Stockholms stad ska köpa 50 000 ton permanenta minusutsläpp per år från Stockholm Exergi under 15 år. Affären gör enligt staden Stockholm till världens femte största köpare av permanenta koldioxidupptag. Köpet är en del av stadens mål att bli territoriellt klimatpositiv till 2030 och helt fossilfri till 2040. Minusutsläppen ska användas för att hantera utsläpp som är svåra att få bort helt, bland annat från byggmaterial och avloppsrening.
Stockholm köper permanenta minusutsläpp från Stockholm Exergi
Koldioxiden ska fångas in vid kraftvärmeverket i Hjorthagen där Stockholm Exergi bygger en anläggning med kapacitet att samla in 800 000 ton koldioxid om året. Eftersom utsläppen kommer från förbränning av biomassa räknas infångningen som negativa utsläpp. Stockholms stad har budgeterat 120 miljoner kronor för köpet och äger hälften av Stockholm Exergi.
Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) säger i en kommentar att satsningen är viktig för att nå stadens klimatmål. Stockholm Exergis vd Anders Egelrud beskriver avtalet som ett exempel på hur offentliga aktörer kan kombinera utsläppsminskningar med investeringar i permanenta minusutsläpp.