AI-system kan göra industrin mer effektiv och hållbar

Forskare vid Örebro universitet har utvecklat ett AI-baserat produktionssystem som kan göra industrin både snabbare och mer hållbar. Systemet, kallat Digitaliserad drift av hållbara produktionssystem, DOSPS, kombinerar robotar, digitala tvillingar och intelligenta mjukvaruagenter som styr bland annat schemaläggning, underhåll och energianvändning. De digitala tvillingarna gör det möjligt att testa förändringar i en virtuell miljö innan de genomförs i verkligheten.