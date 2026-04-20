Malmö, Lund och Uppsala har utsetts till svenska finalister i klimatutmaningen ”One Planet City Challenge”. Städerna lyfts fram för sitt ledarskap i klimatomställningen och sina konkreta åtgärder för att minska utsläpp. Tävlingen samlar nära 400 städer globalt och finalen hålls under Hamburg Sustainable Week i juni.
Malmö, Lund och Uppsala finalister i global klimatutmaning
Gemensamt för finalisterna är målet att bli klimatneutrala till 2030, vilket är tidigare än Sveriges nationella mål. Malmö satsar på en klimatneutral byggsektor, förnybar energi och hållbar mobilitet genom bred samverkan. Lund arbetar med naturbaserad kolinlagring och ett hållbart livsmedelssystem, där minskat matsvinn har sänkt kostnaderna. Uppsala fokuserar på hållbar mobilitet, cirkulära lösningar och kraftiga årliga utsläppsminskningar.
Enligt Världsnaturfonden WWF, som utsett finalisterna, visar städerna att klimatomställning kan kombineras med god livskvalitet och attraktiv stadsmiljö. Organisationen framhåller att kommuner spelar en avgörande roll när nationell klimatpolitik inte räcker till.