EU inför första frivilliga standarden för permanenta koldioxidupptag

EU-kommissionen har antagit de första certifieringsmetoderna för att frivilligt godkänna permanenta koldioxidborttagningar inom ramen för CRCF-förordningen. Standarderna omfattar tre tekniker: direkt luftinfångning med lagring, DACCS, infångning av biogena utsläpp med lagring, BioCCS, och biokolbaserad lagring, BCR. Målet är att skapa tydliga regler, främja klimatinnovation och förhindra greenwashing.