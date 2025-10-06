EU trycker på startknappen för SME-rapportering

REDOVISNING EU-kommissionen lanserar nu den frivilliga hållbarhetsstandarden VSME – en “CSRD-light” för mindre företag. Syftet är att minska rapporteringsbördan och få slut på floden av frågeformulär från kunder, banker och storbolag.

EU trycker på startknappen för SME-rapportering
Patrick de Cambourg (EFRAG), Chiara Del Prete (EFRAG) och Sven Gentner (EU-kommissionen). Foto: Pressbild.

Vid en presskonferens i Bryssel på måndagen markerade EU startskottet för Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs, VSME – ett nytt ramverk som ska förenkla hållbarhetsrapporteringen för Europas 31 miljoner småföretag.

Standarden har tagits fram av Efrag på uppdrag av EU-kommissionen och är ett svar på den ökade efterfrågan på hållbarhetsdata i företagens värdekedjor.

EU Juridik & Politik Klimat Politik
publicerad 6 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

