Klimatplanerna, som uppdateras var femte år, skulle egentligen ha lämnats in 10 februari. Bara ett femtontal av nästan 200 länder klarade den deadlinen, som då förlänges till september. Deadlinen är satt inför Cop30 i november och värdlandet Brasilien har bett deltagande länder att lämna in planerna 25 september. En FN-rapport slår dock fast att alla klimatplaner som lämnats in till 30 september kommer att ingå i sekretariatets syntesrapport.
Extramöte om klimatmålen under torsdagen
Klimat Idag sammanträder EU-ländernas miljö- och klimatministrar i ett extra möte i Bryssel. De ska försöka enas om EU:s avsiktsförklaring gällande klimatplanerna till sekretariatet för FN:s klimatkonvention.
Romina Pourmokhtari (L). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Mattias Frumerie, som är Sveriges chefsförhandlare i FN:s klimatfrågor, vill inte kommentera försenade klimatplaner kan komma att påverka förhandlingarna under Cop30.
