Han tar över klimat- och miljöfrågorna i regeringen

Romina Pourmokhtari kvarstår enligt regeringen som statsråd i regeringen men har under frånvaron inga ansvarsområden. Det sker inga förändringar bland statssekreterare eller medarbetare i hennes politiska stab. Staben kommer i stället att arbeta för Johan Britz under perioden. Det formella beslutet om det tillfälliga ansvaret fattas enligt regeringskansliet av statsminister Ulf Kristersson i samband med att Romina Pourmokhtari inleder sin frånvaro.

