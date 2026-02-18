ECB vill tidsbegränsa lättnader i ESRS

Bland annat föreslås en minskning av antalet upplysningspunkter med 71 procent samt nya möjligheter att utelämna information under de tre första rapporteringsåren. Det införs också ett permanent undantag för uppgifter som anses medföra otillbörlig kostnad eller ansträngning att ta fram. ECB anser att sådana lättnader bör tidsbegränsas till tre år för att undvika varaktiga informationsluckor. Banken vill även ta bort en extra treårig övergångsperiod som gör det möjligt att inledningsvis avstå från kvantitativa uppgifter om finansiella effekter av hållbarhetsrisker.

1ysOzZD1czqgD807lHdZv2IhoNkJOZ6mpTRMOaU8Yj/8R0mAHtfcnilRsaLnpdSVZIo74oy3u6VzoYJljG/bvmJSDnPWesx7HSLmXV53X1J0qx46TsmmdhTnDZPLRTicYDIerYfcyWP3p97iFrvMOKqzPyv+yG+myLNg8CqE0dfvhNU3w3abfg5SisTTnHuK/tvM5Rb/bcH/PAsGdKlVgCH6+lEDn+3cNgVhTfB9kD8MB03HPwCSrdVLFTxbGYKbGo4+jMFtTzaMIgkoHBv28Do9UYH8G8PXti0Zc9IofOjYUbkLibB7vYAv5cQvZwZ8TJAHhGDZcj0xSNKO1h5dc+GTdqFPxMCTqPCdQkguCSF/sVz2L+7vxVgKcHQWytgZ5CxHugCTnNxb7ggnwKlVTmnFakP8H2pMlM3Zj5fI4jA5WP6jStkpnpcjFtiv7n4KkCIyyvBsGLn/VBmSFhPAVhoXXUIgdSJ/ohyBP0vpEfeILnfIDpV27xwa0doFq9LIBaam20eUoyjoiUzYCJOlVBBs5QRmKwDFTzEtDs8j5ksKJJcQzoZx0dsP9CxOs0z3LlyQ7vpXWDXWrerso030xX3HvA3scexNG26aGLSk4QhZFAVAAZrgcyXzP0Xx6/eD0YhhVntumh8lrhEHUbaS55uZXm7V1kJDqnqhZIHvZG0zRo+u5ZiQXAjgAGmyVKKa