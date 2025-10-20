Klimatavtal för sjöfarten strandar: ”Det kunde gått värre”

TRANSPORT Förhandlingarna om ett globalt klimatavtal för sjöfarten har strandat efter hårt politiskt tryck från USA och Saudiarabien. Frågan om en global koldioxidskatt skjuts nu upp till nästa år.

Klimatavtal för sjöfarten strandar: "Det kunde gått värre"
Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart. Foto: Adobe stock & Pressbild.

FN:s sjöfartsorgan, International Maritime Organization, IMO, skjuter upp beslutet om en global koldioxidskatt på sjöfarten ett år. Motstånd från USA, Saudiarabien och Kina stoppade förslaget – trots att det redan fått brett stöd.

– Det är förstås en besvikelse att vi inte kunde enas och fatta beslut, men samtidigt var det många länder som inte var redo. Det behövs mer arbete för att komma framåt, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart, till Miljö & Utveckling.

EU Juridik & Politik Klimat Politik Trafik & Transport
publicerad 20 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

