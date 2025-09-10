När revisorer förnyar sin auktorisation vart femte år får de samtidigt ta ställning till om de vill behålla hållbarhetsbehörigheten. Enligt Revisorsinspektionen beror utvecklingen främst på osäkerheten kring hur många företag som faktiskt kommer att omfattas av CSRD-kraven.
Färre revisorer behåller hållbarhetsbehörighet – så påverkas CSRD
REDOVISNING Allt fler revisorer väljer att avstå från behörighet att granska hållbarhetsrapporter. Hittills har 33 personer hoppat av – och fler väntas följa efter. ”Det är svårt att uppskatta framtida behov", säger Tobias Fredriksson på Revisorsinspektionen.
Tobias Fredriksson. Foto: Adobe stock/privat.
– Vår bild är att det ofta handlar om revisorer som främst arbetar med mindre, familjeägda företag och som inte ser behovet på kort sikt, säger Tobias Fredriksson, jurist på Revisorsinspektionen.
