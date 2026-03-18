EEB anmäler EU-kommissionens jordbrukspolitik

Dagens M&U Europeiska miljöbyrån, EEB, har lämnat in en formell anmälan till EU:s ombudsman om hur EU-kommissionen hanterat reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, för perioden 2028–2034.

Foto: Adobe Stock

EEB anklagar kommissionen för bristande handläggning och otillräckliga analyser i beslutsprocessen.

Enligt EEB har kommissionen varken gjort en fullständig konsekvensbedömning eller en klimatbedömning i linje med EU:s klimatlag. De menar också att någon särskild offentlig konsultation om CAP inte har genomförts. Kritiken handlar om att kommissionen inte följt sina egna riktlinjer för bättre lagstiftning.

EEB varnar för att bristen på underlag gör det svårt att bedöma konsekvenserna för lantbrukare, landsbygdsområden och miljön. Organisationen pekar också på att liknande kritik tidigare riktats mot kommissionen, där ombudsmannen redan konstaterat brister i hanteringen av tidigare CAP-relaterade förslag.

publicerad 18 mars 2026

