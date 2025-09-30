Miljön i Europa i snabbt förfall – trots politiska framsteg

Europa värms upp dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet och står inför en rad akuta miljöutmaningar, trots flera framgångar i klimatpolitiken. Det visar den senaste sammanfattningen av Europeiska miljöbyråns, EEA. Skyddade naturområden har ökat, men mer än 80 procent av de skyddade livsmiljöerna är i dåligt skick och 60–70 procent av jordarna är degraderade. Målen om att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2020 nåddes inte, och framtidsutsikterna pekar på fortsatt försämring.

Klimatarbetet har enligt EEA gjort större framsteg. Växthusgasutsläppen har minskat med 37 procent sedan 1990, och andelen förnybar energi i EU:s energimix uppgick till över 24 procent år 2023. Däremot utgör fossila bränslen fortfarande nästan 70 procent av energianvändningen. Koldioxidsänkan från skog och mark har minskat med 30 procent det senaste decenniet.

Rapporten visar vidare att Europas vattenresurser är hårt pressade. Vattenstress påverkar 30 procent av Europas yta och 34 procent av befolkningen. Endast 37 procent av ytvattenförekomsterna hade god ekologisk status 2021, främst till följd av jordbrukets påverkan. Klimatförändringen förvärrar dessa problem.

Transportsektorn har enligt rapporten minskat sina utsläpp marginellt – endast 6 procent sedan 2005 – och är fortfarande kraftigt beroende av fossila bränslen. Jordbrukets utsläpp har minskat med 7 procent sedan 2005, men sektorn är fortfarande den största källan till ammoniakutsläpp och en betydande orsak till förlusten av pollinatörer.

Mellan 1980 och 2023 orsakade klimatrelaterade extremväder 240 000 dödsfall i EU och ekonomiska förluster på över 730 miljarder euro. EEA konstaterar att kostnaderna har ökat kraftigt det senaste decenniet. Försäkringsskyddet är bristfälligt – över 50 procent av skadorna är oförsäkrade i de flesta länder.

Luftföroreningar orsakar fortfarande 239 000 förtida dödsfall per år i EU. Trots förbättringar har miljörisker fortsatt stor påverkan på folkhälsan, särskilt för utsatta grupper.

Den cirkulära ekonomin går enligt rapporten framåt, men långsamt. Cirkularitetsgraden ökade från 10,7 procent till 11,8 procent mellan 2010 och 2023, vilket visar att linjära konsumtionsmönster fortfarande dominerar.