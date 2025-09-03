WWF:s nya guide Beyond Net-Zero presenterar sju åtgärder som tillsammans ska ge företag ett heltäckande ramverk för klimatarbetet, från utsläppsredovisning och målsättning till kunddialog och policyarbete.
Guide: 7 åtgärder som gör dig till klimatledare
KLIMAT
Mats Landén, näringslivsexpert på WWF, pekar ut sju handlingar som stärker bolagens konkurrenskraft, varumärke och förmåga att möta framtidens regleringar.
– Många svenska företag visar en högre mognad än i andra länder, säger han.
Mats Landén, WWF.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Det handlar inte bara om att sätta mål och nå dem, utan också om att bedriva ett aktivt påverkansarbete, samarbeta med andra aktörer – även konkurrenter – och att investera i klimatåtgärder utanför den egna värdekedjan, säger Mats Landén, klimat- och näringslivsexpert på WWF.
ZB+p2oFQFih16Ya0hEjW62iLmpNJS4cXnSGTFA8a+EjCYgdkWjpIr/XSgouZ9DCPIuyeJB9wqDCjd5lCEWjEkSlsHZPPRiXQbhdc0UEdL7Wu0AZChBglfDVHzFpF8WADr8rkwH0f891t6kiWibDPXNEkEhwEsGVzEEQMAaCbVgQWBCvOqF3m9bNwkT2FZshcJ/DudeGg4LjCPOtVgZEZ2FnhF6/V1ZIQ7HDXotPqZxvBBWH9KSrxgKlQcJ9zdk8It8PfwAa4X+TLQeo/KJLDzcHsoneLdHeGYix4suFgHkYtz1UI+ZYeAzHgfV1fn90bvxo12mAPWD2GvIUodOhWjxvKVgP9q+0Bz1/GojDEycKJY3vZHQuPHfWGCtG0gaAjP+P9LgnDDs7+vKqGcKnWfSgSZ1BkcoiZSoeyosfmetMDFgLIcA1HV7cM/1FWresgpKj2df3JiDy9308N7oaNuzaanuRsmZVZ0rAWtgKnj3niZUs1DVHbJX+XOB39KUxv0I3itFlbdARCZYI4/O2xbQMmpv042lf73/ycwh4OcF1iKbJJku2WFFpzvVxksYc5nirChFFpSag7wQhWKihdZg8CUMNe0W+5z4ZKjxCk0zjeug6+RphrashTAkLWjKPl+mmB+Jjsqi/9YLo7Qf7WmSyrPu7gSQIr+uHzUkoauhUoZhkrq/lKDwJawKn4+a/dWKDSe+a8RDJ3JFH8o6+dV4QGon7WKb1uSjYzXsx6cjctx4mTZO5heY3wXLvzsv1Jkv6A74PuJthjeF3W5apGhUe0Jx/p0DPbFlKDKt7eMYx9UHPtT1d3JSrUutkTwKN45WVfvlljGYhXPnzSDMIvuE9iRntWVy6oA3wg/p8bkFdpV5OjAn6XoCR4jQXLd0edW63tvUey37LXIK9ksncdTizRTYb6B+hdtxAvW48/C+3el7fkXTA8EEMAVZxeGA4EGhrazZzKsb1FRi7TGrPggO+D7fHa6MClogDrUdAm0la9FX6FgzzMkmVEpHtJ7G8Em2NRFWdyDnL8wD0toFKZWeO5RqdH62fc/4DCl0CFChsETLxsMyr6oKtCOX6T4wF4R8IgHSBU5vpsEv7csAC8YkP+ef8dLuIpvJSYfMQr9Xc3JMejvYfzJEOW+8poYpNYxXHpqFN8Sm+MLd/CNitdzFdVlMHc44w3gUlUvpPkxSdT/LhNLC+1diYpml3tSuK3f5lSPND1YPqoJMlQNZzCtpwQCNeDMOrjJ13x/vO7JbFbSX5pRUFByU4y0EdC6KT1bPgXD/HU2ZisHFBbdJaCAuLvoJAWJBQRWIV1/iLHbKl2/34dkN6IFYZA3inLfE6WFbYXVY0iIDCcrs562ZWIzpBaEEc8sauvMPGkujAK8YtB7MnHLK+BwIyxh3H/H8KVpiy1cx5LzRYS2GnItNsrO1kNHmpeP6wB+05AGxbMCEln/DHYt/yXH97vg3HVPv19zUriesgDrGi3b222+WbHPaifF5in1k2WYlPszJ10RbwbQgdQuFRHKahsHu8XDjqEWBsmR0whvLbkd/T0S8YYCDHNOWXW9rbpwM6AdKIoX7HZI3AUAmUw/sXCkGtWw35uPkQtJtIPUtrN3LrBKUWXH8MUU7bk2RQG/+wiAHAbTrCThyW0UUBgiYUTu6erSrMettsOaNxVl/FRK9ON82ztvLtwonLNJHar5sW3xGSAYOpMKofqqxoLuXY6hDuwKLWKktaQ/vUI/hrGlbtjgWILaBckgTO8GANFVv5yCUBGBEv5mo/OExy+XFxVwRIgVE2N44b4iG7PgTrFpZNDTw/oPx/lnFAfTGua2xGRHCm1jstqIERD+W07veKgFJ3jL8+06Owjrck9HDef75/EbB+3smbXdE5oMohNLgMGzjOhI9dpRsKjry53vx++VoI0JHl06ucWqzVAdsgeWha3wPyy9qkXB9JapYYbdpY9ysA0a0+JC3DqvJ6qmsC0QmBCnc+l7z5yUOSfDHdOwm5SfZbUyudXtEUB9srACGlCfOnamQZt+j9SVmXr+I2DQpZul7O54YmWBfxM520QMTk3cKsQGdlxPDdA8NNb5KI3XC9LqV3qzbNcPwa6eJGKeg7fUcJzBInXX/FMHW2Ls1EyWBS7yYSUTZAhqBrdl4EWsL3qqwTqZPfkT+FTnJJydRmOkSf0RMAas7TX1EpZLw0PxXFKeGHTbsPB8JuimNX/3KBRLfP1QCbOXya3djMTtM/XN7OYoqFScv3+Tv5K54+L5YkBZzP7K7OLlM9JJlRuXcn2FbKXT8CCHFQGl0qLrp64+EAy8c07EPwDbDTJOCw+GzF4mXaW0McbEyZS5Sa4t463jnSfpaNQ8iynX0jvGdszobzXUV7O4Na4Gn4+tXM5d9Ql8YAcDQVM1N+jve5kCFs74l/i1JMTeEoUKg68ApV4s4Rup8xlHKMxN6K1+12tUbAAYZ6ZhsRAyH6GImnv8EdjzcyoBmB+qvcU1tsJWPz2kihoZbfjObovQzKC4vLlYidql4BbMOUNpPASA64XwPxuShv9IAq1K1sllJBirnW9AenB+VyfcCFSwrrMgZnsrUuH3DoAe7ri8+f29g08Gi375na/d9vNYNpGtzUqlSZ5ea/IUA3HSrJEFg9IObkFckY9OG9H4WzjLKzZflK1WWlEkqXH051gjPs8e2R2y5EwTsaUaU9jbmQjaHOqDrDUnSNLxsdPOBGCQ+wcDxBGEz1wXniHvUxa7i0C6/dwYgcYKcCtPq86ToyegAYehAmjNOoiseJezCesVL3fb1edxJzpnSHUhFDNvHFIfRYKtwxALqdrdWpfNC/NP0lls5gaGdPytJBnSGl2OUfcOI68Rpeo8tZ+Mnmg24KnPn25KehQG/UVlS3YTmD48tsjPB2JC8nImReb2r2RJHTN5A5tq+6UsmaBd/Ik9y+FPuAKvNcW2SS5+zlIOTHoVnwKkh4MfE7xSfUemxWBy80hbM/8eUTp9DAB+qhe3Kr1aOn5aL2g40dCELTZSb9KAVkzYLpaxn3g96kAVwTOcgH7BrwKOVuAngCZw09klqZhrdhhFqJNpzrDokOqj8STH308gAz+NITHV/s0W69lw4p0FgBmW2QXcE7LwdIJis3Ks3E26TUvj2gAxvidWvdvg8XtcnTzUsYPGCyvMXpUCWXu6kwy4uBrVZV24gC3JBxmAf/SP7yopVVNrhT9lIz1VJAuMmAD4nUNQV3Cz116xzKSu83JB6az8BdeJSS4QDH8qixaG4VDWDQTkfQz3K8xXm4TSKGjdepte2SGH7kl4uQFqJIeV4vbmUaJ9ouXDCcQacugmJBAHPcCXHYweuBwtmGwRii92mVfgEIthMOwMm74jvu5w78ukYgfPpd+3l5I31kTyczsMqgeamexBbv6f7iNFGykQtwxq8KeAyfGsOjqPTtvJQrhJyqCkCzCtnXSmG0AsgCq/SukAI7z3m9CRnoxX/jRTeNiEKw4mm+mTmi1zi46pg+TH/fWI7zVCN2U44OpCBEWpRBa7cVjxG+DGOnYow67N2HHsaceqpWRCyml5L7PTzrbiB45MNP6ABMjyDPuGR0EkxZvbtKtqYcgsRfWFn4UtHrK7jwYfOL055bj1Yw8SRgzlHmhtpcoND4+vIHqSkDb6RvS0fD1FD/GTHv6bmJ5CmRDQoG/4XGCFp4+BsnsvzGDaOBJmOGHLjcxc8fDOPYwC4STTHDCxotazTXZJ0XmMPrr2IxRtI0V1jhgPz+O8o0MydoUQCduN6WsJGVFoLgSOXPF25ULWr8F7UhZzvy6wmOHP0wI2VaglxdGlvevHw28AMqGmTWkhGNlXcVOnHdZvBM2YiLFvdE9mloqMf1aQLFPva62KwY/V6F8ibXoMc9YUSmGpl9+hmAq7iJ3Tkf1aaHYgXeBQj5FtyRHjcQD3U3K2+/Q2WVSPp/zz1G303WrpKrfT0sC3y5Hq/aTWsdJB+M/baShjrvpTDwbOrrDMwKSZXYg4R2z6KOjTsunGakwltBUw4ghWsSueQQQ6gBMGUkp/dj0nxY4R6KUvwndnzBQFEpy51YmWTDQ+N4XLVCGd5on+skhXNEBffWwoNugDn0vh2R4sow8j28A9tPv95bGj3MIuwfN+ERwI5BKt6zeUajDyYW47FV5rE20yXHhJN3HrDCVETXKFLof6pT0mddUuSe6bYeyMro/yFdAMEXKSYTTLdqsg5pRhF3hk0OAWVmVD5XAI4UrAtALfu/pCjBp6cbyUfZFRjRG4U5x+gi0nCjA3ww0HarExCVe26PQk9HbsyHEynEKaD4qcFWhaOiQV6YUZwOfNQW7xjNLB0qNjd/tUHgFN2yRk0aW3esfNpw+TrtSfMkbVRAoG4ypkifVVMimnP6BnfTOLTTshryrQaSq9CKBmZuq2CfvOBHPgJTR20QnhXyuiXExV/sxSWCq7GT0ZwDOE01ftv63fVsgOQ5q88JGXvdL+/It5XP6BmwToEHjcIyw8KFxCXbqSH0ScwAvWvK1hcEvnGduPeSlMFzJOkK/GS844Oww7pB24CPHj3+wgL1NK9J8Mxbqg4dnFGusDdntTUMikRzgAYKIoAIkaY5TyWMV06ty1/nZd9el77EmAJmcUpxCmx3SvBDRPbQPHSichNGnjTEaNPoOlFXVN4NsvgBieafvbNn6JfTMbIWKIqVxiSev24eQdgtPgu16vTB+hBNLFqcDGsr05dhrchmU1zKNEOL8elHqG4DzFzrBJBtAatZIFOAA2X6YSIB1JkrxM25zQ3eZu5QZOk7RJhPL9gHWec+f4NbVHP5+avZ0iBL3liZzSlxw8nHec04KIV7z7hmaETEZ1GWC5aQRaKkd9J4Ba424IaMHP1TK9g4qsZT8eAPfz4eKNt3tNsi/W6xT582pqfDF0leVb31Vhrd19IGLQkr2B5ijVwt+YQWOBfhMpWQaeJEMYjX8Fk+X+jzjddWOhZY2mduuUhz8UAHED1LA8IxpxcjNb8AKZYnU1LpRIpdaAqfIcKCeBYcTA5P7tfq576ON1YzONG09hRlvn19Vnxvm9c81+i9OExNfyj8E4yZDmc+UCby3t3//0mx28GZheOv8zB5FvG0EDDvJS3Ieou9iuHeKtQgs0eKF4UMGqfPnOMNCDMs64WJY+W4gPPSpwrtqyU8IFyr6bJeQlFKMAscYW5voTk/ORi0S03WnAhuaLCq6+hYBxJwiFt6QGkxymR5hjiJSgmMuH3UQ/zAl9ahugwPDkxIWyrUmYzyG4Jwb0Iokjj/UWowRuVzXAXxvoCN0JZUxhutQIjPNuZu/NF+wJ39WSIxImdJGzXETtGYcVVkFPzg4QaF4lPmTpTQ4HIhl3JoGpNzh7mfLkU3smAictlhRwClioFuIFIk3VvHixNTXAxxcylI1K8Y3l8ss9t/g372WCk466RtU/E1NEMhpxUObkOcx1p3MxfCG+mFgZYcPOVnTcSbdoJi2g7FjIZKE7GVQ2LkV7O+jQJMfTBkXj+cDzeqb9Abmcmz48sCXTrgliT+7/ndxRUYCoXvBOt7v+w8oEse+7jp5OAJJ7uA1BPIMBfrAKHz3K3tLfuehhU7/Nhvx2MCqRMGMEiXPVYvdxBECkyd6OfOsULU1sg8i63eFFmDx3xCp5dSez70r7rwsWBI4S6K8FRMZDFnY+udUydasp9rUnOM3oX+DJrxkzF/vISALvIiO/Y/D4Vq/wlwkdGbu5nBvoeYiAK2Ya/0gDl0Mx8r/OqLXD6UQO6PRLAtAzrfOqJf1GrBThMy6ZeT3GoZ24O+XS1VXYitXV4MATMHRlm4lcHIOlRtqS8V3DL7F/VPEH54OduLZpTXwWDCd4atldZUsqN2nzvSiozrs79xTBkMVmG+0RbF0Q6+2Lm5c6qhiDLEc7Dke0K/J20mdaNhLPOcHhIzzOhiCJRdwo4iuUYnsTnw2NdtHkIBolUmXqhCF