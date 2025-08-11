Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

Teknisk innovation och FoU (70 procent)

Hållbarhetskopplad ersättning för ledning och personal (65 procent)

Kommersialisering av hållbarhet via produkter och tjänster (65 procent)

Andra högt rankade insatser är att integrera hållbarhet i kärnverksamheten (64 procent) och införa cirkulära affärsmodeller (63 procent).

Undersökningen, som gjorts av konsultbolaget Globescan, pekar även på behovet av att företag agerar som systemintegratörer – att samordna insatser över hela värdekedjan, vara transparenta och förutse hur krav på innovation, cirkularitet och hållbara leverantörsled smälter samman.

Analys för beslutsfattare

För svenska företag innebär resultaten att det inte räcker att “ha en hållbarhetsstrategi vid sidan av”. Investeringar i innovation och produktutveckling som direkt driver intäkter kan bli avgörande för att både uppfylla CSRD-krav och behålla konkurrenskraft på en alltmer hållbarhetsdriven marknad.