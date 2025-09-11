Så använder du leverantörernas klimatdata i hållbarhetsrapporteringen

Livsmedel Arla och Kavli är först i Sverige med att använda klimatdata från enskilda mjölkgårdar i hållbarhetsrapportering och på produktnivå. Det innebär att utsläpp nu kan beräknas utifrån faktiska data i stället för schabloner – och ger en mer rättvisande bild av klimatpåverkan i värdekedjan.

Så använder du leverantörernas klimatdata i hållbarhetsrapporteringen
Victoria Voss.

Att redovisa klimatpåverkan blir snart ett lagkrav för stora företag. Arla och Kavli är först i Sverige med att använda klimatdata från enskilda mjölkgårdar i hållbarhetsrapportering och på produktnivå. Sedan 2019 rapporterar Arlas mjölkbönder in klimatdata från sina gårdar. Det handlar om över 200 frågor per år, som verifieras genom stickprov på plats av externa rådgivare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Resultatet av detta är en stor klimatdatabas som nu också kommer användas som underlag vid klimatberäkningar av produkter i Kavlis klimatredovisning, vilket innebär ett steg bort från schabloner, som länge varit standard i branschen. 

WJyJmu+gC9ogW3k9S4kcXqhnr1FmkNKNCXfBdF4sKiDxdXfZbFkg21emevdJGPNNnu4MOAnyq7HaExXcc70kugR2KTu1BsYLpZUZtK227JTLwLzRYIp7TOQxmzeYaOaIE7CEdZ+wKaUKEKnKAyGCWpunRbFJfLUlQWBvc5h9JyjYC91J5SwYF0Xq2taOueCiH5uxF/AGidzhOpSdYMqMf2cb2gUHjnCdevvrmOAXw3Z5+fqns0VkYTpBaHN1le3+kUXZHrYYu20KGfKrlwKMErB9jjq1M0wdJCvvbwVHUqC+m0XvcRFpZOIYvqBGeexhMSid0CCvLTNBvInruvDZQymedYtAJshhioWPjqfol5MXDbYYAClTFetOA2w7Ui0urdDVzVXdUvRTNKqyUdnZOjEjIhegtwAtzUEtfDAtqMfWHL2OUWmiy/tmRnZBq59vQtssQZXmI5e+KHa2MV1aSfqBK1u2lyCqk64PoOMIOXc1ivH6i+chXvKQnSJP/PeUb5+jzyWBtl8ANDPgVWIgYmzPk3gFY6iqVnyCZy5kiixOCZqjNSOsrmc4s/7owMIAmbs1SmfnlRkjwe4H0VeiDP8xFxNiclG/O4H2N1Qj1r+GUmn7MxA7m2282L62Qq28V9M6UIncQ0epxSni1AczbwPl/RIqq9y99KGsEu7OBT1TIgP+tiFKOgJ1nOKsWTO3+OsMdTyQfJGjc4Lf3QJPHPZDgx+zgDfq8G+0HweouwbVD3pH9FWCBOCGAIkISNYP/z2MTBRRCQcf70EaG2jcVRNi6mghGZ+cFyQ7c/PYn5fsnFapZXhYO3Jb5KBewt5T4B+g+z37bQ4+6Ucd7MbYtj/A5qYj+OVy5/1+2sOSLQde9TRk5theK9Ke4Yk3Vyyr6Xn+41XM3bcAsQ8gCvwqJQ7UijWy9wRtl3TNiCH0OKew7U5jGh0DgQFQ/8L0EveTh6syDmNySJm+jXULgUlmqMBa5G2XCP0InVqxNRbZq/3WiglVWKjKsAaYceeqMvBXM4fyvHDCuWZw8SwDw4e9a4LgKi4cL99kKDOC+gudmqi8eT4KqMcztM4MVZpSf9viSqTWPzGemwe9m6sKMuiieJ4P02bxKXQOrotcGtYOgSNYsaVWrFQ3mjJlq75+TbqD6dlk5CZFXlxswyxVv7HJL9p+2mLMqCObAqbjn3YYb/sHrm0P8hGPK3inl6Aj+MPAMCbpgCItJb0EyTVXSY+gTfCrXGBrqRc789olFJ1Y8ckCkHz0kd5mdvgU89iOur0o5+phHBjMLD3sdsGtWls2/Rd41xoAwoyxfS3ZkFgha8psLXEIQLiT8VPLLtLZaQVrv0+TDr/2S7l71hGL0hil2FEWz/c90zporJdg49/fpl+QGMZifVJIsZfdYbFP7G6aPG41BG1cHyj4/zoI6XhgV4hrRCx3AHvWwfgk1T7j3ecoBVLpnyu/NmjOY69qyIB/6PfrIRIp88XSwh7rF/DKd0ch4T6aoLesmt9e/PJKDmvWrBXKcu/Qh/5eMqum63e47P08lnrE+XUoiUHN4CNlbT6FrCs9gO3s9LziHv946F0rIa9uZLpVeyzGuAEzkdwwSTFPizj2JXZkhsnAc7y5sILOAj3GHuo7lr7q+FnAzyB2r+TwDL6z7NWW5wQYNWcPmicFin8xMKHvhs7XhnjyeVmxIbvzKqPiWcC9Qn7XqwMO2hZGVemDwi81I316NSiFPonxPmca+1QKn4qgqRfi8AnEzKaYhIqj3rU2Grg+Ze9xB6mKUpYVQRHMtHKLs4rpu2rXH8ZSSKYa8AquiiRMa3lyZG3IT7rtKBV92KHmMgLhWvEb8LNTF2RR/5Fu4zFGT1sdJW6K+qW9NKvUGOHEzh+roEo+qpiclLFQWiwYLaGKw5HF0gRQ3pnvF/Z5/XwUKBRHu06A9J2Sl40UklXULdniryoF4mgfZGSSKW5QVEjpn1bCh90f7yxAwxQOskOfdaglx8tzuXpgq71hQ10OjHjE7aaNAWcZfPZ8t2ogaKiISWLKceetg743FR4HqLRlu5Dq1t5QfGI8+06uRJag8Z1YvEWjyTwyKnVGqzTb12W/rQyf2f2oGEUJ+4Jhl1GaTIS7WAHHK4+Y5/WqVsceQyjRQULPt7z6dllFNgZVRI9QiqD57DiLq36XOJr6IaJ2DFw121vRp7gK32YLa7D7lxZBQpzknyKoTAEZ/SClqUSLn1R6KpzpTdSFUDPLRaz6vLqC3Dm3TMjW5iNzXoz7Lsf+EkWVJoikC390x/Ncg0ryRjENRuP8HXEJ/CdmVjmUNP+0sHDr9j72M98ENULeGt7mG+LUKjwjJjTsC8QC3BrisKB+xotoQUGXfMAqREgnNytm0Yke/K3idXBX5IRNTxQzo3QGKxM7OxlMtCZTqO6QmGPQqPW4JpSCWmXTHgjptI5JDM/hwToSyGc2f79w1QCo7r0UIolRykqiOYe9wi7wwXprASiVaB6/11jKgEfqJBhf6HeOCDQ+UxLBbsRpYs5S7pkQJaA13rXYYyT97EAwMcmu+RUDAJK5xpAbAWp3Ua1+MKov/ADnmpalFwwUWc0AGOywzpcyPt+ChoYIvaKOZm0wNV6pPap9FN4ghiobU9+5v4U6XcYUwOsduxN2O7lgW1yVVnL5AIIbT85irOd+03o6lRrxfSYQ+WuslhhSruv0dlVh982ne3gxiNvdQPipJ7SfBZMlEMZpo5+RYslDp/Ioy7nFCKibOA17kvDhjQnGoVyZXf2azw/+sN1QQQA6F7RYJRbdQ9rKM7Y89FJqLC/hJIbbIM2QHOYVEsqb+W01aAeywsCafjWjWGTDuqMXqp1T9nRVRyANPqb+GWffnPCOdTN7t4CFIsfUAkvcXnXaMbJtjWeAkE4YHMYaPQrPlPuR3TqTvRzVvrCqCnmsAGBX2wTd5P4VJnQoiSrHhDZQkyFpCnP9ioZE0sNGzQbFA8WnnZfKIoWR7vksW5jpgWQ24hdvGYgf1Dge70I329qMdR+XkRVcvHNFpG8vKDwBWAx5pQIC1F1HzpmB9CmQN+AFKvYZsBhk6FLNKlYuSTPBolLpAyLDz6wbWWMO7Ywf9q2oJo572vJjUcZHhtUvuVk076bEOBWiWUhiMTeuyTKJtdk2fET+WTOarQN8a3bWkQ1SML8puSetmfqbjIejTnQ+QOuJd1KDTcr4hPCLrdT8sZfUd6VzOkd0W3+bSWNEnHkBS5M+uBmYAbf7tG4b6ZtIiIjO8BomdAWeGTdWvOp9AfloDLs+PpdQbx7/OY8SMo7yqlGj6VJRJP/8boPMOfnjXFaqamut998anrPlJC1kIREXmaLvsv1rVGZEyb0UblJLMlzBHPuRM3p4Hbs1goy1S/8jqAaUBIMeV/1Ou55pTM/J51KD5g1NSgp0dznxRuZmy/mr/GrGxmbKiWBgflC4C5R+tih9oIDnzQEtfnvBDDmYmoHP2t1QttIg1/qqexvd+VX/wG7poJ0byENNGjbPHRFgcvIagM00Jjm/C0pCZ3Xe/00jY4h9KN6NCyLWr2WE7vJc6f8jCaic6AZORrbOYn8wDwS+DOcfQxG72buvYRElDBSQVQkQNWiy1+/WnTPKrFh3lPIto51tE6w1+a6WVQOl+2iR7BrSo3DuDio2++OafmwafKASAtsPZG38Vd65bxdqCOp1G1uOMC9WfmR8uVrMpcUTSNuEpvlUvsM6UnBKb/3fhgcbGaav21dkcnVCh+SzQjlCf72YseRMQNJW/hMo0GIDBHJASqtecU9rbHtVnVxBgzeUzvBRnEmBT+PkjZPDQz16LeuoEuu2KHSI4Dm1p9CJvuFElJyiSPMDpVguMBZ5NkQsda55pRux/dB/5RRjd+0f6upVS1hBJfmsLy5ShcMIgS3UB4nWnwSfy7rtSwr72ujAF9zB78615pyElFiu3cL1F3TYg9EbarYTIHrYcbBB6mo0JpgVyJlwltgOGRbv6GRNi8xrCWmbn4POwvv4wx9HhGs+Jfo0OLrvGEpAgnRpAwq2sRqSvS8YbgkzqVw8ScRg+79m0vx8PbaL92c+eTBoNteRchiQDG5kcAkz2k/pn8wdL3gZ8+w4SI+/Zxi+3PGGzdkv5vCZcnvu6yLATx8pcXwOI2RfCsgjn56e8+VZ7wFhg2g14VWOZt0B/OBwolCuy3WHl/UxUfN5l+m9FaPQ/6oBHr6e4pX7GrB/CXqYdeAwNDEXGAMDMtqQoNP+3TVLAy6HYICBO3BmJMTL83QIt8+PP8kRqVuZEEHVNcJVU6ADI0wQDxUPZaZG+e2wVymRN2oX6kl1n0iTjIIMv87Bf0qezI0wPs8pU8yEk/Fxua8w6LgKPUvhlPMXmWPy1iL3U03v9HEFX+9FwlVDRjSnWFa1utWbT4Ij3GmZ852KFC4ZuXdHmRhrd0XvQwaMz0pDhJ/NEBXGlS7Dcp5xd90qhBPIQBbJcpe+kQYQKxy+RKqEg/NIDJv1ciwl1FGp7CPzK7ZudraNT1rccX1EPvOJ1jRFsQvHM4hxg1ZFZ9J6PCEeihnTyAqETV2fY4/Ehut4iDJQRTiDopZf9HGsUlJx+idF7SrSFJCNXv1cZ8+STM9GHVIYKEt+nHNqal6M1AjQXG/R5FcGMMpCeAiMA+qVlbIubwA1hHJbk/XUzip6cU80eDP6oGrj6FSG1WqQPSdPuUCjapBTwPdwM4rLXmL91WBu5eMXDXkUu6ssc1egS+k0c8N0k8RgQFlQU8aoFas8TlidABzPMC5UqD9Aegv8xg7Qza0aV1D3sh03a5eD9CEOUN0PAVoQ+ewHMYLHaew8XJ1NZM0K3TV6+1KXWNnzUU3S0ibxoTn9/mhKob4NpJaeyRSeske0L4E9QBdYwJ741/GQuF8vcYKgEqzbKo29MUZWhJtfAkfPh6u8nhh4575AElpOTskpnECSgZa/k/P9bchy6fQI+/bceKY2+DX6ZAoPY+3XLVNxPtxWXeH4biB7GI9DKVDGYwRxo9/k9/9iC2MUKzJkx9yApliZvhwKE+ysCZyXCYt2YaXTyIRxfOYDImCPAoUQ8c454VQiy22+B/rz/JKDTIKQ4RB6OKGc0W/GNw9pftZDkgGYaNTM57u+OUQkMIhY6apudQT2rval7yWbBaRDeX6NOIbecLUV5VYEJaDiNo3SnAwT2YRx914mGBALdCOvtniDnPzHTiSIsD1c0049skLcvXR4kA/yvklQkMj3TrGKGRfSOjg8/11mC8flYzUmRdFIlC5Vh+lrqzGdlTlq1/oM4zkj4xz3JNU0s4EszNtw6gViZfJw35eNn7TXE5M6HYapvrt9c3K3AbgdqYk3OseuHjAYzc8zWlDhRHBVUdK+j3dBn3nryGdbeWKfP33lmuOZMKvY6sUBn7/M8ibinGcUEHysptCSlPRHOyvWVX8GpsM4mSnc3DpmfTWTamzRKpe0evU+NXdALtx6dfCQkYdSoRK5m9CHkR6rfbg9RsSaepujDOGzxb+3xnobkHC3u4db/0vNVNURLAdzgKMHwn9DZ01+kER0UDqK1SwFRnxScJWD7Kh9zTMDDT60HPf+P40aJl3VRiKcWv4hRztDmV+KshN5k6OMRU9a+cA16LG1I4gg2CVSU/xUXlJHd01TDfFqRW41ZPPT4KBbjcXLlvV/kwhP6oUf2dAvQbuUOtarBTQKosPSkDMO1lQdKPyXhJeghyjKcw//dta2YLcrtD2tleCpaNr4fpfkfRzC3HR4OANFLrNApZ4JASXu
Livsmedel
publicerad 11 september 2025
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
GUIDE

Så bygger du kapacitet för extern finansiering – steg för steg

2 timmar sedan
Premium
Analys

Analys: Sprickan kring hållbarhet och redovisning växer

16 sekunder sedan
Premium
Livsmedel

Så använder du leverantörernas klimatdata i hållbarhetsrapporteringen

8 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
GUIDE

Så bygger du kapacitet för extern finansiering – steg för steg

2 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

2 september
Premium
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

1 september
Premium
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

28 augusti
Premium
OFFENTLIG SEKTOR

Hållbar turism i praktiken – lärdomar från Köpenhamn

26 augusti

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsredovisning

Regeringen föreslår uppskjutet CSRD

9 september
Premium
EU

Läckt dokument: EU oenigt om klimatmål inför Cop30

9 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

5 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

29 augusti
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti

Det senaste

Premium
GUIDE

Så bygger du kapacitet för extern finansiering – steg för steg

2 timmar sedan
Premium
Analys

Analys: Sprickan kring hållbarhet och redovisning växer

16 sekunder sedan
Premium
Livsmedel

Så använder du leverantörernas klimatdata i hållbarhetsrapporteringen

8 minuter sedan
Premium
Klimat

Miljömålsberedningen skjuter upp beslut – nytt möte nästa vecka

25 minuter sedan
Premium
REDOVISNING

Färre revisorer behåller hållbarhetsbehörighet – så påverkas CSRD

23 timmar sedan
Premium
EU

EU:s nya satsningar för klimatet – här är hela listan

23 timmar sedan
Premium
PRODUCENTANSVAR

EU skärper regler för mat- och textilavfall

24 timmar sedan
Premium
REDOVISNING

ISO och GHG-protokollet skapar global standard

10 september
Premium
GUIDE

Så bygger du kapacitet för extern finansiering – steg för steg

2 timmar sedan
Premium
Analys

Analys: Sprickan kring hållbarhet och redovisning växer

16 sekunder sedan
Premium
Livsmedel

Så använder du leverantörernas klimatdata i hållbarhetsrapporteringen

8 minuter sedan
Premium
Klimat

Miljömålsberedningen skjuter upp beslut – nytt möte nästa vecka

25 minuter sedan
Premium
REDOVISNING

Färre revisorer behåller hållbarhetsbehörighet – så påverkas CSRD

23 timmar sedan
Premium
EU

EU:s nya satsningar för klimatet – här är hela listan

23 timmar sedan
Premium
PRODUCENTANSVAR

EU skärper regler för mat- och textilavfall

24 timmar sedan
Premium
REDOVISNING

ISO och GHG-protokollet skapar global standard

10 september