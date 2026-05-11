Carbon Market Watch varnar för att försvaga EU:s utsläppshandel

Carbon Market Watch anser att EU bör behålla en tydlig och förutsägbar koldioxidprissättning och inte öka mängden tillgängliga utsläppsrätter på ett sätt som försvagar klimatstyrningen. Organisationen vill också att gratis utsläppsrätter till industrin fasas ut och att intäkter från systemet används mer effektivt för klimatomställning och stöd till hushåll och samhällen.

Rapporten tar även upp flyg och sjöfart, där Carbon Market Watch anser att fler utsläpp bör omfattas av utsläppshandeln. Bland annat pekar organisationen på internationella flygningar, privatflyg, mindre fartyg och internationella sjötransporter som områden där dagens regler inte täcker hela klimatpåverkan.

Carbon Market Watch avvisar också att internationella klimatkrediter och koldioxidupptag integreras i ETS, eftersom organisationen menar att det riskerar att minska trycket på faktiska utsläppsminskningar. Rapporten publicerades inför den väntade översynen av ETS och riktar sig till EU:s beslutsfattare.