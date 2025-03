Apoteksbranschen i kläm – så bromas CSRD-arbetet av läkemedelsindustrins tystnad

FRAMSTEG

Utbildning för medarbetare

I december 2024 lanserades en internutbildning inom hållbarhet. Målet är att alla medarbetare ska ha genomfört utbildningen under 2025, men Caroline Kjerstadius säger att det redan är hög tryck på utbildningen.

– Det är jätteviktigt att alla medarbetarna är med på omställningen, och att de känner till vilka frågor som är mest väsentliga för branschen. Både kopplat till de nya regelverken och att trycket från kunderna ökar. Redan nu ser vi ett stort engagemang att gå utbildningen, så det är jag stolt över, säger hon.

Ny plattform

Under 2024 började Kronans Apotek att använda plattformen Worldfavor för insamling av information från deras leverantörer. Bolaget uppger att de kommer att kunna använda plattformen för flera delar av vårt sortiment men prioriterade att under 2024 att börja bjuda in leverantörer inom bolagens egna varumärken.

– Den har varit väldigt värdefull för oss, och man trycker på det strategiska och systematiska arbetet. Den är användarvänlig, och kopplad till CSRD. På sikt är tanken att alla leverantörer ska kunna vara kopplade till plattformen, men vi börjar med leverantörerna till våra egna varumärken där ansvaret är störst.

Må bra-kultur

Under 2024 har Kronans Apotek jobbat aktivt för att skapa en kultur där medarbetarna är nöjda och mår bra. För att få fler att må bra, ska alla medarbetare samtala med närmaste chef fyra gånger per år. Under samtalen ska mål för prestation och vad som krävs för att medarbetarna ska må bra sättas upp.

UTMANINGAR

Bristande insyn inom läkemedelsbranschen

Läkemedel tillverkas ofta i länder långt från Sverige, men information om var, hur och under vilka villkor de produceras är sekretessbelagd. Produkter som inte är korrekt tillverkade eller kasseras felaktigt kan bidra till vattenförorening, antibiotikaresistens och hälsorisker – ofta i de länder där produktionen sker. Samtidigt är läkemedelsbolag inte skyldiga att redovisa miljöpåverkan, arbetsförhållanden eller tillverkningsmetoder, vilket gör det svårt med uppföljning och CSRD-anpassad rapportering.

Arbetsmiljö

Efter sammanslagningen av Kronans Apotek och Apoteksgruppen har många medarbetare behövt anpassa sig till nya rutiner, arbetssätt och kulturer. Detta har påverkat både arbetsmiljö och trivsel. I början av 2024 låg resultatet av medarbetarundersökningen Employee Net Promoter Score på – 18. I slutet av 2024 låg det på – 4. Detta tyder på att många medarbetare inte rekommenderar sin arbetsplats, även om utvecklingen går åt rätt håll.

– Vi har haft stora utmaningar sedan vi slog ihop två bolag. Vi hade en stor utmaning i början av året, men det blir sakta men säker bättre. Vår satsning på en må bra-kultur, med medarbetarsamtals är ett sätt att jobba för att göra fler medarbetare nöjda, och vi fortsätter med det arbetet, säger Caroline Kjerstadius.

Samtidigt skriver Kronans Apotek i sin rapport att det råder kompetensbrist och att det är svårt att rekrytera utbildade farmaceuter i Sverige – särskilt till glesbygd.

Saknas miljö- och klimatmål

Kronans Apotek har ännu inte publicerat några mål inom områden där de har möjlighet att påverka, som inom energi- och transporter. Enligt Caroline Kjerstadius är bakgrunden att vill sätta målen ordentligt till 2025 års rapport. Hon säger vidare att de jobbar med interna mål, och arbetar aktivt för fossilfria transporter och energislag.

CSRD

Nästa år kommer Kronans Apotek att lansera sin första CSRD-rapport. Men sedan flera år tillbaka har bolaget arbetat med att förbereda sig och anpassa sig till kraven, vilket avspeglas i årets rapport.

Dubbel väsentlighetsanalys

– Att göra en dubbel väsentlighetsanalys var en nyttig övning. Vi lärde oss kanske inte så mycket nytt, men det blev tydligt att de väsentliga frågorna finns inom områden som vi har rådighet över, alltså där vi har möjlighet att påverka. Vattenföroreningar sker exempelvis från tillverkning av läkemedel, som ligger långt bort från oss. Det är en stor risk, men svårt för oss att påverka. Så den kommer först på plats nio. Att jobba med kompetens och hälsa bland medarbetare, kom längre upp som väsentliga frågor och där har vi också större möjlighet att göra saker, säger Caroline Kjerstadius

Omnibusförslaget

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om att sänka kraven på flera centrala hållbarhetslagstiftningar, som CSRD, CSDDD och EU-taxonomin.

– Det är en del av svensk lagstiftning, så det kommer inte ändras över en natt. Sedan har vi som bolag har en tydlig strategi som vi kommer att hålla fast vid. Det gäller att inte riva upp arbetet och bli för oroliga. Vi har jobbat med det här konkret i två år, och ser att det är en tydlig konkurrensfördel att ligga före i hållbarhetsarbetet. Det finns många incitament som gör att man som bolag vill driva på och ligga långt fram i omställningen. Så om jag ska vara ärlig, är jag inte så orolig, Caroline Kjerstadius