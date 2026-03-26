Forskare vid Örebro universitet har utvecklat ett AI-baserat produktionssystem som kan göra industrin både snabbare och mer hållbar. Systemet, kallat Digitaliserad drift av hållbara produktionssystem, DOSPS, kombinerar robotar, digitala tvillingar och intelligenta mjukvaruagenter som styr bland annat schemaläggning, underhåll och energianvändning. De digitala tvillingarna gör det möjligt att testa förändringar i en virtuell miljö innan de genomförs i verkligheten.
AI-system kan göra industrin mer effektiv och hållbar
Dagens M&U Ett AI-baserat produktionssystem från Örebro universitet kan minska industrins energianvändning och produktionstid samtidigt som felen blir färre.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Tester i robotiserade monteringsceller visar att energianvändningen minskar med 28 procent och produktionstiden med cirka 24 procent. Samtidigt minskar antalet fel med över 65 procent och driftstopp med mer än hälften.
Systemet är också utvecklat för att fungera tillsammans med människor, där operatörer kan följa och styra produktionen med hjälp av förstärkt verklighet. Forskargruppen planerar nu att testa lösningen i större skala och i fler typer av industrimiljöer.