Handeln ökar satsningarna på cirkulära affärsmodeller

Dagens M&U Svensk Handels hållbarhetsundersökning visar att företag satsar mer på cirkulära affärer och att konsumenter efterfrågar hållbarhet, men lönsamheten inom second hand är fortfarande en utmaning.

Foto: Adobe Stock

Svensk Handels nya hållbarhetsundersökning visar att handelsföretagens satsningar på cirkulära affärer, spårbarhet och innovation fortsätter att öka. Enligt undersökningen anser 8 av 10 företag att hållbarhetsarbetet bidrar till ökad lönsamhet. Svensk Handel uppger att hållbarhet nu är en central del av affären och en viktig konkurrensfördel. Samtidigt uppger 74 procent av konsumenterna att det är viktigt att företag arbetar aktivt med hållbarhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Konsumenternas beteende förändras, där fler prioriterar kvalitet, livslängd och andrahandsvärde framför minskad konsumtion. Samtidigt växer efterfrågan på second hand, reparationer och andra cirkulära tjänster. Denna efterfrågan ökar snabbare än utbudet, vilket skapar ett tydligt marknadsgap. Företag satsar därför på att utveckla sina cirkulära affärsmodeller, men många har fortfarande svårt att nå lönsamhet inom second hand.

Inför riksdagsvalet 2026 efterlyser Svensk Handel tydligare politiska spelregler för att påskynda omställningen. Organisationen pekar särskilt på att dubbelbeskattning av second hand-varor bromsar utvecklingen. Svensk Handel menar att en sänkt moms på second hand är avgörande för att den cirkulära ekonomin ska kunna växa snabbare.

publicerad 8 april 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Juridik & Politik

Till avdelningen
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Det senaste

