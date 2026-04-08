Svensk Handels nya hållbarhetsundersökning visar att handelsföretagens satsningar på cirkulära affärer, spårbarhet och innovation fortsätter att öka. Enligt undersökningen anser 8 av 10 företag att hållbarhetsarbetet bidrar till ökad lönsamhet. Svensk Handel uppger att hållbarhet nu är en central del av affären och en viktig konkurrensfördel. Samtidigt uppger 74 procent av konsumenterna att det är viktigt att företag arbetar aktivt med hållbarhet.
Handeln ökar satsningarna på cirkulära affärsmodeller
Dagens M&U Svensk Handels hållbarhetsundersökning visar att företag satsar mer på cirkulära affärer och att konsumenter efterfrågar hållbarhet, men lönsamheten inom second hand är fortfarande en utmaning.
Konsumenternas beteende förändras, där fler prioriterar kvalitet, livslängd och andrahandsvärde framför minskad konsumtion. Samtidigt växer efterfrågan på second hand, reparationer och andra cirkulära tjänster. Denna efterfrågan ökar snabbare än utbudet, vilket skapar ett tydligt marknadsgap. Företag satsar därför på att utveckla sina cirkulära affärsmodeller, men många har fortfarande svårt att nå lönsamhet inom second hand.
Inför riksdagsvalet 2026 efterlyser Svensk Handel tydligare politiska spelregler för att påskynda omställningen. Organisationen pekar särskilt på att dubbelbeskattning av second hand-varor bromsar utvecklingen. Svensk Handel menar att en sänkt moms på second hand är avgörande för att den cirkulära ekonomin ska kunna växa snabbare.