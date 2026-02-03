EU-kommissionen har genomfört en verklighetskontroll av EU:s system för handel med utsläppsrätter, ETS, med fokus på så kallade stationära anläggningar såsom industrier och kraftverk. Syftet är att säkerställa att lagstiftningen är ändamålsenlig och enkel att tillämpa i praktiken.
EU-kommissionen gör ”reality check” av utsläppshandeln
Dagens M&U EU-kommissionen har genomfört en verklighetskontroll av sitt handelssystem för utsläppsrätter för att säkerställa att lagstiftningen fungerar i praktiken.
Foto: Adobe Stock.
Den 29 januari 2026 hölls en workshop där över 50 representanter från branscher som kemi, raffinaderier, cement, massa och papper samt glas deltog. Under mötet diskuterades erfarenheter från genomförandet av ETS, inklusive processer för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp samt tilldelning av fria utsläppsrätter.
