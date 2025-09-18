Extramöte om klimatmålen under torsdagen

Klimatplanerna, som uppdateras var femte år, skulle egentligen ha lämnats in 10 februari. Bara ett femtontal av nästan 200 länder klarade den deadlinen, som då förlänges till september. Deadlinen är satt inför Cop30 i november och värdlandet Brasilien har bett deltagande länder att lämna in planerna 25 september. En FN-rapport slår dock fast att alla klimatplaner som lämnats in till 30 september kommer att ingå i sekretariatets syntesrapport.