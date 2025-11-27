EU-kommissionen presenterade på torsdagen att de nu lanserar en ny strategi för att kraftigt stärka den europeiska bioekonomin. Syftet är att påskynda omställningen till en mer hållbar ekonomi, minska beroendet av fossila resurser och skapa nya möjligheter för jobb och tillväxt i hela unionen. Bakom strategin står EU-kommissionär Jessika Roswall, som ansvarar för miljö, vattenresiliens och en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi.
EU presenterar ny strategi – ska accelerera Europas bioekonomiska omställning
EU
EU tar nu sikte på att kraftigt växla upp den gröna omställningen – och presenterar en satsning som kan förändra både industrins spelregler och Europas framtida konkurrenskraft.
Jessica Roswall på torsdagens pressträff om bioekonomi.
Jessika Roswall tar upp i en debattartikel i Dagens Industri de fyra mest centrala reformerna som kommissionen anser ska bana väg för att bioekonomin ska kunna ta nästa steg.
