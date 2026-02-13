10 nyheter på veckans EU-agenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
• Förenkling uppges ha orsakat it-problem i EUDR
• MP kräver granskning av Warborn och skärpta etikregler i EU
• EU antar bindande klimatmål om 90 procent till 2040
• EU förbjuder förstörelse av osålda kläder
• EU-parlamentet vill skärpa ansvar i byggkedjor
• 22 miljarder euro i gröna obligationer första året
• EU gör framsteg för biologisk mångfald – men tempot måste öka
• Regeringen kritisk till sänkta EU-krav på bilars koldioxidutsläpp
• EU vill stoppa överimplementering
• Kritik mot nya EU-regler för gödsel

10 nyheter på veckans EU-agenda
Foto: Adobe Stock / Philippe Buissin/EU-parlamentet.

Förenkling uppges ha orsakat it-problem i EUDR

En regelförenkling inom EUDR ska ha orsakat överbelastning och problem i det it-system som tagits fram för att hantera lagen. EU-kommissionen har tidigare skjutit upp genomförandet med hänvisning till datastrul, något som kritiker ifrågasatte och såg som en möjlig ursäkt för att fördröja lagstiftningen. Enligt nyhetssajten Ends Europe, som tagit del av interna dokument, ledde förenklingen till en större administrativ börda och tekniska överbelastningsproblem. Kommissionens miljödepartement under miljökommissionären Jessika Roswall beslutade därför att göra om it-systemet och senarelägga förordningen. Detta skedde trots att kommissionens it-departement ansåg att den befintliga tekniska lösningen eventuellt hade kunnat skalas upp.

publicerad 13 februari 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

