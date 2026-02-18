Han tar över klimat- och miljöfrågorna i regeringen

Politik Regeringen ger nu besked om vem som ska vikariera för Romina Pourmokhtaris (L) under hennes föräldraledighet.

Han tar över klimat- och miljöfrågorna i regeringen
Arbetsmarknadsminister Johan Britz. Foto: Kristian Pohl

Arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) får tillfälligt ansvar för klimat- och miljöfrågorna när klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari är frånvarande för att ta hand om sitt barn. Det rapporterar regeringen på onsdagen. Han behåller samtidigt sitt ordinarie ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Förordnandet gäller under hela den Romina Pourmokhtari föräldraledighet. Under tiden blir Johan Britz vikarierande klimat- och miljöminister.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Romina Pourmokhtari kvarstår enligt regeringen som statsråd i regeringen men har under frånvaron inga ansvarsområden. Det sker inga förändringar bland statssekreterare eller medarbetare i hennes politiska stab. Staben kommer i stället att arbeta för Johan Britz under perioden. Det formella beslutet om det tillfälliga ansvaret fattas enligt regeringskansliet av statsminister Ulf Kristersson i samband med att Romina Pourmokhtari inleder sin frånvaro.

fQPBxb4prBSgZyVBURwh23lxfA7lhIhonK3yZr2o7Ls=
publicerad 18 februari 2026
av jonr
jon.r@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Politik

Han tar över klimat- och miljöfrågorna i regeringen

59 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Ny plattform ska öka hållbarhetskompetens i arbetslivet

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Unga i reklambranschen vill se obligatorisk klimatskolning

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: Experternas råd för en hållbar arbetsvardag

17 februari
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari
Premium
EU

CBAM är här – så undviker du dyra överraskningar

3 februari
Premium
Klimat

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

30 januari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Premium
EU-svepet

9 nyheter på veckans EU-agenda

6 februari
Premium
Hållbara finanser

Minimal skillnad mellan ”gröna” och konventionella fonder

28 januari
Premium
Dagens M&U

MP kräver regeringsansvar för hotande kollaps av ekosystem

27 januari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari

Det senaste

Premium
Politik

Han tar över klimat- och miljöfrågorna i regeringen

59 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Ny plattform ska öka hållbarhetskompetens i arbetslivet

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Unga i reklambranschen vill se obligatorisk klimatskolning

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Miljöledningssystem stärker cirkulär innovation i SME

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

ECB vill tidsbegränsa lättnader i ESRS

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Kemikalielagstiftning driver utfasning men skapar hinder för företag

2 timmar sedan
Premium
Konsumtion

Så få kommuner arbetar aktivt med hållbar matkonsumtion

4 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

Nytt internationellt konsultnätverk samlar 400 naturexperter

23 timmar sedan
Premium
Politik

Han tar över klimat- och miljöfrågorna i regeringen

59 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Ny plattform ska öka hållbarhetskompetens i arbetslivet

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Unga i reklambranschen vill se obligatorisk klimatskolning

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Miljöledningssystem stärker cirkulär innovation i SME

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

ECB vill tidsbegränsa lättnader i ESRS

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Kemikalielagstiftning driver utfasning men skapar hinder för företag

2 timmar sedan
Premium
Konsumtion

Så få kommuner arbetar aktivt med hållbar matkonsumtion

4 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

Nytt internationellt konsultnätverk samlar 400 naturexperter

23 timmar sedan