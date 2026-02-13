10 nyheter på veckans EU-agenda

Förenkling uppges ha orsakat it-problem i EUDR
En regelförenkling inom EUDR ska ha orsakat överbelastning och problem i det it-system som tagits fram för att hantera lagen. EU-kommissionen har tidigare skjutit upp genomförandet med hänvisning till datastrul, något som kritiker ifrågasatte och såg som en möjlig ursäkt för att fördröja lagstiftningen. Enligt nyhetssajten Ends Europe, som tagit del av interna dokument, ledde förenklingen till en större administrativ börda och tekniska överbelastningsproblem. Kommissionens miljödepartement under miljökommissionären Jessika Roswall beslutade därför att göra om it-systemet och senarelägga förordningen. Detta skedde trots att kommissionens it-departement ansåg att den befintliga tekniska lösningen eventuellt hade kunnat skalas upp.
dXdFpH2XUjapFFQDMSUKUf23Uo3igTKuwZAXtMbF5LGZRhzB/F8pc9A5LYXtbb1EbB8BMoYjF9fbPMkahtF12i1XF1/Ieolqj7xFoY63Y0VYTdko88zgX9TDlLE7RZyCOPMDy6rgpjmkHkVt0IkkH5SZ5WnvtDznt2JXSWJBw+J7uZZ4brbFOrX+nGfeFqkb7boPfwviHOJc/6LyqgLkt8OrmRU44tc8RgOfWjAsCDtRsq6bfHm8yipXkqb+5Ex7FJUU5uFm0ZD3+12hNPjvTpTzXrweWZ9ED0bWNBaxJM/mrRUmcj6NI8HkW80ymDgoxWx6OjmAYnghjErOEi3+0oFz6+J132MkPjnCSn9N6w3mN6zeDDY+wEtrrySunzWgrLV13BZkKs++RWdN3HbN0P43WgAGCEumIhu+dlouLrJcMCKUaRQumd/M8McgXjlOUxfw7SusebiTclDG8zwTHyHf15A6aHo7VOumICjuLy+CoCVGvzIUmEXUUdBJErM+kXT10zUFYClbXOEgUnoHM01nKl1OOqgdHuLaBAOZY7Wq97ucCZ4W+QAcw9xLn8N6kLYwILypelNGMsu9puNc+dcEjCbPxfDXKz6iGbAK+/Jmthc1rTBmZngrboCdixfrBFJVcu4YtmgUpKA27QuMV54wJS0v0LFM8sRd2oKV6LeAg3a5oZEosVqOHD+jpugdybs1w3NvbZJU5SKdXb5LJWAk47daCV4lBDKcOE7aYLeX8N7o2e/7/k2bt3JEAo8SByK3I109cwI1wt02CSQ50nabdFD9E7iDsNPDf2s3h8GEnxiEKGtuOhgRFVDdL3r1y/slvHB+gomawEkaVG1WJ71oE4i7PWHlN2rjFDmSGrJ00TKZ9FJx3ylhDTaZETKyzjwdc8RE2gwx/lCL7absWsMDRNW6Yyk6emJRPjo36VKinkG9qSxw5WGw5qI8zv4ZkTv/KsV8rsN25n4iAGcHPwCPmLgSigFuEzD15M+UjOtfR/220JjLVCwOvoZ2IJbU7qUXGrcZQbUKLstUhMq875BqZFwYVd60Ftge87VeBxYCR2lhTT5Ti7ai2GYTxF/oZ0DknT91j2XxJ7mUMGpb0V6VInkdeCmFnrNcOvdKoHJD9KktSY/MVe7jxi6sLBuAKikadKflVkh7fSb661Unv4WafZTjFwQ4NdCbeLyoaVhd9frkCUT9sqSeLh+q02unofDZqdEOh2NU9+AGwC0hvKJSdHYDgkYLp6JWCJew3xR3glJ1gvcEQeqMFC2JjQjsbn/oqT7fEfnRk2JWEYhwxYZTvs8Zee1u2tdchWxi+eJC1Fxn1+v8Zfu7QERTyg6iTFc1QBKkOxTga5SKMf0D/Z2oN6RXTqY4B0bdgrVXxe9E2PVcLc8Xv8FGMY7s/o+H0yhLZUaI0ijRxGVyeNDaC9/ZiHaPk57ly43Z/VwCH6uhvyK0z87uM0Kp2eqjU1b3eooF6a9UOz2xjo72X3KEyknZ3WF8aiY9T3iV0MbuSoEjlfxXc5bNL6Bb6LhRI3qE7H1V+mIqMfkFPe3HSMNZ/PkOjEz/6Up/KG7bu7ioa4C6jXyW8bmKDQAkeHinnFWOCSMB2zI1Lrwb5iP7deZQ7hUkDc5evC7sOvJcOfNy4Iqg1E8kNvE5t9ATRYyxvo54VfuhFV3VoQqp31tqnYg+xscuxavaQaMY9XaiAp+mFryL4WWepRkpRo6ACMx5E1jS0STztqWtLOmHrue0AuYigiq/IN/1/mvRI/YrwHYN6WMMimJ1PqfMihVJMFRElWEK5Lx4SSbXK8dGQZAcE74W9OOucIU2ORTH1OdnAcga/K5oevOd/KUBKKxgrdbqm1wkkdgU43U+YabeGB9Tu7MpntARTd4thXYcKfLIM34YKZZFJy+jWEwmmu+Ig3gaT+xxKSEVjTdqd3v8G9+UfPHEEDDUyUIV2pX3NbiX0sjhwpzjCwioy9Oq6ngl8GdZqw8Zte4cliQD+UUq1fvlH9qM2LWORNVOhg1NIH1uqEzdOgJszKlmjf0BesGC7yvuUxqdryW+GFauErbe/U1jBtVGZA2azHiix2Tq4KyEOGMFA82Y0dcFryj7AVfFh4Ti1jYuiNRrkEwE7rZC9fYkomw73Xq+Pb6NVS8Prqr2yV3X5RJrIkJWWNcwpvVqyT30BnEw5gv1W6diu19PZXKb84af8Q069VDkFa9Snf1wYKeOpIse1iYnoVMUkHUW3CAfzjDvHuUkBvhLUqMmd4G/TVS8ZcOWw2ta3Hr9bEUaBQTaVUjN3qqVLe3kQjJMdyTLm8d5rt9/MMAr8ocj7TMauV4Cwb5oMF1uBviIkfR2e28IxJXN/LPB+hcQOjJh918qa45zx7f6NqDFtGgMjoATMI/cVqLsuH3ToWg8DFO3TZd1AF9WO5sjGFnQp0sOFCpnCq2oFgDN5UvCaaWBi2FSXeF/O8nVJrlOhtFBt4nb8WHFwUG6mLmHjEgjEVTOd4VkVQi+2eGH4OZHOTVTqeF/VbaXg90FtjpUmgR4W/OzouCBuz+eLfgblW9n/k7xXhVtZR5Dpi5kPaAjPCe5/D4/shhnBz7VAqhkgLiocd6vdJ4/ht3cjDLSgzMXBnaZLvoOLP6urCZnQklIguwlyaHwe9+AUn+vwMG9OzoaRd+On7vQNFxgnRWt6+rXjJm+cUNbNmw7Rg4o4eX5RY8CyLi5ycrB3J7by7FuD9w+ZfCroo6ELDO/cJnEqc1QzX6xsVGUxOMEMLhBeP6vpuHwKj+fbfsDv+mn+DmrR60u3Wpl0xJCMxUIQjCpy1f2wD7E62iGrCxK2tr/5lRM6CnGJY1U+Ao8nXMTW0NbHeCg0QOhOhiYelOIJRu28JOsglGUV3dPGP3mx6d/zot8M2NIbPyiHle0bJLge+ecA90NIeh5dV+jEKoGLjP9a0Ax8CSOdKvH9CBnDchfyDD51Gwg0r6G2a/DtBGl7tILHTGL2GeXrkvrAAHfxFiqfzEM78ojEJ35OJqBWeTyMwVeHyg2zcjkl3mxeQTINhZYNrrhLBO12AkxIVwipo3G1vUx1t+0psp0m/aWMJooumuKXHTaCxX0DIn1+SyKqtVB5uanqU9BfiVrxtBagfzdPe1WY7pNWa1O5d8wmOOi8Be9SJ2mbnQ864ytd+/c/1ANO/WGSO/XnFOjvJBcGgofH1/YRsrdcTbTZkbbM9uv8mfqlcmPStM3fwSQnBW82ixaVkgUzG93Dh1L9KJ8wl3uuXwyma/cH209N6E4j1f+GdRx+qyvUOOJWmnn9QDEPap9RPeqDPta1LY4uBK9Az02CGujujXwApX3LAJrQgj7cL94OGEPglzI3fKSJQGgkWlLKbHURsj+DZOO5iAHq1P9BkTy1cknQ/GiCAFC6FT5M2HmnHCqt2s4QEQKeFLkCYk9n28B0eRIgyO0C5uvzwLquCn84ETE9tZ0PQMrcYJKmmgGTBLF/wEmI0dLJoa+O3W7012BfWH960D1FT0rh+OnLCYaRy24efrA/d9y5S2GhSBK7M5EuGgYCJC8J0m3mNasZnT9PXXJzw6LUIHLkBSBnZZfQPybxfqMuj6v0j5/yk9rV0aRfGb8je8xPzCzpkT8hT+ybfnPZDPKpIHeyYPLo2/mok26CbIkgOvss+gZkySS1/xN+ovxMsymgBfpXIR17PON6eD1z1RVdESOp9Y9UMjmQhgbIhgVDj3eXD2OvMuVBf++xJs03lmEOHfO1q7U8mnRokhjtf5+vuE1j/RMcKGGryC05Pz3npsrGJ/NjFh/Uxsd7cwedVU67AZIy6yszzaPlMjt71x5rDbtvTEmKOal2V/VBViZHzL6VGeFrrTUJMsJrFei3pVj9gIySJTFhVCVTHaAdaP70xCI+UJtZWAeB6p2XfEqatNsFZp55kqYJ5RtpEowFEM0EjEiCwwJ4n0ukNkRAxFIV5t19/4jAeVtcCVJo11NGJbKhWYsETDmj41m9ZJYAxB7RAiM6IZsXyDtLp3NHmVIvxvR4utR863X+4Gkpbo1BBeR0r+1HA25EgWT1WUuWQzDowKTDQeSkZ1pmAZLkErs4qsDD7MImW7b2ovxWS0s6gNgsfRvgOvwNr6Yr0yQtMr+TW4kceKsJ9Uo9r8QQ2WxQGCVFfQVkZWoGBDMJ4Ttk8h5ns5RlkmwuaAuUYKg5wUJ/4lxUzIylgENKwMbwwGH4B+Lc7NIfwFIlBjbb473/YKXZWKjgfkNHagI/f2isL9o+EHy3WkbHtv9RwZbxvO9Q3cN38tRqEJwoMt0vcgCXGO9N4VPCPRETRtFK0UjQaJr2tBEyLCFloLUMhQsNgTTmD/lSA58Qxvp9oSlXTg0fckkpZ1HRfZ/BF27ppcVqrFunWceIKzoXqxWh3zJc170poMfMwYaqrwXe3Lx793aL1kEy8s+XXhMODAMstGADVoRlZSH6Domj5IcNGnNseI7JmlnJyF4Nej9HCtkiEFZYXH0iojsuubaCIdcR2bmKTtRP8Aer2/fwZ5d8DQ9w2Ye4E6g/Hp/GADKJAMMEMCqp6Dm7LEb251hU6SkU+HMeCR+b3sMRZ9keof3QuyrR7Ms99pO3rpZLXoPdtbx1tqHzqae0eC18uA7a6Y1RgaTLi6av1gN9r7D6APQd+yAmMyOgkTYnetx9tmva50gTGK1UebSt08rC/fydCo8IRkVtZ/TEaBkp+4B8SMAm6gExiXYd1irQCgtvYmQHses1ODdtQMBED3o7DOXT9uNzYQEo0yLAjrcJiSwj9c0dAVKDSjRFB19STuv1w0om2YCIYd9jQzOuQ/AuHHFP32Cl2kxP144aA8lzAFySvu1RsqXJVkp+ZUBfDyzWqYc0p8kAXy/Is1BND/I1cLUqd4VQgNHQpURn2IimdrY8AiPPektcNElJM+jevD7fS88mmV25OBzQCqltXj0EJtLj8+YkroDtuv77XgIvjiKG96LR9789P6DCeYrbIgOd4D8Kx5J3hrf9AN7461PIydUoS+Te6XWEUVvJ7daBs4N46cKCHKf5yfm19MFDD0Qs8qr7h6VJbmJg1GNi7NpHxro2Z1BX45CK9LeadfHu1GRP1olj0PVbxQDyzYOsWz1I5QFuh0DdJrKT24Ii6Y6Q/OxNXokk7cNNuP8cpKd+3D4VW6lhGv8hmmpByHz7Spq8uz4A1LZZqLuT6jQ7O3iThrVLacTjN95y87JF5F1JS8xitTxV/phDMNS9PjWrHIScTgp3ZIkz4lfQk5OPn3GhQcGV+Q5A/miFgK6N+ez7/utSjjXPwYxG6jtyUFkrks+RR9cjfVd831GyWzP7Zqd+V4Yx3kEunV2lyZmw3QqaPOd+vPggKNUclzb7m+4J1FuWYA+5SHzPA+YyhX3sKYzHtJYBrVOk70DdcdGMJ25dFpQ/DkgAlyTqaRQQnKc8tTEPV+th6cLIK/A8eRynB741s4ljg4/gZW1D90qiP7C9hxTyd2XcSCIfSZmWTpUKdfc8W1iXtmvzWx7hnNivZHxQF8m3r2jAvWlnTRGyFe/8IreofYlC2smNzrVDqmxhHB/fFA6wgjk9BKkr6t7mvXXeIcGf2ht1sD5C3oUabdneAT0tCe2BqiRL9fT/HjOf8wSrKLu4euh99M+44/u2H1sCIdk1bI8sh2fT1qvKs4bUvISeG5tyuDKxWlWng+GUjWgIRqVwCkG9U+7Dc8n3P2pYFQR2Mc6CL0rfXfxTQRuOFkSaR7q1jov8TeaUMpEV2FEbHCqlaacXPJh41cvi0acPtJUM2g4SIS2xxOMrHIyVWG4/9AUL+sJvmI1/o+czPpf5yXzJeiEgeIfSrgjUw3v5ZLC6Xq2zvgq8DYVrP/XSN8m6SvwSF0UAvJRnW3fnwjaSmR57gqdww9PfGKNuZgTnZBWB1MK5JgU60YWo2U5+GEFMgvGoBon0/PohOnq/BCutGLh1OfJh7BEIW2pJD2kiBOsJigb4RVl8Q2B7Lio0T4lrNoaHrqxq6O4eqab9m6Sz2HD1ireecmyU/g1e9qYZPNOC1gYJ9aL4iyNX3ipaopa2b/RxYWSfyl7xMswB/u8Zbt4+bMz7s3+3fBRtQXP4lpW8fP2i/CjN6IR2lRVrO/Dc87cDSdobfOimiifpxAYuoXneILesScTwIpUk+NhYryYApnvOUpHTLSwpjEMJRtUAZFtz8OqhAH3pwK6ivZQpG/XusQHrsPFxDSzRIYl6gYQaD5wecLYkzVDV+AKuxRRoRbGG98wtBTQb3W5RAfQbhtCNY8uohtERhouWNVGluxkH8rpnmbXYSUzDvr8xTEtd2UCQj1qxhXZr2NOjdzrpdeB8pz1l+BqHEw2HV3a16zgS0RuSZePkDHxVquEoZupNBBxCUFXaXw2SKjN3X0tykQzMj7W8gNwXPWGNUHNsZJQAdWhbv6AmTybJsVqBgcwUlBu+H9Ol3lEsiJwJiHcWk7eVy2sU6ukU8mV/AB1JcrYFP3Oa9e3AAWMyRxa73Zi/QFPmf+LKzBqW/9A7ijT7E7eToZDHhzURuXkHvzTswSH/UJ0SvrsUE+TTeCF43C+FoWsn/DlvVJsb4dGJEQfkiGOI83N/I7jjRFLTIEhedcYIXu95dXZjkIV88iMsPjH2rpIIBnacfjxrfBAIzbHS9PPpCKtFWYXol6rUkMKnoevXLnqWivPlJ79YZhVHWxUsdBub35Uy49UKvVNKIAI+onAtM411TjMyyCqno7GUD3KEd4pET3jnyJJz7vu3REaLU9Nvu78oTyDJNPuEzbREyodZpGkL1+sgVWtR65fxT8eFZNf2ZezxlE60Fs7OWwU3jtwo04iI33um7G6wGakoH/zLrzfB8QK5ScS8GTpBAkTU0AE2LxllkBVJ19WYPCq8+vLi3Vjsim8FXRoGIxbfBnMI8Up8QmqUDHdb/RvE+V7RGS5HZgmvb+UImd3EYmUT2Z0qpyiP/cGSgrc1vVqLWwlmurEO/Bta/+BVaoP930uZiInio25MlDtSFLg05n0a39p0f9ioYqZUHIUjsMi1dShb2W3rThOzKqT8qasW8uUMKMhYN94csUlDvTXT/Jbj/ltTFBo87VwTtsLz8eE/JsxwW7MmdfrDXSdHLT9WmnUfBsZ55aT4/zv+cw9KFCPrZ8FbWEsYdusJEEBhtM3uvmaFJjpdrqLAR0bWq7WfWBneQtY4XDpFAhNhiSKujSwqLwIfmZlHqaujty2UnaVmvm6amqHBWGkPyXHtMYsoCwTFI1qVFJyhQ9b3Ga/ZXYe1p1u4a0fDJkbC+fNqgq6jAh9w+qSPwn+92IeKQKl5x4oBy63FbmTtr+Omj0vrKTADEG7wS2g8y3LCsiuQRRkkkKE0ufe0cJcYXeaImiPxodbWPCL5/bxCb7T0FbkBxcdnfpzYMj6BlYHFzRMqFPJjxdh/TIRMV0gUNrKZgXUHSoAJ7FIQzXfKp45npa8pqvV/aq2stDoD49PxpcPTjW38dCfg1m9W2djyuaUZc3jPGDOI472bWB9s9NsjdAq1ysIXmu61IojaC56WAweHiQCALi5WP7zK3gg+BRUmbtkorNGmuep3QqJBfXChIWPXjfIAPH2QfirS7tzmALoBD3LuL4kS9fYAgMnBxjw2Jyj70MycD8cU6xD8yw/9VnDkHmlBitKp1z1QZNFd+1/YX8mVwV3TYeu141s5XaK1z5lhREkJKZAmd8qJGErGyuERcc7WwRmdgH95PA5KQEEA81K6qqSl7sEiwUO2tT0MpaaroETn9TsoTo4Om5hv0frhuZwOApvhQyNemmXS6Ck1iEgiIcA0KqHQT7/3zsvppg1hpiegqH6czx6wnfrrjFwauafUeV4/r/+vg/Bb2xAXBJ4EiiaYUBxSLQWRODW+OXjEe/Y+aoKv6vxsaLFCKvQ4dPWbIz/OCrT6dTqADs/PiR9dJ/hIhLl9zWHkNG1XTmxWRqs10BTWn9wg6LSnvvA3A58bTu3XbrKB89Ik6lEN7wTMsIZASpTEMeC3JeuIyK0x4MZ43ww0bhyjWqxQ8Bywz0GZfQ9JwLyYq/GigpxsCDrlgK2LICzYNGhBUR75mB/mtRQqGZZKbjzxo2f6SRU2G/DIOGt+RakIb3vuIgfMta5+KYgJGWNZDk7EdRMAAr1CVn2YpijbHDymb9gsM5x/Rb7aHmomyylcBp+wdc3mdlcHsHU7qZdHClHdcx7l3MxaMWiIe4XVCzEHzBW5mlV2SqhB76svjch7kMfXFpoQvC7hvEBeI5VjiAFw+vMVOOGCJIb0iiS6Dyroq6S6Yx3dNUMdze4Sw9HAtnIakco/EWORF+Xr+kApcWwy/W0yvcuqR2YqpoASyY8+GCa9iKLsXfbkeC+tC1RY9Ih8ronQ3rLP8xkyYID4Lg9YuI0JdzCV4UqNjI/0W+Eh35Ag4XK/BmyLdcWZ5GlVsNcvZ/hRi5QyxkCsdsGgV/e3tZt+XOuYdF6nNjEGE3mqZIy/y3NKu5s1ANiXLiYMlcMfKbYla0+LOLvDPIlPL56zBTa45RzwzGKqP0RuQa74GuKCNHKHbvWiJEsus+H/PALNWRfRrzSYhGA8L3tP1iRbr4Sk6XYZG+YTyenCCwZc0PRLGenOKeE6DDZen1ELy0dF63GGCMK6UMLTDY9a/9tC93xlBxXLU6QYT9GEH9vLJebNi3Xv1+ADjrv1sEs3zHLNKn1KRNBsAEjTgWmF93jGWlpcVV0MBBqmbIXkAYUEn+HvTQur54qfrfLtxW6mjr5eqqRaVQMGVWmW/y1Cg71d4V6SGYyxBK13UMjvxIItIltM7zYm6TJsktuxnTmsd59eXEv9Sw7DPPADt2Y03ttZeaVQheDjktrN3pYJJNE/mmuVMmpny+LSWSGfdE9CKuBt1HIkZI9i4+FvJJ/kS3va8GW6TH0mROaXJIOM4q2qLPJ8GKOHeM5LRusoi4/ItfbxER8PEnL27+MurYw13drMVksCtenSCzyh9vPW3XTZnDPNix1PffyrpIkLh89wpC8skfelwTw6A9wvQlD7LSbAHUtHode9vLY0VL2tPXg10HwNRLSk49wqV7ziCP75/u11FCU66X9K2aNTTwstegSTMA3xCEfOZwPmdjAGbJh0TZuDpyxB64wtUj4cnowGV5BpFV7ni1oGIbVgd5BghUsTNEl8b2XY/hBtn+UTJxH9Ro4LKT82/AEfQZM/6ktpfobKit7wRpaaLoNzfyYdb0y22CzP1XflyFzi/yYtJ5FDsCWbQYnlEySCMOurJ8Ub12Ku4Uxm7RUZgz02FJS6si3CdiQfV5PHsRucPIkwoOQbKxAA7ZkiqhpSm8/V4pAZ2FQSevbKB0Y53WdLpyxLZxR327WjK0EbilsE5sqxSzLCLMSRJkug0IsAaDIyGu93exnlMPODLtac3OujvkUak1DPeEbpfPaeNaVkmii7zo+fDtD3yAzYoVlIj38qNk7eh0zaf5l3gu2wGACEaYMr5AgSCp+qq2qFELk0ELg4LetLZrza+L9UKXirkKJWcQKK3tozBvQzHMU8MmS1MGL04wDLyIWS+tq3sOExVNpgXIjYcLVdWcOR4a9xTPmKGMmg6m6ox/LUL2fFwCDtm2p4zHrQMAKiKGciwjaqxWy5P+/29swSETUfDByz+mck7AfR2BTePHAqFKAdAwPVRq38fcG7mF49iLKPlQHKSSlGSc0v7Ztf57Tba0fgs9Ss+sVnen+bfoG7RY1xCqBHRZ6yU35HFkFwyE8jO0zygJzzKGetxJhL4okH5MYCARlV+Ux8IEiMzQZcUTDnKgnAklWZBK3G/pZwX9uatSXa5sAeSQU7HHvU0S8X/6z4tY6IkwcXMAVan3EHvkONJToPN866l3wPW5uaAXBduJpCO6VLhYah/iJHMsRYlvnayF3zAltLi469bcNFguZKnMiBUiOuwRPKhtKU+tX72OiDpsYC8WuRZALEFQCbuYs218rELrbJ1o8AHwP7dF83VRHFc8wL/LWBukrr/GadTIQSMtybDZ08JB8am1b28fL0C1Px19Dq6fQubPrLts+vN/VK2zzgmFQQenAEisWi8brKmCwpRfMywjfWmVOzXF3ltoLuTLbKTfDhgbZmkySuMcpRHgt2aTo6SFyDH7BibKyJUIDQVOe2/1jPYIlAd2FI0TZQ4N5Hnp0jlS8OxFKopqqgxhZoBK4O1Y+eA17elagr5LlqsXIyMCxHJ8NW9WJMhgObzlF+pSpf5G3E1XR/x4kwhDW782pSAiF7PeH3C/jnwHF9dz1SeqN0SZeffw8BIEOzoWOgBgraM+nja6XcHjxRMB5Ol92f4EzGhUdgzDI36mw0lQfX6Pq4FZ95s/af3fQ7NBJxrp8h0OvN+9ZVivOVVHpyHP8BflQiPqLXqu4iKMXICelDdUjSWjh4AgwO/BjgDTTRS1MCHorbVAzun486LY79+xaleete5oRNjh2rRb+Wq+HDsIfDHgLaZb8XQc7xN0KyBoS6Q03TokNtBn1ZZONutu19TmaX4sxarnWVZwKl1xWfHI7210vhJIqnNNBxlDscv6qGmFpYv4alRQvZBUp+p3SNa1J9Wcrn4W/OFVEgppk1aIqUE5dBlxpPzkHfplK9hkfKgKHA8kRZTZddK6im5ofY3zW/FXnmnVOqSWDwc4LZ2eXRkPFsraX3nXs/aocHmaajOFDAzbF9bF3ChhvKF4f3JcT71KE+KYVinMnp2D35dHLPOUmdaPMnOpxEhQ2u1fmu4/blLCz2rN8bukUzzKGM0Z3aUcRQc/QkunY2aSdm2rinA9DiUszfUpvtm9MhClSPfOIqX3f1ktY5MUnu9HbZm4DnjVJtCxRzYg8zw2v9poOS2L+jpovcy1zSG/qlGcbRKKW7YpS0k67KT3UZuEwA+HtNBH9hkc3N7/K+XFkRBzVUAyiVKjdDXEYHnuXa+HFhUcv+2BXT64mZL3P1q0uz9DHjYiVaCU8oSfwg4MCpdvsIGP+XCl59Uk6JzcDMApcVSqGl20PBtfHUVeM3PJ32l/Jjtz5AM6td6V6TmGLsdoxig38n8gssDu8d9pczSt985VVimlGRgPmdcutfIX0sUwIFQfzkJ2xlxbTeW9iYvhmMLekll124HXjYDFtYHJToudRhjLn7qyZyweazpTFIEudHhVlIn0RFnkRyaffilpap/PS+sPjnARCgKkmsRJNK2pCuwzOqxcu5GMJAElkHPRQ4lvkRF4U+SNxbIbdAr8X5s0xei6N/NXqQ6PuBZohTAjom+9WqZk3q3SyGoCmHJuY/sbruRTNMQlnx4SXqzJ0g4GLp54+qL0XWvV1R3P5Cyayr+ppgp8p9xevKzICF+u4fMKkKrqFqba5mih+5pgF88OdMbBVh9CD1z1qQCR5QZTUhffxjDeNb6LUqy61Gwqpzaet/JnXgB3uasvQ1kHsu8uUSpAuyVXw4yWqi4yaIeRnl8Z5vd2m/6IIlM3aa4wU0w8Dlg3oKbUiY31FFygd5UWz/2bZcqi7bH8nUbROCtmrLuJ3WraO712QssScc0wAC+N+TTpuBJUxGSQ/TzQAeN6vAKjFzTkwDMPlCBv6YVBWmhuBcogW2VVUXGG9B0jgWX9rbJYy6L6eg5ZkBRozIzygUDS+DZ+9OJUdpEwDOek=
publicerad 13 februari 2026