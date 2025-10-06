Vid en presskonferens i Bryssel på måndagen markerade EU startskottet för Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs, VSME – ett nytt ramverk som ska förenkla hållbarhetsrapporteringen för Europas 31 miljoner småföretag.
EU trycker på startknappen för SME-rapportering
REDOVISNING EU-kommissionen lanserar nu den frivilliga hållbarhetsstandarden VSME – en “CSRD-light” för mindre företag. Syftet är att minska rapporteringsbördan och få slut på floden av frågeformulär från kunder, banker och storbolag.
Patrick de Cambourg (EFRAG), Chiara Del Prete (EFRAG) och Sven Gentner (EU-kommissionen). Foto: Pressbild.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Standarden har tagits fram av Efrag på uppdrag av EU-kommissionen och är ett svar på den ökade efterfrågan på hållbarhetsdata i företagens värdekedjor.
y6zKcHXJk/1DUrDZ45tm5tNPElAHq3pRvXLEWQuGWvLsaP5oQPvAfA4pNWVhhYmUpBr2x8xiyVnFhKRC+6qb93FWA4AM/+EYIrpL673kj1CO8e56DUfgFGkRni7dA1+VG8QeHSs+6dgGqpMyaY9a+n3Ynxu+q09t2/0OGihJJCS8nOS5r+ghkgpjAd75jijtTnPsGD3h0SDBuVQ4F4IDahCkkZafKMuC7oDa+mmvranWHXrAuZtRPHxcT5HTbBBt335GERdbOUxGOaIYG9Sm0KtX0rt2mG/rk42PzzkWjEhbIPvDSMwGvX7Dp+Ds8rhvFOWfvog1ssgiRrthScmRIO2M0wl7lueBgsB7iT2tDC0hkQhOgu9WCfZmPfFZaWp91Fb9IgODMhse/5kbcL23oxCyUXoXoQj/LIN2b7mZc3HNmqSYhLYE6lQQn87OVTB6m2IFhD7KJ3Jk2W7QO69M+sLHB1sQkBvHfLCkttMCfmqX7ghVWW0vISHUWX0ohojN4/SjJgkcD6Dwxkct5Z5thwq+rAUOVf3cvLe6mufPbLNA/2vrJDzIsXlptxDRuE/LmnGtDkkNjEYkOZOR/AJS4tVAQTv7LNpYPm3hqDie5vqMXRKGGYZGEf6aaDZSkZO87urGWYWXvWDNciJQsAG5Xxzg4vWlddiiHpkz4sZDhYIit3q3GKvVdIaTwLpMdx4Ei2IHxlmklJPiPHiKkGXDg99b4sJhCFo469TnRsr05fXGiq2ryJcojVM4MFJEJncOuMNd0OkCAhxpqo30A4GBr9P5nYW5j0FSsRcQdunTSxvI0av9G/oIAZcadB9OxUYoo4IC5BwNfUxay2amIuJD5ebdDWk8HshCxjSA2VMHdYAH9RDOmCa4tChQ0TAsHaJ5LwyY2Y/wavMk0K5TLWb17odBf4pF3cVQ07s2T165Pmz1ijFpLX96m74iO1pmzvTL79/xsvwRzLymBra3ANXfsBMp+BsNyo9Q1MhS5jp91Spbc4GBC2XBWzc+abWc/FhxOYKYj7Mq3hw85rGEnuGz/vWaUP/SvmpUHPaLPftuB41rvbr3GCSRyhfiqaj6kh0T6NAjM33CzGZVCA9V+fc4T7Xspro/iACpccs7gPjH1LuWah+v3yFv1KKWHt9UK1pFSEm9XpEX5q6sMCC/mklOCzin21tdvltGD0EefGUdSkvnOvL/5X4EkVW+4Mra8gNtxCn6P3iT8Cdz+XdMEb1Qlg9AN3wZZuor2IB8sGpDp6eeaBFv7QmDv/u+jxI78SaimWdNuawXIjeKYmhQuAtdqnrtsA0NKgrscN/7usGbLthVBxnpgGA1X2F5Sk0y6XXDzI+6DxNpa93+dsBf5u6SjDW1EGeXeRHMlgo7Yt0HgShGTliv2d1umy3vqHjqmy1XsD78c9/nwBMghv+dfN9hhvhjpDH0Ceq46S5HIxLjTofmDOx4pDU8kR9HEbco0lzLJ9sa7oCrs/aSEjRyTchDGv5ucGkJaaXBNHWa/xEWNTHoi76q4QcDDn+/c8Pc/QHQb28v95UrxITIeVct3gs3knsYjnLPgFS2UAJGRGTDhR9S32PitBrnk7M6pzlvyvoz4+/l0BLEP8+xSElBFI1Yc4w84PZVhFC4LkOda17svBZtf5tuINjJMajDyB13wDcBFGkH95rP7rqdwUQYQop1FVdIh5vDkncZMih89i5v8m8ogORfHfBLmKGDcgmf1XVLrB81s0YZ1N2dpVp9TLsPvMbEx+VKmQyvDOtiwM0ynhDa4i5gZuSxLXDAx8If1IFG4BiuCEarNR8GZ2FHk5lM5qERKxVMGlCaavhoMJOczf8A/p3S8TToZeuonOWjFhK23NpZzNpzMRDI5QzaiBGLbsEORSTF2ynWHidw7iY34qFDVHFjgk4RcTelt0scf9ZMLJbnRTvyUGvH9Qa9vnutJZh163/LmQEz8N3FlgBkYOzCCIIjgnLm5oP/jEzGOmFSwKcQXNlcF8W54CZbiGSjK2CCTbHvpEchwzYE22VHEbunFJGet2+wwNRk5fvwwIdgZybkRhlNjxBUljtYeA/2ZAiV2/4atsYoGvRH1+Z8cNxQxAmyfrF3YNhia6fdqMc0pK7eVKRBaNmj9+a3nQdt1C7v3RAxvsavPkMppZBtypDRUcIFfAHnJKryYSk/3YAxv9/8ZCHtCvy5YHVsr8XZHR3j1TeR9vsY/v3L6l0An8jwu/OydxjyGyfUjjM4kOi0LWRtZfCeeYJLJI96WOf0yo3a+bwVrJZkLl+35NgX9G0SLwMezAwDc5O5Be6i+mfZQ9+OAm8pVMdztVh0MZIcwgJlm8Nh1oJ8JO8wq2fE/BchzhD87N7PfJSqSPTbnhjEMUVX20dBQoB+Fwv+k2vbgAZnRVCbbTD7QEW1MeNaNOLKexcmh2b+47z2WzeKlrVoLzwxM+duwVnPRTYaVtQyCrSPtL9UthUolsTDncEfstQm+XJPKJ7PaquKngMKwCxatI1Z2+aTujBUAT+etAihkDughC9a8tF6iDGRTWinfO5d1NZN69KBelNyzapmLVetSIW3KcbomuY0aIwe73FGKdj95POhanZvDAjFmtqu+Vsy94OY+3D1XRa+gLEoU/dv1JOpOkwWerijYw6We7UGRAOIeWHnpuWbBvrycnMUA1emO1CLeG1NGKmed5jiJVq6xJfnOB43yX2A1MseFyOXM5cssfavny0hzs1l0pd/hOnqbw1f7iWCiy2CfClCDtoLgYKT5eGdWqxFz5bj+ZSJWrBnqjHKKBkb7Y72HH7XJN+airzrdS3PRoVVOGL/8rXfv4i99XxH4mpkhABP5lZFXV8Il3fHRZw4cJmr5wVWl+++GHz3OOYeymfbAKuC7T90FPsWHJg43k4Q9r2oxzRUj2rGuD9JxY97wT/UE05qd2cRxqYFgomTezAur1KHBZzDiFClMu3s5yFhLUzDMmoHnSJ5kiT0dC5DhLhfp+TXYE/9CUN5fQDQrf3Ht7HPQnU6NgiXh9m2Cx1NZpLIp5BaYKX6s2WBjiMFNm6InFKxcGfNnPHeferlQP2wjZyNz3m5dBgS++jsvPpPc8KLoZgVnVbvzP9rtd7x1Gkg64dvZ3kqbOi8mw4Mo3XNPx+U8jjA3R7XQGJIATXe3Ex7iURMV8G5Nd70YexV76U5+nLQLHO8tg/qAp890hmKWDwCuBxzV29s9G/zB3pVIX2a3Bqh/EtG9eyh3+I0RLfi7XkR4a+kHav7qbrpev714N1phnfe1J7Q567hC+Pwc8dSA1QboBu6BTr31vINDyGwY3pkMIiFAF4fU3W4dLfqhdMz/EadXSxMhiC67HFAXb2qkDxcOKRa7Pic94kmEe4KE8oNTVx5G9UplfrF9FJM0dEYNJJQPJ2lKT6xPdrOlIIni5lfr2N2VVCemYOvJ3dlLCFVna1yWJEbx+zxuT7UxY8v0/x9xUytJIu1BZ9LH7j8QbEn+8WbraZvWqUCJuOg97EXzhh+y3L3bu7wc9QA6IFEZhPF9FTETg5exufKo7fm7YRSxqY+jl/Dr3IJS0vV24cO3X+f3bnwTw9u0ViiAtXNwO0Air2XtscyvMOgjL/MK8z5ekcH5tEvina9th8a5LIeUJPnxQCkx+iyNMIqdntoUR9We2TczQLEMR9MtzrSPgv33XrMinb+jiLr+J07G9ShdheeTf37o9p4mWRhJcncmoY6zkDCy1cJIT1TcdA+4/aZHJ1YpBlgV8eh0jZ58JMnC7tAC6CqbYpGl+ap2suYlbxAb0G7npO6hDLP/4Qxd7f+w3BVKnELJnNFI21WT7uRJsmSiWVGb9Usl+yGRT7CBf1z50O14JNSjfx9w4/0YGeTVY0z8fnjXYrxr9F+MootY7wohKbL1GChhBhQtWqSXMaWacRAWaLLUUVaIzjGgeexyFRfZco2QhS/7FF0lT4hKUyil0D5+W443YaE/FIA8DVSHKGZPtXOP7eOeS9PRNKkqKCn/xZ7azqi5oCF8+ty3RAKuQ7vfpSFfIhMo0aSDXRA