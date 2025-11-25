Green Impact Framework är en metod att bedöma naturnyttan vid investeringar i unga bolag. Det görs genom att utgå från tre påverkansfaktorer: klimatpåverkan, markanvändning och vattenförbrukning.
Ny metod ska hjälpa investerare att bedöma naturnytta i unga bolag
Biologisk mångfald
Modeller för att räkna på klimatpåverkan är förhållandevis enkla, och används i näringslivet. Men hur kan investerare bedöma påverkan på den bioloigiska mångfalden? Miljökonsultbolaget Calluna har tillsammans med investeringsfonden Almi Invest Greentech tagit fram en metod.
– Det viktiga är att komma över tröskeln, utan att det för den sakens skull blir tomt och innehållslöst, säger Magnus Tuvendal vid Calluna.
Magnus Tuvendal är konsult på Calluna. Foto: Adobe Stock/Calluna
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Ursprunget var att man på Almi Invest Greentech ville gå vidare. De hade sedan tidigare arbetat med klimatfrågan, men ville också titta på det som lite vagt kallades ”bredare miljönytta”, säger Magnus Tuvendal.
AIyeYp1lkardVgXU5DxzcIxiGIgLYjTDavfguj+NzhdHMconnUZ/Vbely5QBRNE711bqUuIEaplgljYVreLk86+xdPApefbvBuiPIo/2Do3KqitDpbSajvDMFZjiqGBiGZcQSyFVxQRH+NGc/pL6e/jtNSmIvOAqeb1mPaYjy05SlNbYfPEJK37uPcCV1sLrifzWw+rKQK+E98afMlJyK5PR40H3MA58bcKcvW5bfunzba5G6iL/zbrnQsRoLr2VFcK1loLFJ6wsdpEP1Opmw4vO5D9QWpw6PJu+x5UKRS+Sf+rRZxU7zoz1BTINdrGKKpJhctK1pqIDdgj9bZQzf2n00kgqCtbwUGZN6JxGlPcqDc/12CZBcBbge7f6kAsu+f6hSrLDlzEHF7SJAHw3LqMyrgE8XV2CapC2fe7UeKQlzket7WdoNYKQmqUvszYFG4qG/ItWniYiV80BO/YU3s/fQXn+qz+vh+vdOGotcux4ho3Jj6RNIsZibkNff3w4nVJ9GqtMhRhpoxfeW/opTpmT3rN0X2B4IAG3KDi3tP1RzLYC9de7OVQ2rMkhLYUfq6AQVwjLfJuiPxYOCad89FcJRGfiLGg02C/kQciSf2CzSSJjVButWYtKcit/4papqm+TsTjtgIvfl9cAQV52KtXXCme9yJGYrGR3Nr1mjyx+CACTGROl++TK6b6RaJzx7qa9hyr6XIC9JLNK4OxpBv+XBTCiq/D5zmeBNRyQO0isA/MaXq3SR+L8nTyQrLKKQ4MwFJ+k0WMc+jSk+qnzkiT0FUhPokskaZ+LU22+j0h3DSYOF0xyQEAo6ohaFiy76ezJqpGp3GN0iPPcJCZKH9Zhv+0c2nYFFZ9P9+SrukLgeHFhtgr0YCtg9dhuur74gnwCPFpu3JEROsSBCFFYIJmOmRifNpRZGmjGlssPVfes/FTuq++rh1sYmmvOc4gTAhFXkERIcZvViqcX8T4Me7zcavzcYjAq+hQ8Aoy42uaOI5tOreX/22uUN/Y5GrY/JTXq+KM40hNfv5bigpH+p/E1OYLsxJERvHJJngj6KBZqjTOBP9QpxoC+NnwBqHD44CXi3SO0pcYf0oqGEKQf1eQH7o4/0VFNeEcOcMG3+/c3LbEUzJzd3E2oZyLIAjk4UKlGjNwtT6D0MmHFaB0jgqyNcLSl+aUO2A53ERl7qZpQrBbCF192pZJhnlyhacix8kr4VzPuZS/quhkT/8HGnOjnaiAdJKslhAe+WgZ409lA2vdBCiLTq5iWaf7IFeDBvJp+MOEFcn9LhVeYd2s2jibfuuxsV3L0ZcXFuyJcxxvmlk4mUc/7kZzQj6D5SnPd8N/e41kh9Cjh1KMCDl7lQms6j4xhJfRoVpGvOH1pBO81qS0lEObENSMEKvOqvScveO4DCBTD5LOz+UhbznIThGU+QuJwR2noIEKPLNgUQZ8/udTE9LyADj6fSwIJrDzsYNG3vT6b8t8cPxcyzJ6H4q24laxey9xwvpgMMrpzmU2wzSE/fXWn3TYG7L897bRf9E1BXh+o01OCnZtLqqndCaDD79icGGHufBSg2/vgPdKEjiPwRiIX8xVwLwjpqCO9rFgaAY64QiS9pMf/1rtm/PaJ1zymc1eODqk6ftMJst9KRtAPkbqOwv8uK8Eq12OOvLvcX3fpRcmb5AozzF3CbcBCbmbU+HeUCTCjegSrtdpPoux2l4hiJDoh7+a5DcTNhTpNovC8994siqfqdhZHAs9sn1u1SIlkPeD6IMjqbduRVUlnvqAv/9N/VSURIgBvwWlZbxQI720XfAObeuAISm9BueU4n9DnvzfCVV9Juhi0P7QNEDg5iiHh6/pi2rNTaBTSemWbG7nWYYH+A6B2tk6rC6M648KqqsjmeTgGS8R9TOyJVFo9f7PW1PDK3BGKkwq/s7jwNmpaGDlU45XxoEeXcr6VUhlySMGSDpFJIRVqKKaCuJEsdwiB7toh0icEFhSvbR/gCttdyPqcjpHAdGKDB2ch0a2swu/opvELOvyC9h+rcqLioQWdJrgVVuFyXRKOgwURJzGMGSCtSe4ximK79j/ChyVBeji5V95QtaPHBp0CTQulAaW1px/5PWI9rbYTPoZ3qMHFYe1r/Lnh1BozZea18/dGpVE3tFvEFoNnFhzoaogjIP2A92kvjIhD1nLHqq6KC+XnlYVO/O5P+CgYw7itrtXGgT0NwozP72QkSFN1KIiWu9SAyglirZf2K30XDRS6pk3g19AxZrAqxCNXtBlH0SEesbSGyKrpa0duUS4Lk2NnW1cihE7v9haY1WRVvLaJ+uZgtA1KRwErEPH0Lq2roTnfLWBXo56O6Arho3BEW6bFix1+y8i5gXH4wIaN4aInHm+BNxcEqi8w+lPDEck5pnB8TmUweRG2BIn6pdd094rWkBq7oWL3obYv2yWiebfju3f21nepVUoP7I0z0sCpY2swCIVZ8GxScJSA5yhumVc7Hekb9OwwvP26fehdbW1UaTc6qm6MN/qqkcLRulfnichCsG2Aak75NCg+Y6C1/6Q9dI3vb6XtE9E1fIKBm/7zXJPUCRRlCmGZx/WEEGCgx61ubZRReqMEFZLH18MsGJsToPy/Wrc6HTn8nHo+LyZQsLRQyTh492UOwJnFqIhS+O3FtJzZTqGt82o6R8PNmNjMkuW0V6hcaBnEq9Vh5uKpTnCFOkvErNYDR9HuU3Stn1YZt0y+QRhzww4sjrJar0V+/AVMTkR5lSU1nyPgCIaA9LKuO7S2NvKXQQ/hnxkeMEeIJBs8Hx5iE+vwfRBemQ6tseKZXkaB/cBEDSvJ+mZQuyBTaNf2YPA42lj9GA+aOS+7VBpIi/CcV15C7yX/CkH5V3yWODZR8u6pGINoiieCQc0nRrU1pjQJzFPNCLYyOrRMdxkTGCjIEF6YdW2V7fL/UCce7uM5SL8+3dRhp5gvHY87am12QHjCl4l3+aJwNsM9MzM+24YC2b1prlFAwtcdGNRZWRNQ9uTuBMdRjPm6zKMYVLB3eVljfLfY+WT1fYmFjTQk0bueDXOVPGw+Lg2ytga5j/PerGBG9DCSIs0gs0T0vt9d0+A8kZmqyXaaFJ6sLE4jHmu6peaL4ys7qEQdZMZkvmFlQXksg8H4HW0yYkXBS6J2an4qNRKlzR4PNKtkiA7oCJj2wU5upa969xBIi6aRXaiW9qgbJsPuNCc4cUU6vZYkSUoTkZZUTBCwmu3ACGPaA8Xjczb+SaIn27c/GE/hO9Sjyhne5VHIloOUeca+yMiv7RI+ebvzTiDHVGSrNvYK+k3qK0pXpHP2X4VPRjWYbLRjlfmU26ErbP1/01TxUX+dJfJoPYrIh0cy7xdpvmGiMebWdBD6PMUBVuSP47miQ2Ja+DSPophQf3OW8l2FPUE7iLnd1PYuH+QAd4SdlJFs9ykNNH10tOSVLf2yMHbAhhrzGWrGkr6TP4Bo2WCoYOcwnACy67NfF8L11t1OXyvTkDiyC0hgU0FTpdUi3dbNIAYwGLOoqDwO3HytQ8gJJxnJUfQnjv1v95VQ5TSmapmiuxkWy/zo2HiRfbXMPjYaZTjrYaY3vu/vh5BQMAny+JTcMbF2fC+TOP+oYMe73WZW8qKdJcYS/x/QxL0Za+MipzF7YL/6JzDwadomYu8z11dGnZsEwIknLj4TdTSZrhH4qNkTnPxeMX/bD4735BID7PlSrRv6r7ROwQom/kj1jAob13MF7jTgBMcfCmvSD6UdmWDRCwb3eJA/f1R4F1IvKuWMZ9DRGzCEy5lPWK8ETKAheXq7t66o5DGCOcoLNNlnKYige1CcuHtg8F8R7AQeTT4SB6KlhSGQEgCdLDpcustEjxjAgM6H+t2hPg3cL2jSOaLYa2gwAw891VZL8v9VQKzNVUR9hZVtcZRdjiaOMUPZ8j53BShGEuVLXoo9ETDKLF+2HU+aXX3H2yai7/uuHO9RnX1F8QH3NFCa8tveNn8b9hPJrenJAp30bKS+G8hlkh1I/k7kZ4iNxqGUp3WWq3BeIUuRuyrY29vAiQFuTx/VlyNM5TPPEUQjEitk1EHBGf50lhK5IEf5XD4xHEhLkLWyfxEHnTgn/2ZtXfnoyNbn308VdapZGuYnkslDfunSyWsrYFTBrKjDnZNyJiSzXLBE48pPNl9aNYalS6nLzX9iiJq8fAn9N98osae/fK+sLUeWpsogfVI7O82i58SfrVplRz1+BlPxqIxz9agSvJHUOImrCfhGyo+8kUz9PVnd6PSebihkh7q5C7e1FDHsKexVEjEwBK1dp5nHhRiipRGMpw23Ft8YZwxfBfj3kMFXj+fYDspR1Z2WeFDQgcM9bhWDd127cUf61sv+rSukCxxB2oEbrLk4wMvqmG1p9XY1Hy3eAKLtze034ktfnZw1gj2fkFx0M+dM1uwRrk6lE4IigeUOs3zznbkXgbhnk4kI1vG1Pr5iT2Qn16fH6dzj1iEFWEExTpjIP+XMZuEji1HyPRW5kak07r/PuvyPv6yJEsKC3TK4yy3zr9WOT8mlST7LJttxnBPT0+KzrmQ1LJhJenapXBuyBbvJaiqvqkNVcsziUqONrVxC5C5xdVODcT/E2lzC9Zz7OVWyT9//jLBnaJ1bsPDhvbuisM6uVdn4eLiqU/5Izw4g7CHQ6auHeLqcc5RPEaoenh1MjjnFGveKhwo5zvwwNMQUzH84Fy7CTzX4Z5KKYYrOGeMO34bP+TcFBIdkjjJf/6ch2c6qz5b0SyEtITGA9J3Xq6LYSzpRPjfsM9EO42PBBO+s+I50wNQ3itz4Rkv9XayzzQwqcAVlwQnNAGMn5TgdOugT6uktZN3WoJxc/R68eK0lcL2AUmRk0qWe2FdNhA6N8ko+jxCBLFoK7z2TX6l4IL2vNB+EX3p3TVSRfmDFVKOhY208Y6aVrHq298wscHUvOELJA4bmX5syatGwKADGl4MUsKuYGVeaGC12q/2qCIdfcGpWIxHXVP8WRll8ftHZENDtu8iNkeqmqCTplzTEEBNvsqQ2EjsEGZOlrkykEqXbdnbggGuxEnzbQi9SRzz7X1dkxQKtdEfWkRmMPZW4Wti3E6kDDdw28D21uQwKS1of9bTEZSRCp/4g6ZGMC56V9cTI7vB8GRDw8jQ5yEEG5CdAldOOPRx10DY0I6te8bQwREPOlJs5GpFT6UpNjzVppO1kHjAxS0rdQVh2/xlYKiYCi+rnZJVIFIz+RTDU3z4QnHFtHSHODQL6EtL8v8mQ+yQlSfHvCf7c7vGI3VtDw1izv3w2L4CrjgbJuLylfSuNeLKtj696GcxUD+LNL46CydzjcuKOUUesAomSq7+Uxo9EpakBm9t8hILNslUN3irtHMrQWsMq1LeMZSI3UWVIuPitpEp63GwPIB4eZl1PM3alV/gPdlD7wBjjYEFB1rWNehNA1fnC6gHFI6Yizt6o5O/8GM+YiWKWyCy6tO+F/z6D6oMZrNEAbT5mN7mdvj0QfQmfzQb64tf3UWt5X/fSS9f2+SxX48VxiVwPhUkSjB61+rjtm2dSNM+JiQvU09/gR6GSqNQptcV6PWXHb5bOpO/M2FjGSVXnVMqqSyTP0Fg/eHWNos8sJkF7ST3sVZOW3vC/vQvGqvR0vl23I0LpEG33iX8FxrakT+OXoeBJDtef2hMNgYdjCBouOf9GGdSFtX8qbE1yn2WGRbMVefBjtCFxWDQWmYpLRYtZGNrD15loiS/hE0w5hn5d1KYh84v9dqZbQrFAMnLcJitLIhuv1n1d/Wy8wTKlRfTOZ52N3SW6y6TB10bGrRLItnS62AHBfkgVYvks2Lp9NuR/AgmcebcCPRx0ivk1E5/o7EIdrMS3HHuvbInWTPk74oZtx4dnEfoWRg9PXx5tU5RhmskPT+s6sAivGP4knXRQqlEiJjRHn48k8fk4x5guh3E1WFs2SyafqBcDmCbkFlUVslwGHsThHvWORDvvoVzlzYag+iQ4ldl62TCdJ0XtGSdan7q6rOdX105bjm6qit2q2YfznM7N6tcr9mtuLWuVB6Bn7iHjfFJHF3a7PDKHAS5P26q5L4R/1euZkb21WLQKpn5G109ZtFHdPdIExV6uBF2ajj63tAMHrFrrWEozut4NH82bWPE4cVgxXLBvIw7s7XVxz3K0bvTw8xHkf6pphmPauOQMO38khGTNagupmHWr8JseLx3wm6Ot+w1Q19ngQH6fb8xTwzmS+go1FTAXQm5HDYxUyJOcpTzBUFW/ot12vhq5J1GdoCPb0+gRc4/AhHoHy+JdnYoeZktF1M/ArmSFqLBXysF8TEJmg4z+sFAu+bpdFiKQyinAcOQB