Handeln ökar satsningarna på cirkulära affärsmodeller

Konsumenternas beteende förändras, där fler prioriterar kvalitet, livslängd och andrahandsvärde framför minskad konsumtion. Samtidigt växer efterfrågan på second hand, reparationer och andra cirkulära tjänster. Denna efterfrågan ökar snabbare än utbudet, vilket skapar ett tydligt marknadsgap. Företag satsar därför på att utveckla sina cirkulära affärsmodeller, men många har fortfarande svårt att nå lönsamhet inom second hand.

Inför riksdagsvalet 2026 efterlyser Svensk Handel tydligare politiska spelregler för att påskynda omställningen. Organisationen pekar särskilt på att dubbelbeskattning av second hand-varor bromsar utvecklingen. Svensk Handel menar att en sänkt moms på second hand är avgörande för att den cirkulära ekonomin ska kunna växa snabbare.