I rapporten ”Don’t mess with the ETS” presenterar Carbon Market Watch tio prioriteringar för hur EU:s system för handel med utsläppsrätter, ETS, bör utvecklas. Organisationen framhåller att ETS har bidragit till att minska utsläppen från bland annat industri, elproduktion, flyg och sjöfart, men att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas.
Carbon Market Watch varnar för att försvaga EU:s utsläppshandel
Dagens M&U Carbon Market Watch presenterar tio prioriteringar för hur EU:s utsläppshandelssystem bör utvecklas och varnar för åtgärder som riskerar att försvaga klimatstyrningen.
Carbon Market Watch anser att EU bör behålla en tydlig och förutsägbar koldioxidprissättning och inte öka mängden tillgängliga utsläppsrätter på ett sätt som försvagar klimatstyrningen. Organisationen vill också att gratis utsläppsrätter till industrin fasas ut och att intäkter från systemet används mer effektivt för klimatomställning och stöd till hushåll och samhällen.
Rapporten tar även upp flyg och sjöfart, där Carbon Market Watch anser att fler utsläpp bör omfattas av utsläppshandeln. Bland annat pekar organisationen på internationella flygningar, privatflyg, mindre fartyg och internationella sjötransporter som områden där dagens regler inte täcker hela klimatpåverkan.
Carbon Market Watch avvisar också att internationella klimatkrediter och koldioxidupptag integreras i ETS, eftersom organisationen menar att det riskerar att minska trycket på faktiska utsläppsminskningar. Rapporten publicerades inför den väntade översynen av ETS och riktar sig till EU:s beslutsfattare.