Efterfrågan på ballastmaterial väntas öka dramatiskt i Sverige fram till 2045. Enligt NCC handlar det om upp till 900 miljoner ton, motsvarande 60 miljoner ton per år. Samtidigt har antalet aktiva stenbrott minskat med nästan 40 procent på drygt tio år, från 1 750 till omkring 1 060.
Varningen: Materialbrist hotar klimatomställningen
Klimat
Färre stenbrott och växande efterfrågan på sand, grus och krossat berg riskerar att skapa akut materialbrist i Sverige.
– Vi riskerar att viktiga omställningsprojekt äventyras, säger NCC:s Amelie Winberg.
Amelie Winberg. Foto: NCC
– Utvecklingen gör att vi riskerar materialbrist, förseningar i byggprojekt och ökade utsläpp från längre transporter, säger Amelie Winberg, presschef på NCC.
