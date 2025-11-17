Gröna fonder investerar i svartlistade gruvbolag

Dagens M&U Svenska banker och pensionsfonder investerar miljarder i gruvbolag anklagade för miljöskador och människorättsbrott – trots att pengarna placeras i så kallade hållbarhetsfonder. En ny granskning visar hur sparare riskerar att vilseledas.

Gröna fonder investerar i svartlistade gruvbolag
Foto: Adobe stock.

SEB och Sjunde AP-fonden investerar miljardbelopp i gruvbolag som anklagats för miljöskador och människorättskränkningar – trots att pengarna placeras via fonder med hållbarhetsprofil. Det visar en ny kartläggning från Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide.

Totalt har svenska banker och pensionsfonder satsat 33,7 miljarder kronor i 58 gruvbolag världen över. Bland exemplen finns investeringar i Zijin Mining i Demokratiska republiken Kongo och Glencore i Peru – båda svartlistade av andra investerare.

Klimat
publicerad 17 november 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

