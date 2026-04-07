Fler arter hotas av ökade skogsbränder

Klimatförändringar ökar risken för skogsbränder globalt, vilket hotar tusentals arter enligt en ny studie från Göteborgs universitet.

Klimatförändringarna ökar risken för skogsbränder globalt, vilket hotar tusentals arter enligt en studie från Göteborgs universitet. Forskare uppger att nästan 84 procent av arter som redan är sårbara för bränder väntas få ökad risk före seklets slut.

Studien bygger på 13 klimatmodeller och analyser av 9 592 arter från IUCN:s rödlista. Resultaten visar att arter med små utbredningsområden är särskilt utsatta, främst i Sydamerika, Sydasien och Australien. Samtidigt kan vissa delar av Afrika få minskad brandrisk.

Vid ett scenario med cirka 2,7 graders uppvärmning kan den brända arealen öka med 9,3 procent och brandsäsongerna bli 22,8 procent längre. Forskarna framhåller att minskade utsläpp kan minska arters utsatthet för skogsbränder med över 60 procent. Enligt forskarna riskerar nuvarande bevarandestrategier att underskatta hoten om de inte tar hänsyn till skogsbränder.

publicerad 7 april 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Premium
Avfall

Data i sopkärlen: Så kan avfallshanteringen optimeras

50 minuter sedan
Premium
Klimat

Första koldioxidpriset i CBAM-systemet fastställt

38 minuter sedan
Premium
Biologisk mångfald

Regeringen går vidare med kritiserat artskyddsförslag

3 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Splittrat EU om globala målen – här är motsättningar inför FN-mötet

17 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU jagar nya experter för att rädda målet om nollföroreningar – de uppmanas ansöka

32 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Handeln ökar satsningarna på cirkulära affärsmodeller

42 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Kollektivtrafikens bussar nästan helt fossilfria

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

SLU: Kompetensutveckling avgörande för hållbart jordbruk

56 minuter sedan
