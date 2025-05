Cirkulära strategier räcker inte – här är de vanligaste misstagen

Bakom rapporten står Circle Economy och Deloitte Global. Analysen visar att även om mer återvunnet material används, så ökar uttaget av jungfruliga resurser snabbare. Utvinningen av naturresurser har tredubblats på 50 år och väntas öka med ytterligare 60 procent till 2060 – om inget förändras.

– Det är tyvärr inte förvånande. Vi befinner oss fortfarande i ett läge där det pratas mycket om cirkulär omställning, men det sker relativt lite i praktiken, säger Elin Bergman, operativ chef vid Cradlenet.

Strategier utan styrning

Enligt Cradlenets egen rapport Circular Economy Outlook Nordics har 86 procent av börsnoterade nordiska företag i dag med cirkulär ekonomi i sina affärsstrategier. Ändå är det få som satt upp konkreta mål för sin cirkularitet.

– CSRD-rapporteringen har lett till att fler företag än någonsin börjar få insikt i sina värdekedjor och inser hur linjära de faktiskt är. Men att ställa om till verklig cirkularitet tar tid, säger Elin Bergman.

Och det gör stor skillnad att sätta mätbara mål.

– Undersökningen visar också att företag som faktiskt sätter sådana mål gör mellan 4 och 100 gånger mer än de som inte gör det – så att börja med att sätta mål är ett avgörande första steg.

Misstaget: att vänta på marknaden

Många företag vill bli mer cirkulära, men fastnar i attityden att det är kunder eller andra aktörer som ska ta första steget.

– Det vanligaste misstaget är att företag förväntar sig att andra ska efterfråga cirkulära produkter – samtidigt som de inte gör det själva. Om vi inte alla börjar efterfråga cirkulära tjänster och produkter så kommer vi aldrig få i gång den marknad som krävs för en cirkulär ekonomi.

Nya ramverk på väg

En central nyhet i årets rapport är Global Circularity Protocol, ett kommande ramverk som ska hjälpa företag att mäta och rapportera cirkularitet – likt hur GHG-protokollet blivit praxis för klimatrapportering.

– Det finns redan – och det kommer hela tiden fler – verktyg och riktlinjer för att mäta och rapportera cirkularitet. Global Circularity Protocol är ett av dessa, men det sticker ut som särskilt ambitiöst eftersom det har stöd från både World Business Council for Sustainable Development och FN:s The One Planet Network, avslutar Elin Bergman.