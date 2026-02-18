Arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) får tillfälligt ansvar för klimat- och miljöfrågorna när klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari är frånvarande för att ta hand om sitt barn. Det rapporterar regeringen på onsdagen. Han behåller samtidigt sitt ordinarie ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Förordnandet gäller under hela den Romina Pourmokhtari föräldraledighet. Under tiden blir Johan Britz vikarierande klimat- och miljöminister.
Han tar över klimat- och miljöfrågorna i regeringen
Politik Regeringen ger nu besked om vem som ska vikariera för Romina Pourmokhtaris (L) under hennes föräldraledighet.
Arbetsmarknadsminister Johan Britz. Foto: Kristian Pohl
Romina Pourmokhtari kvarstår enligt regeringen som statsråd i regeringen men har under frånvaron inga ansvarsområden. Det sker inga förändringar bland statssekreterare eller medarbetare i hennes politiska stab. Staben kommer i stället att arbeta för Johan Britz under perioden. Det formella beslutet om det tillfälliga ansvaret fattas enligt regeringskansliet av statsminister Ulf Kristersson i samband med att Romina Pourmokhtari inleder sin frånvaro.
