Att redovisa klimatpåverkan blir snart ett lagkrav för stora företag. Arla och Kavli är först i Sverige med att använda klimatdata från enskilda mjölkgårdar i hållbarhetsrapportering och på produktnivå. Sedan 2019 rapporterar Arlas mjölkbönder in klimatdata från sina gårdar. Det handlar om över 200 frågor per år, som verifieras genom stickprov på plats av externa rådgivare.
Så använder du leverantörernas klimatdata i hållbarhetsrapporteringen
Livsmedel Arla och Kavli är först i Sverige med att använda klimatdata från enskilda mjölkgårdar i hållbarhetsrapportering och på produktnivå. Det innebär att utsläpp nu kan beräknas utifrån faktiska data i stället för schabloner – och ger en mer rättvisande bild av klimatpåverkan i värdekedjan.
Victoria Voss.
Resultatet av detta är en stor klimatdatabas som nu också kommer användas som underlag vid klimatberäkningar av produkter i Kavlis klimatredovisning, vilket innebär ett steg bort från schabloner, som länge varit standard i branschen.
