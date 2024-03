Brist på hållbar upphandling – så kan kommunerna bli bättre

En ny kartläggning från miljöorganisationen Greenpeace visar en stor variation i ambitionsnivån mellan landets kommuner när det gäller hållbar upphandling av måltidstjänster.

Bara två av landets kommuner lyckas nå den nivå som bedöms som klimatmässigt hållbar av det statliga forskningsinstitutet Rise (under 1,3 kilo koldioxid per kilo livsmedel för sammansatta rätter) Snittet för måltidernas klimatpåverkan i de kommuner som mäter detta var 1,74 kg koldioxid per kg livsmedel, men varierade stort mellan 1,25 och 2,22 koldioxid/kg.

– De stora skillnaderna mellan kommuner visar att det verkligen går att göra väldigt mycket för att minska de offentliga måltidernas klimatpåverkan och att många kommuner kan ta efter de som redan lyckats, säger Daniel Zetterström, talesperson inom jordbruk och livsmedelsfrågor, i en kommentar.

Av de 171 kommuner som uppger att de arbetar med att minska utsläppen från sina måltider, fokuserar många främst på att minska matsvinnet i stället för att förändra måltidernas innehåll. Enligt kartläggningen kan även de kommuner som påstår att de ställer klimatkrav vid upphandling ofta bara referera till allmänna miljökrav, utan att klargöra hur de konkret minskar de växthusgasutsläpp som måltiderna bidrar med.

Fem tips för ett bättre klimat

Greenpeace listar också flera åtgärder som kommuner kan vidta för att bidra till en mer hållbar måltidsupphandling.

Ställ klimatkrav vid offentlig upphandling.

Arbeta systematiskt.

Börja mäta klimatavtryck.

Öka andelen växtbaserat.