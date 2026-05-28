Experternas tips: Så får du organisationen att börja spara dricksvatten

vatten Att spara dricksvatten handlar inte bara om teknik. Enligt experterna bakom REWAISE börjar förändringen ofta någon annanstans: i organisationens syn på vatten, ansvar och framtida behov.

Experternas tips: Så får du organisationen att börja spara dricksvatten
Från vänster: Helena Tsiparis och Ellen Edefell. Foto: privat / Adobe Stock

Många fastighetsägare och organisationer vill minska sin användning av dricksvatten, men vet inte var de ska börja. Enligt forskarna bakom EU-projektet REWAISE handlar förändringen mindre om teknik – och mer om människor, förståelse och modet att tänka annorlunda.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

När Helena Tsiparis, projektutvecklare på Sweden Water Research, och Ellen Edefell, projektledare på samma bolag, får frågan om vilket råd de skulle ge till organisationer som vill minska sin vattenförbrukning återkommer båda till samma sak: förändringsarbetet måste börja med att fler förstår varför frågan är viktig.

–  Tekniken och kunskapen finns. Det gäller att våga investera för framtiden, säger Helena Tsiparis, projektutvecklare på Sweden Water Research.

Hon menar att samhällets syn på vatten behöver förändras.

– Priset är vad det är nu, men det kommer inte alltid vara så. Värdet av vatten är nu inne i någon typ av förändringsprocess, säger hon.

“Det är mycket eldsjälar som driver”

Ellen Edefell beskriver att många initiativ i dag drivs av enskilda personer inom organisationer eller bostadsrättsföreningar.

– Det finns en ganska stor poäng i att förstå varför vi ska göra någonting annorlunda. Mycket av arbetet som har skett och de fastigheterna som har gjort annorlunda – där är det mycket eldsjälar som driver, säger hon.

Samtidigt menar hon att förändringsarbetet riskerar att stanna av om ansvaret hamnar på en enda person.

– Man kommer jättelångt på eldsjälar. Men det blir också väldigt tungt för dem att dra. Och tappar man eldsjälen tappar man projektet, säger hon.

Därför tycker hon att organisationer behöver skapa en bredare förståelse för vattenfrågan innan större förändringar genomförs.

– Att få med sig en förståelse med sina kollegor eller sin bostadsrättsförening om varför vi behöver göra detta är viktigt.

Enligt henne blir det lättare att fatta bra beslut om fler personer känner sig involverade.

– Är man flera som tänker på det, är man flera som är involverade så är det lättare att man fattar så kloka beslut som möjligt, säger hon.

Motståndet ser olika ut

Under intervjun kommer samtalet också in på hur människor reagerar olika på budskap om vattenbesparing.

Helena Tsiparis berättar också att man ska vara ödmjuk inför olika personers reaktioner och eventuellt motstånd för förändring. 

– Folk är olika, de tar emot budskap på olika sätt. 

Hon menar att det därför är viktigt att försöka förstå varför människor motsätter sig förändring.

– Var finns motståndet? Vad är det som skaver?

Ellen Edefell beskriver samtidigt att det ibland är bättre att fokusera på dem som faktiskt är öppna för förändring.

– Försök jobba på dem som man har möjlighet att påverka. Det finns vissa personer som har bestämt sig. De struntar i vad det är för argument man använder, säger hon.

I stället tycker hon att organisationer bör fokusera på att bygga förståelse där intresset redan finns.

– Jobba med gräsrötterna, med att försöka sprida förståelsen, säger hon.

“Det finns nästan alltid någonting att göra”

Både Helena Tsiparis och Ellen Edefell återkommer till att olika verksamheter behöver olika lösningar och att förändringsarbetet måste anpassas efter organisationens förutsättningar.

Enligt Ellen Edefell finns det sällan en enskild lösning som fungerar överallt.

– Det finns ingen lösning som passar alla. Man kan göra på olika nivåer för att visa på att det finns nästan alltid någonting att göra, säger hon.

Hon beskriver samtidigt vatten som en av samhällets mest grundläggande resurser.

– Vatten det är ju det viktigaste vi har. Och har vi inte vatten så att det räcker så är det jättesvårt att få verksamheter och livet och vardagen att gå ihop, säger hon.

publicerad 28 maj 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Cirkularitet

Så kan kommunerna snabba på den cirkulära omställningen

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt verktyg ska hjälpa företag att återvinna kritiska råmaterial

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Cradlenet: Därför bromsas kommunernas cirkulära omställning

21 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Norden ska samarbeta kring hållbarhetsstandarder – det här vet vi

27 maj
Premium
cirkuläritet

Supporterurin ska bli gödsel i SLU-projekt

21 maj
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

12 maj
Bästa hållbarhetsprestation

Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

6 maj
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Analys

Mattias Goldmann: Halverat pris på kollektivtrafiken – detta innebär det

26 maj
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

12 maj
Premium
 

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

8 maj
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

30 april
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

28 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Tv-profilen leder Greenpeace kommunikation i valkampanjen

3 timmar sedan
Premium
Karriär

Ny hållbarhetschef vill göra Sverige till ett cirkulärt föregångsland

26 maj
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april

Det senaste

Premium
Cirkularitet

Så kan kommunerna snabba på den cirkulära omställningen

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt verktyg ska hjälpa företag att återvinna kritiska råmaterial

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Cradlenet: Därför bromsas kommunernas cirkulära omställning

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Stockholm köper permanenta minusutsläpp från Stockholm Exergi

26 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Stora gödsel- och kemibolag brister i klimatredovisning

27 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Amerikaner bor hellre nära kärnkraftverk än datacenter

28 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Lista: Nätverken som ger skjuts i hållbarhetsarbetet

30 minuter sedan
Premium
vatten

Experternas tips: Så får du organisationen att börja spara dricksvatten

54 minuter sedan
Premium
Cirkularitet

Så kan kommunerna snabba på den cirkulära omställningen

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt verktyg ska hjälpa företag att återvinna kritiska råmaterial

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Cradlenet: Därför bromsas kommunernas cirkulära omställning

21 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Stockholm köper permanenta minusutsläpp från Stockholm Exergi

26 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Stora gödsel- och kemibolag brister i klimatredovisning

27 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Amerikaner bor hellre nära kärnkraftverk än datacenter

28 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Lista: Nätverken som ger skjuts i hållbarhetsarbetet

30 minuter sedan
Premium
vatten

Experternas tips: Så får du organisationen att börja spara dricksvatten

54 minuter sedan