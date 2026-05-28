Stockholm köper permanenta minusutsläpp från Stockholm Exergi

Dagens M&U Stockholms stad ska köpa permanenta minusutsläpp under 15 år för att bli territoriellt klimatpositiv till 2030, vilket gör staden till världens femte största köpare av koldioxidupptag.

Stockholm köper permanenta minusutsläpp från Stockholm Exergi
Foto: Stockholm exergi.

Stockholms stad ska köpa 50 000 ton permanenta minusutsläpp per år från Stockholm Exergi under 15 år. Affären gör enligt staden Stockholm till världens femte största köpare av permanenta koldioxidupptag. Köpet är en del av stadens mål att bli territoriellt klimatpositiv till 2030 och helt fossilfri till 2040. Minusutsläppen ska användas för att hantera utsläpp som är svåra att få bort helt, bland annat från byggmaterial och avloppsrening.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Koldioxiden ska fångas in vid kraftvärmeverket i Hjorthagen där Stockholm Exergi bygger en anläggning med kapacitet att samla in 800 000 ton koldioxid om året. Eftersom utsläppen kommer från förbränning av biomassa räknas infångningen som negativa utsläpp. Stockholms stad har budgeterat 120 miljoner kronor för köpet och äger hälften av Stockholm Exergi.

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) säger i en kommentar att satsningen är viktig för att nå stadens klimatmål. Stockholm Exergis vd Anders Egelrud beskriver avtalet som ett exempel på hur offentliga aktörer kan kombinera utsläppsminskningar med investeringar i permanenta minusutsläpp.

publicerad 28 maj 2026
av Jon Röhne
import-jon.r@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Cirkularitet

Så kan kommunerna snabba på den cirkulära omställningen

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt verktyg ska hjälpa företag att återvinna kritiska råmaterial

19 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Cradlenet: Därför bromsas kommunernas cirkulära omställning

20 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Norden ska samarbeta kring hållbarhetsstandarder – det här vet vi

27 maj
Premium
cirkuläritet

Supporterurin ska bli gödsel i SLU-projekt

21 maj
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

12 maj
Bästa hållbarhetsprestation

Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

6 maj
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Analys

Mattias Goldmann: Halverat pris på kollektivtrafiken – detta innebär det

26 maj
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

12 maj
Premium
 

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

8 maj
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

30 april
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

28 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Tv-profilen leder Greenpeace kommunikation i valkampanjen

3 timmar sedan
Premium
Karriär

Ny hållbarhetschef vill göra Sverige till ett cirkulärt föregångsland

26 maj
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april

Det senaste

Premium
Cirkularitet

Så kan kommunerna snabba på den cirkulära omställningen

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt verktyg ska hjälpa företag att återvinna kritiska råmaterial

19 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Cradlenet: Därför bromsas kommunernas cirkulära omställning

20 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Stockholm köper permanenta minusutsläpp från Stockholm Exergi

24 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Stora gödsel- och kemibolag brister i klimatredovisning

26 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Amerikaner bor hellre nära kärnkraftverk än datacenter

26 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Lista: Nätverken som ger skjuts i hållbarhetsarbetet

28 minuter sedan
Premium
vatten

Experternas tips: Så får du organisationen att börja spara dricksvatten

52 minuter sedan
Premium
Cirkularitet

Så kan kommunerna snabba på den cirkulära omställningen

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt verktyg ska hjälpa företag att återvinna kritiska råmaterial

19 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Cradlenet: Därför bromsas kommunernas cirkulära omställning

20 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Stockholm köper permanenta minusutsläpp från Stockholm Exergi

24 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Stora gödsel- och kemibolag brister i klimatredovisning

26 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Amerikaner bor hellre nära kärnkraftverk än datacenter

26 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Lista: Nätverken som ger skjuts i hållbarhetsarbetet

28 minuter sedan
Premium
vatten

Experternas tips: Så får du organisationen att börja spara dricksvatten

52 minuter sedan