Fair Finance Guide: Så pressas bankerna till hållbarhet

Sveriges Bästa Hållbarhetsprestation 2026 närmar sig datumet för prisutdelningen, och nu står bara fem slut-finalister kvar som tävlande. Fair Finance Guide är en av dem.

– Topp 5 är en jättestor ära. Det är otroligt kul och hedrande att vårt arbete uppmärksammas, säger Jacob König, grundare av Fair Finance Guide, till Miljö & Utveckling.

Fair Finance Guide arbetar med att granska banker och pensionsfonder ur ett hållbarhetsperspektiv. Enligt Jakob König handlar arbetet om att synliggöra hur finansiella aktörer agerar och att ge kunder bättre möjligheter att påverka.

– Pengar styr världen och då måste vi styra pengarna i en grön riktning. Det bidrar vi till genom att ge det gröna kundtrycket en möjlighet att slå igenom, säger han.

Han beskriver Fair Finance Guides roll som att skapa insyn och ge bankkunder och pensionssparare verktyg för att agera utifrån den information som granskningarna tar fram.

– Vi granskar och berättar för kunderna och ger dem enkla verktyg för att vara med och påverka. Det har haft stor effekt på de svenska bankerna och även pensionsfonderna

Enligt Jakob König finns det ett stort engagemang bland svenska bankkunder och pensionssparare kring de frågor som Fair Finance Guide lyfter. Han menar att reaktionerna från kunderna i sin tur påverkar branschen.

– Det finns ett väldigt stort intresse bland svenska bankkunder och pensionssparare. När kunderna reagerar får bankerna ett bättre incitament att öka på hållbarhetsarbetet, säger han.

Jakob König beskriver arbetssättet som ett sätt att påverka marknaden genom öppenhet och jämförbarhet.

– Så det är ett marknadsmässigt sätt att påverka egentligen, att skapa insyn och jämförbarhet och enkla sätt för marknaden att agera. Det skapar ju väldigt starka drivkrafter för branschen att vilja flytta fram positionerna, avslutar han.