Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

Anna Ehn är sakkunnig i natur på Håll Sverige Rent, och beskriver ett kommunikationsproblem inom olika delar av kommunerna. De som hämtar avfall är inte samma personer som arbetar med turism – och de kanske inte ens sitter på samma kontor. På vissa håll sköts sophämtning av ett separat bolag, vilket försvårar ytterligare. De som jobbar med att locka turister känner kanske inte till begränsningar kopplade till sophämtning, och inser inte att man behöver bemanna upp avfallshanteringen särskilda veckor.

Här, menar Anna Ehn, skulle exempelvis en miljöstrateg med övergripande ansvar kunna göra skillnad.

Tips mellan kommuner

Utöver kommunikationen mellan olika kommundelar trycker också Anna Ehn på samarbete mellan kommuner.

– Vi märkte av avsaknaden av strategiska dokument när vi intervjuade kommunerna. Så just att vara bryggan mellan dem och skapa forum för dialog skulle kunna göra stor skillnad.

– Det är svårt att uppfinna hjulet själv. Alla kanske inte har råd att åka på den och den konferensen, men om det finns kontaktytor kan man dela kunskapen mellan kommuner, och få hjälp och tips på tekniska lösningar.

Lövkratta bra tips

I sak behöver det inte vara speciellt avancerat utan skulle när det kommer till skräpplockning kunna röra sig om en kratta.

– En kommun kanske har testat handhållna dammsugare att ta upp fimpar med, men insett att det blir för tungt, eftersom man måste ha den på ryggen. En annan har då upptäckt att en vanlig lövkratta är bra att samla fimpar med på trottoarer, säger Anna Ehn.

Dessutom tjänar kommuner på att samverka med det lokala näringslivet. Kanske behöver restauranger hjälpa till att samla in skräp på ett torg, eller så känner de till att en viss soptunna alltid blir full.

– Med den här dialogen upptäcker man ofta att man har samma målsättning. Ingen vill ha det skräpigt, säger Anna Ehn.