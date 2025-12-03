Gröna investeringar rusar – teknikfall sänker kostnaderna

Dagens M&U En ny rapport visar att företag med gröna affärsmodeller nu växer dubbelt så snabbt som traditionella – och premieras på kapitalmarknaden.

Gröna investeringar rusar – teknikfall sänker kostnaderna
Minst 40 procent av EU:s gröna teknik ska tillverkas i unionen, föreslår EU-kommissionen. Foto: Adobe Stock

Den globala gröna ekonomin har nått ett årligt värde på över 5 biljoner dollar och väntas överstiga 7 biljoner till år 2030. Det visar en ny rapport från Världsekonomiskt forum och Boston Consulting Group.

Enligt rapporten växer intäkter från gröna verksamheter dubbelt så snabbt som traditionella, samtidigt som dessa företag oftare får billigare finansiering och högre värdering på kapitalmarknaden. Tekniker som solenergi, vindkraft och batterier har blivit konkurrenskraftiga, medan exempelvis vätgas och koldioxidinfångning kräver fortsatt stöd.

Klimat
publicerad 3 december 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

