Gröna investeringar rusar – teknikfall sänker kostnaderna

Enligt rapporten växer intäkter från gröna verksamheter dubbelt så snabbt som traditionella, samtidigt som dessa företag oftare får billigare finansiering och högre värdering på kapitalmarknaden. Tekniker som solenergi, vindkraft och batterier har blivit konkurrenskraftiga, medan exempelvis vätgas och koldioxidinfångning kräver fortsatt stöd.