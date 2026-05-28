Stockholm köper permanenta minusutsläpp från Stockholm Exergi

Stockholms stad ska köpa 50 000 ton permanenta minusutsläpp per år från Stockholm Exergi under 15 år. Affären gör enligt staden Stockholm till världens femte största köpare av permanenta koldioxidupptag. Köpet är en del av stadens mål att bli territoriellt klimatpositiv till 2030 och helt fossilfri till 2040. Minusutsläppen ska användas för att hantera utsläpp som är svåra att få bort helt, bland annat från byggmaterial och avloppsrening.