Unga vill leda den gröna omställningen – men känner sig osedda

Kommunikation Trots utbredd klimatångest ser många unga fortfarande hoppfullt på framtiden och vill bidra till den gröna omställningen. Men vägen till ett grönt jobb är ofta oklar – särskilt för unga från utsatta grupper. En ny rapport från Capgemini och Unicef visar hur konkreta insatser kan göra skillnad.

Unga vill leda den gröna omställningen – men känner sig osedda
Foto: Adobe Stock

Många unga ser med oro på framtiden i en värld präglad av klimatförändringar. Men trots utbredd klimatångest visar ny forskning att en majoritet av världens unga fortfarande känner hopp – och vill vara med och göra skillnad. Frågan är bara om de får chansen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

En ny rapport från Capgemini, framtagen i samarbete med Unicef inom ramen för det globala initiativet Green Rising, visar att 72 procent av unga i Storbritannien – samma andel som globalt – tror att det ännu inte är för sent att vända utvecklingen. Samtidigt oroar sig två tredjedelar för hur klimatförändringarna kommer påverka deras framtid. Många är dessutom osäkra på om deras kunskap är tillräcklig för att kunna bidra på arbetsmarknaden.

I Storbritannien anser sig två av tre unga redan ha de färdigheter som krävs för att jobba i det som kallas gröna jobb – arbeten som bidrar till miljön. Det är en betydligt högre andel än det globala genomsnittet på 44 procent. Men samtidigt uppger bara 45 procent att de tror att deras kunskaper kommer att ge dem nya karriärmöjligheter – den lägsta andelen bland de höginkomstländer som deltog i undersökningen.

Det här blottar ett tydligt glapp, menar Capgemini: även om unga blir alltmer säkra på att de besitter viktiga kunskaper för den gröna omställningen, är vägen till faktisk sysselsättning fortfarande oklar. Det krävs tydligare kopplingar mellan utbildning, näringsliv och politiska beslutsfattare – inte minst för att säkerställa att ungas röster blir hörda.

En annan nyckel till en inkluderande omställning är att minska klyftorna mellan unga från olika socioekonomiska bakgrunder. I Storbritannien är unga från mindre privilegierade hem dubbelt så ofta utan sysselsättning eller utbildning, vilket minskar deras möjligheter att samla arbetslivserfarenhet – och i förlängningen påverkar deras framtida anställningsbarhet.

För att möta detta har Capgemini samarbetat med Digital Opportunities Trust UK och genomfört ett pilotprojekt i nordöstra England, där unga från marginaliserade grupper fått vara med och utforma en utbildningssatsning: Climate Champion Initiative. Genom co-design och praktiskt lärande fick deltagarna utveckla både digitala färdigheter och kunskap om lokal klimatpåverkan. Resultatet? Samtliga deltagare uppgav att deras förtroende för att samarbeta och påverka hade ökat, och mer än tre av fyra uppgav att de blivit bättre på att använda digitala verktyg för att engagera sig i samhället.

Pilotprojektet bygger vidare på framgångsrika initiativ i Afrika och Mellanöstern, där unga ofta har en mer direkt roll i klimatarbetet – inte minst som svar på konkreta risker i sin vardag. Erfarenheter därifrån visar att lokal, praktisk och inkluderande utbildning fungerar – och att de metoderna även har stor potential i europeiska kontexter.

Forskning Klimat Kommunikation
publicerad 7 augusti 2025
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Rapport

Kemikaliehotet: ”Ett lika stort hot som klimatförändringar”

2 timmar sedan
Premium
Kommunikation

Unga vill leda den gröna omställningen – men känner sig osedda

16 minuter sedan
SOMMARTANKAR

Johanna Bjurskog: Från goda exempel till systemskifte

5 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimat

Så hittar du trovärdiga koldioxidkrediter – fyra principer att följa

10 juli
Rapport

Företag ser lönsamhet i hållbarhet – trots höga kostnader

3 juli
Premium
Hållbarhetsredovisning

Så fungerar GRI:s nya klimat- och energistandarder

26 juni
Rankning

Svenska bolag i topp bland världens mest hållbara företag

25 juni
Premium
Bygg

Så halverar du klimatavtrycket i ditt byggprojekt

23 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Klimat

Minskad kolinlagring hotar klimatmålen – ”Ökar kraven på andra sektorer”

31 juli
EU

Larmet: Nya handelsavtalet med USA hotar EU:s klimatmål

30 juli
Premium
REDOVISNING

656 CSRD-rapporter senare – här är de vanligaste misstagen

25 juli
Premium
EU

Omnibus 2.0: Här är miljöreglerna som EU vill förenkla

25 juli
Premium
REDOVISNING

Efrag-chefen: ”Vi förenklar utan att tumma på substansen”

23 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
SOMMARTANKAR

Johanna Bjurskog: Från goda exempel till systemskifte

5 minuter sedan
SOMMARTANKAR

Karolina Viksten: “Vi gör CSRD ändå – för det gör oss bättre”

6 augusti
SOMMARTANKAR

Petra Hansson: ”Störst nytta till lägsta kostnad”

5 augusti
SOMMARTANKAR

Fanny Sjödin: Samverkan är vårt starkaste verktyg

4 augusti
SOMMARTANKAR

Karin Stenmar: Klimatet kan inte vänta på bättre tider

1 augusti

Det senaste

Premium
Rapport

Kemikaliehotet: ”Ett lika stort hot som klimatförändringar”

2 timmar sedan
Premium
Kommunikation

Unga vill leda den gröna omställningen – men känner sig osedda

16 minuter sedan
SOMMARTANKAR

Johanna Bjurskog: Från goda exempel till systemskifte

5 minuter sedan
Premium
Klimat

Klimatdata: Så låser du upp vinster ditt företag inte vill missa

19 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Här går företagens hållbarhetsarbete snabbast framåt – så placerar sig Sverige

19 timmar sedan
Premium
Kommunikation

GRI stöder upprop till EU om hållbarhetsrapportering

22 timmar sedan
Premium
Upphandling

Hållbarhetsrekord i offentlig upphandling – trots skärpta krav

6 augusti
SOMMARTANKAR

Karolina Viksten: “Vi gör CSRD ändå – för det gör oss bättre”

6 augusti
Premium
Rapport

Kemikaliehotet: ”Ett lika stort hot som klimatförändringar”

2 timmar sedan
Premium
Kommunikation

Unga vill leda den gröna omställningen – men känner sig osedda

16 minuter sedan
SOMMARTANKAR

Johanna Bjurskog: Från goda exempel till systemskifte

5 minuter sedan
Premium
Klimat

Klimatdata: Så låser du upp vinster ditt företag inte vill missa

19 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Här går företagens hållbarhetsarbete snabbast framåt – så placerar sig Sverige

19 timmar sedan
Premium
Kommunikation

GRI stöder upprop till EU om hållbarhetsrapportering

22 timmar sedan
Premium
Upphandling

Hållbarhetsrekord i offentlig upphandling – trots skärpta krav

6 augusti
SOMMARTANKAR

Karolina Viksten: “Vi gör CSRD ändå – för det gör oss bättre”

6 augusti