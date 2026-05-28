Experternas tips: Så får du organisationen att börja spara dricksvatten

När Helena Tsiparis, projektutvecklare på Sweden Water Research, och Ellen Edefell, projektledare på samma bolag, får frågan om vilket råd de skulle ge till organisationer som vill minska sin vattenförbrukning återkommer båda till samma sak: förändringsarbetet måste börja med att fler förstår varför frågan är viktig.

– Tekniken och kunskapen finns. Det gäller att våga investera för framtiden, säger Helena Tsiparis, projektutvecklare på Sweden Water Research.

Hon menar att samhällets syn på vatten behöver förändras.

– Priset är vad det är nu, men det kommer inte alltid vara så. Värdet av vatten är nu inne i någon typ av förändringsprocess, säger hon.

“Det är mycket eldsjälar som driver”

Ellen Edefell beskriver att många initiativ i dag drivs av enskilda personer inom organisationer eller bostadsrättsföreningar.

– Det finns en ganska stor poäng i att förstå varför vi ska göra någonting annorlunda. Mycket av arbetet som har skett och de fastigheterna som har gjort annorlunda – där är det mycket eldsjälar som driver, säger hon.

Samtidigt menar hon att förändringsarbetet riskerar att stanna av om ansvaret hamnar på en enda person.

– Man kommer jättelångt på eldsjälar. Men det blir också väldigt tungt för dem att dra. Och tappar man eldsjälen tappar man projektet, säger hon.

Därför tycker hon att organisationer behöver skapa en bredare förståelse för vattenfrågan innan större förändringar genomförs.

– Att få med sig en förståelse med sina kollegor eller sin bostadsrättsförening om varför vi behöver göra detta är viktigt.

Enligt henne blir det lättare att fatta bra beslut om fler personer känner sig involverade.

– Är man flera som tänker på det, är man flera som är involverade så är det lättare att man fattar så kloka beslut som möjligt, säger hon.

Motståndet ser olika ut

Under intervjun kommer samtalet också in på hur människor reagerar olika på budskap om vattenbesparing.

Helena Tsiparis berättar också att man ska vara ödmjuk inför olika personers reaktioner och eventuellt motstånd för förändring.

– Folk är olika, de tar emot budskap på olika sätt.

Hon menar att det därför är viktigt att försöka förstå varför människor motsätter sig förändring.

– Var finns motståndet? Vad är det som skaver?

Ellen Edefell beskriver samtidigt att det ibland är bättre att fokusera på dem som faktiskt är öppna för förändring.

– Försök jobba på dem som man har möjlighet att påverka. Det finns vissa personer som har bestämt sig. De struntar i vad det är för argument man använder, säger hon.

I stället tycker hon att organisationer bör fokusera på att bygga förståelse där intresset redan finns.

– Jobba med gräsrötterna, med att försöka sprida förståelsen, säger hon.

“Det finns nästan alltid någonting att göra”

Både Helena Tsiparis och Ellen Edefell återkommer till att olika verksamheter behöver olika lösningar och att förändringsarbetet måste anpassas efter organisationens förutsättningar.

Enligt Ellen Edefell finns det sällan en enskild lösning som fungerar överallt.

– Det finns ingen lösning som passar alla. Man kan göra på olika nivåer för att visa på att det finns nästan alltid någonting att göra, säger hon.

Hon beskriver samtidigt vatten som en av samhällets mest grundläggande resurser.

– Vatten det är ju det viktigaste vi har. Och har vi inte vatten så att det räcker så är det jättesvårt att få verksamheter och livet och vardagen att gå ihop, säger hon.