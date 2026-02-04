EU inför första frivilliga standarden för permanenta koldioxidupptag

EU-kommissionen har antagit certifieringsmetoder för permanenta koldioxidborttagningar för att skapa tydliga regler och förhindra greenwashing.

EU inför första frivilliga standarden för permanenta koldioxidupptag
Foto: Adobe Stock

EU-kommissionen har antagit de första certifieringsmetoderna för att frivilligt godkänna permanenta koldioxidborttagningar inom ramen för CRCF-förordningen. Standarderna omfattar tre tekniker: direkt luftinfångning med lagring, DACCS, infångning av biogena utsläpp med lagring, BioCCS, och biokolbaserad lagring, BCR. Målet är att skapa tydliga regler, främja klimatinnovation och förhindra greenwashing.

Enligt kommissionär Wopke Hoekstra sätter EU en global standard samtidigt som man stärker arbetet för klimatneutralitet till 2050. De nya metoderna definierar vad som räknas som en permanent borttagning, hur lagring säkras över tid och hur risker hanteras.

publicerad 4 februari 2026
av Lars Schön
lars.s@pausermedia.se

Premium
Dagens M&U

Stort stöd för omstart av Net Zero-initiativ inom kapitalförvaltning

5 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU:s bristande fokus på mänskliga rättigheter hotar demokrati och rättsstat

3 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Oro för extrem värme i Europa – få hushåll är förberedda

1 minut sedan
