EU-kommissionen har antagit de första certifieringsmetoderna för att frivilligt godkänna permanenta koldioxidborttagningar inom ramen för CRCF-förordningen. Standarderna omfattar tre tekniker: direkt luftinfångning med lagring, DACCS, infångning av biogena utsläpp med lagring, BioCCS, och biokolbaserad lagring, BCR. Målet är att skapa tydliga regler, främja klimatinnovation och förhindra greenwashing.
EU inför första frivilliga standarden för permanenta koldioxidupptag
Dagens M&U EU-kommissionen har antagit certifieringsmetoder för permanenta koldioxidborttagningar för att skapa tydliga regler och förhindra greenwashing.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Enligt kommissionär Wopke Hoekstra sätter EU en global standard samtidigt som man stärker arbetet för klimatneutralitet till 2050. De nya metoderna definierar vad som räknas som en permanent borttagning, hur lagring säkras över tid och hur risker hanteras.
hqlLxwJVL5l+PKTAXmIjANBhdMSH1D9smlO7EVihJKsXY2PkC9pS30dhku9EMZQt2xT2zulCha/FtbCjQoHSs73+RL3EWFJufh0sqgjucMt7214eUI7323JcIbRxN83oY9quOlAB94pwgN83oZNwxKNj9QXTd3L8icRgqQcP9mdCTjvLPcq4iblXEp1DBQ00qnkZT8Pmo2Hi6k8xRp2VNd3UPq3KRVPThT66P/D4UEdpj2viB3nLwfU1MwPPICkWRsX8HMYi6Q2fOSdHSW7aFmLxTdTmkr+UvAh+70Mr1vrhQSU7LeiX7V2t3RhRM0XfkYrf51epM6XM4NOIK8M9qdPiXEJ0FbX//lCxzZF9zskT5tlTaCs5CYihK2ffLevjWYd4vdPsy12zEOzkB+qkIeH5vgj9y1b5md+OGBKtNRjWntKvvo6cFX9Jd8K4Y4ao