig två av tre unga redan ha de färdigheter som krävs för att jobba i det som kallas gröna jobb – arbeten som bidrar till miljön. Det är en betydligt högre andel än det globala genomsnittet på 44 procent. Men samtidigt uppger bara 45 procent att de tror att deras kunskaper kommer att ge dem nya karriärmöjligheter – den lägsta andelen bland de höginkomstländer som deltog i undersökningen.

Det här blottar ett tydligt glapp, menar Capgemini: även om unga blir alltmer säkra på att de besitter viktiga kunskaper för den gröna omställningen, är vägen till faktisk sysselsättning fortfarande oklar. Det krävs tydligare kopplingar mellan utbildning, näringsliv och politiska beslutsfattare – inte minst för att säkerställa att ungas röster blir hörda.

En annan nyckel till en inkluderande omställning är att minska klyftorna mellan unga från olika socioekonomiska bakgrunder. I Storbritannien är unga från mindre privilegierade hem dubbelt så ofta utan sysselsättning eller utbildning, vilket minskar deras möjligheter att samla arbetslivserfarenhet – och i förlängningen påverkar deras framtida anställningsbarhet.

För att möta detta har Capgemini samarbetat med Digital Opportunities Trust UK och genomfört ett pilotprojekt i nordöstra England, där unga från marginaliserade grupper fått vara med och utforma en utbildningssatsning: Climate Champion Initiative. Genom co-design och praktiskt lärande fick deltagarna utveckla både digitala färdigheter och kunskap om lokal klimatpåverkan. Resultatet? Samtliga deltagare uppgav att deras förtroende för att samarbeta och påverka hade ökat, och mer än tre av fyra uppgav att de blivit bättre på att använda digitala verktyg för att engagera sig i samhället.

Pilotprojektet bygger vidare på framgångsrika initiativ i Afrika och Mellanöstern, där unga ofta har en mer direkt roll i klimatarbetet – inte minst som svar på konkreta risker i sin vardag. Erfarenheter därifrån visar att lokal, praktisk och inkluderande utbildning fungerar – och att de metoderna även har stor potential i europeiska kontexter.