41,6 procent av frukt och grönsaker som säljs inom EU innehåller rester av bekämpningsmedel. Det visar Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, i sin senaste årsrapport om pesticidrester i livsmedel. Enligt rapporten innehåller 25,5 procent mer än en typ av bekämpningsmedel samtidigt, vilket innebär att konsumenter ofta exponeras för så kallade kemikaliecocktails.
Var fjärde frukt och grönsak innehåller flera bekämpningsmedel
Bland de mest förorenade livsmedlen finns apelsiner, vindruvor, jordgubbar och äpplen. Flera av de ämnen som oftast hittas är enligt organisationen PAN Europe neurotoxiska och kan påverka barns hjärnutveckling. PAN Europe lyfter särskilt fram ämnen som klorpyrifos och imidakloprid, som är förbjudna inom EU men fortfarande upptäcks i importerade livsmedel.
Organisationen kritiserar samtidigt EFSA för att inte ha utvecklat en metod för att bedöma de samlade hälsoeffekterna av flera bekämpningsmedel i samma livsmedel, trots att frågan diskuterats sedan 2005.