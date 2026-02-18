Europeiska centralbanken, ECB, riktar i ett nytt yttrande kritik mot föreslagna ändringar i ESRS och varnar särskilt för permanenta lättnader i rapporteringskraven. Förslagen har tagits fram av EU-kommissionen som en del av arbetet med att förenkla regelverket. Enligt ECB innebär ändringarna betydande avvikelser från standarderna från International Sustainability Standards Board, ESRS, och riskerar att försämra jämförbarheten i företagens rapportering.
ECB vill tidsbegränsa lättnader i ESRS
Dagens M&U Europeiska centralbanken varnar för att permanenta lättnader i ESRS riskerar att försämra jämförbarheten i företagens hållbarhetsrapportering och föreslår att lättnaderna begränsas till tre år.
Bland annat föreslås en minskning av antalet upplysningspunkter med 71 procent samt nya möjligheter att utelämna information under de tre första rapporteringsåren. Det införs också ett permanent undantag för uppgifter som anses medföra otillbörlig kostnad eller ansträngning att ta fram. ECB anser att sådana lättnader bör tidsbegränsas till tre år för att undvika varaktiga informationsluckor. Banken vill även ta bort en extra treårig övergångsperiod som gör det möjligt att inledningsvis avstå från kvantitativa uppgifter om finansiella effekter av hållbarhetsrisker.