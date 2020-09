Försenat Greenwashpris delas ut

Årets Greenwashpris delas ut på bokmässan i Göteborg på söndag och omröstningen är fortfarande öppen. I vanliga fall brukar priset delas ut i under Almedalsveckan, men den ställdes in i år på grund av coronapandemin. Priset delas ut av Jordens Vänner, och vem som helst kan skicka in förslag till organisationen.

– Vi involverar allmänheten som skickar in nomineringar under året. Sedan väljer vår styrelse ut tre stycken (tidigare fem) som allmänheten sedan får rösta på ända fram till prisutdelningen, säger Charlotte Lundqvist, Jordens Vänner.

Greenwashpriset går till en verksamhet som enligt arrangören framställer sig som miljövänligare än vad den är. I år har Jordens Vänner, som Miljö & Utveckling tidigare rapporterat, vaskat fram tre finalkandidater:

1. Sveaskog ”för att de framställer sin verksamhet som hållbart skogsbruk när den bidrar till stora skador på mark och den biologiska mångfalden”

2. Branschorganisationen Svemin – för sina hållbarhetsbudskap i kampanjen #mineralbidraget – trots att de är en av Sveriges miljöfarligaste verksamheter

3. Klimatkompensationsbranschen – avlatsbrev för företag som inte vill jobba aktivt för att minska sina utsläpp

Hela nomineringarna finns att läsa på Jordens Vänners hemsida, där den som vill även kan rösta. Vem som får den tveksamma äran att motta Greenwashpriset avslöjas på söndag.