Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

STRATEGI Hållbarhetsarbetet måste vara integrerat, skalbart och driva affärsnytta. Det är slutsatsen i en ny global undersökning där 800 experter lyfter fram de mest effektiva affärsgreppen fram till 2030.

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt
Foto: Adobe stock.

Ibland är det svårt att avgöra vilka företagsåtgärder som verkligen gör skillnad. Men enligt en undersökning av fler än 800 hållbarhetsexperter är dessa åtgärder de som har störst effekt under de kommande fem åren:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
  • Teknisk innovation och FoU (70 procent)
  • Hållbarhetskopplad ersättning för ledning och personal (65 procent)
  • Kommersialisering av hållbarhet via produkter och tjänster (65 procent)

Andra högt rankade insatser är att integrera hållbarhet i kärnverksamheten (64 procent) och införa cirkulära affärsmodeller (63 procent).

Undersökningen, som gjorts av konsultbolaget Globescan, pekar även på behovet av att företag agerar som systemintegratörer – att samordna insatser över hela värdekedjan, vara transparenta och förutse hur krav på innovation, cirkularitet och hållbara leverantörsled smälter samman.

Analys för beslutsfattare

För svenska företag innebär resultaten att det inte räcker att “ha en hållbarhetsstrategi vid sidan av”. Investeringar i innovation och produktutveckling som direkt driver intäkter kan bli avgörande för att både uppfylla CSRD-krav och behålla konkurrenskraft på en alltmer hållbarhetsdriven marknad.

Hållbar utveckling Klimat Miljöarbete
publicerad 11 augusti 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

5 timmar sedan
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

5 timmar sedan
Biologisk mångfald

26 nya arter förbjuds – här är vad som gäller

7 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

5 timmar sedan
Premium
Klimat

Så hittar du trovärdiga koldioxidkrediter – fyra principer att följa

10 juli
Rapport

Företag ser lönsamhet i hållbarhet – trots höga kostnader

3 juli
Premium
Hållbarhetsredovisning

Så fungerar GRI:s nya klimat- och energistandarder

26 juni
Rankning

Svenska bolag i topp bland världens mest hållbara företag

25 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

5 timmar sedan
Premium
Klimat

Minskad kolinlagring hotar klimatmålen – ”Ökar kraven på andra sektorer”

31 juli
EU

Larmet: Nya handelsavtalet med USA hotar EU:s klimatmål

30 juli
Premium
REDOVISNING

656 CSRD-rapporter senare – här är de vanligaste misstagen

25 juli
Premium
EU

Omnibus 2.0: Här är miljöreglerna som EU vill förenkla

25 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
SOMMARTANKAR

Nickie Excellie: Strategin är hållbarhetens ryggrad

11 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Ulrika Rydén: ”Vi får inte tappa fokus på huvudfrågan”

8 augusti
SOMMARTANKAR

Johanna Bjurskog: Från goda exempel till systemskifte

7 augusti
SOMMARTANKAR

Karolina Viksten: “Vi gör CSRD ändå – för det gör oss bättre”

6 augusti
SOMMARTANKAR

Petra Hansson: ”Störst nytta till lägsta kostnad”

5 augusti