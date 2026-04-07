Fler arter hotas av ökade skogsbränder

Studien bygger på 13 klimatmodeller och analyser av 9 592 arter från IUCN:s rödlista. Resultaten visar att arter med små utbredningsområden är särskilt utsatta, främst i Sydamerika, Sydasien och Australien. Samtidigt kan vissa delar av Afrika få minskad brandrisk.

Vid ett scenario med cirka 2,7 graders uppvärmning kan den brända arealen öka med 9,3 procent och brandsäsongerna bli 22,8 procent längre. Forskarna framhåller att minskade utsläpp kan minska arters utsatthet för skogsbränder med över 60 procent. Enligt forskarna riskerar nuvarande bevarandestrategier att underskatta hoten om de inte tar hänsyn till skogsbränder.