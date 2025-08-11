Ibland är det svårt att avgöra vilka företagsåtgärder som verkligen gör skillnad. Men enligt en undersökning av fler än 800 hållbarhetsexperter är dessa åtgärder de som har störst effekt under de kommande fem åren:
Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt
STRATEGI Hållbarhetsarbetet måste vara integrerat, skalbart och driva affärsnytta. Det är slutsatsen i en ny global undersökning där 800 experter lyfter fram de mest effektiva affärsgreppen fram till 2030.
- Teknisk innovation och FoU (70 procent)
- Hållbarhetskopplad ersättning för ledning och personal (65 procent)
- Kommersialisering av hållbarhet via produkter och tjänster (65 procent)
Andra högt rankade insatser är att integrera hållbarhet i kärnverksamheten (64 procent) och införa cirkulära affärsmodeller (63 procent).
Undersökningen, som gjorts av konsultbolaget Globescan, pekar även på behovet av att företag agerar som systemintegratörer – att samordna insatser över hela värdekedjan, vara transparenta och förutse hur krav på innovation, cirkularitet och hållbara leverantörsled smälter samman.
Analys för beslutsfattare
För svenska företag innebär resultaten att det inte räcker att “ha en hållbarhetsstrategi vid sidan av”. Investeringar i innovation och produktutveckling som direkt driver intäkter kan bli avgörande för att både uppfylla CSRD-krav och behålla konkurrenskraft på en alltmer hållbarhetsdriven marknad.