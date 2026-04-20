Malmö, Lund och Uppsala finalister i global klimatutmaning

Gemensamt för finalisterna är målet att bli klimatneutrala till 2030, vilket är tidigare än Sveriges nationella mål. Malmö satsar på en klimatneutral byggsektor, förnybar energi och hållbar mobilitet genom bred samverkan. Lund arbetar med naturbaserad kolinlagring och ett hållbart livsmedelssystem, där minskat matsvinn har sänkt kostnaderna. Uppsala fokuserar på hållbar mobilitet, cirkulära lösningar och kraftiga årliga utsläppsminskningar.