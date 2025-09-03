Guide: 7 åtgärder som gör dig till klimatledare

KLIMAT Mats Landén, näringslivsexpert på WWF, pekar ut sju handlingar som stärker bolagens konkurrenskraft, varumärke och förmåga att möta framtidens regleringar.
– Många svenska företag visar en högre mognad än i andra länder, säger han.

Guide: 7 åtgärder som gör dig till klimatledare
Mats Landén, WWF.

WWF:s nya guide Beyond Net-Zero presenterar sju åtgärder som tillsammans ska ge företag ett heltäckande ramverk för klimatarbetet, från utsläppsredovisning och målsättning till kunddialog och policyarbete.

– Det handlar inte bara om att sätta mål och nå dem, utan också om att bedriva ett aktivt påverkansarbete, samarbeta med andra aktörer – även konkurrenter – och att investera i klimatåtgärder utanför den egna värdekedjan, säger Mats Landén, klimat- och näringslivsexpert på WWF.

EU Hållbar utveckling Klimat Miljöarbete
publicerad 3 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

