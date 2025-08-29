Kappahl säger nej till trasiga jeans

Hållbarhet Kappahl kommer i framtiden inte producera jeans som sedan medvetet förstörs med hål och slitningar för trenders skull. Sandra Roos är hållbarhetschef på Kappahl och påpekar att denim är ett resurskrävande material att producera.
– Vad är det för mening att göra plagg som ska kunna användas länge, med fysiskt hög kvalitet, om man ändå kombinerar det med kortsiktig estetisk design, säger hon.

Att säga nej till trasiga jeans var inte ett alldeles självklart beslut för företaget att ta, säger Sandra Roos.

Någonting är fel

– Det kan ju vara så att någon inte väljer att gå till Kappahl för att vi inte har trasiga jeans om det var det de ville ha. Men vi behöver hålla fast vid våra mål och valde att inte haka på den trenden helt enkelt.

Hållbarhet
publicerad 29 augusti 2025
av Ebba Kulneff

