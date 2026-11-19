Hur många är här – och varifrån?

Första frågan är förstås hur många som är här och varifrån de kommer. De officiella siffrorna är 95 306 registrerade deltagare, fördelat på

Förhandlare (parties): 18 812

Observatörer: 13 388

Media: 3 645

”Overflow”: 16 726

Personal: 39 400

Virtuella: 3 335

De virtuella kan vi direkt räkna bort, de är inte på plats. Personalen är i allt väsentligt från närområdet och har därmed inte större klimatpåverkan än om de vore på sitt vardagliga jobb. Det gäller också merparten av ”Overflow”, inbjudna som inte deltar direkt i förhandlingarna; av dessa är uppemot 14 000 turkiska gäster. Av förhandlingsdelegationerna är Turkiets den överlägset största med 2 950, vilket är logiskt för ett ordförande- och värdland. Turkiet har också flest medierepresentanter med cirka 500 personer (enbart turkisk tv har över 200) som inte heller har högre klimatpåverkan än för en vanlig dag på jobbet.

Därmed återstår högt räknat 74 521 utländska deltagare. Då har vi inte dragit av en enda turkisk observatör och räknat med att precis varenda en som anmält sig också är här. Det är förstås orealistiskt, så i verkligheten är klimatpåverkan lägre.

Flygresor: 90 000 ton Co2. COP31:s största direkta klimatpåverkan är resan hit. Det gick utmärkta att ta tåget från Sverige till Turkiet och överraskande många har gjort det. Låt oss ändå spela med kritikerna och låtsas att varenda internationell deltagare flög hit. Vi fortsätter att ta i och antar att genomsnittresan är från Delhi, Beijing eller Nairobi även om de flesta flyger betydligt kortare. Inräknat höghöjdseffekten, som flygbolagen ibland råkar glömma bort, blir utsläppen i snitt då 1,2 ton koldioxidekvivalenter tur och retur.

Privatflyg: 800 ton. Oxfam anger 93 privatflyg under COP, men hur många som har med COP att göra går inte att säga – Antalya har 3 500 privatflyg om året. Med 80 privatjet som flögs i snitt 5 timmar blir utsläppen 800 ton –moralisk upprördhet motsvaras inte av klimatavtryck.

Oxfam anger 93 privatflyg under COP, men hur många som har med COP att göra går inte att säga – Antalya har 3 500 privatflyg om året. Med 80 privatjet som flögs i snitt 5 timmar blir utsläppen 800 ton –moralisk upprördhet motsvaras inte av klimatavtryck. Lokala transporter: 0. De flesta bor i angränsande hotellområde eller Antalyas innerstad. Lokaltransporten sker mest med spårväg och bussar, varav 71 på el och 233 på gas. Klimatpåverkan är samma eller något lägre än motsvarande resan var och en hade haft till sitt vanliga arbete – de få som har särskilda transporter, har det också i sitt arbete hemmavid.

De flesta bor i angränsande hotellområde eller Antalyas innerstad. Lokaltransporten sker mest med spårväg och bussar, varav 71 på el och 233 på gas. Klimatpåverkan är samma eller något lägre än motsvarande resan var och en hade haft till sitt vanliga arbete – de få som har särskilda transporter, har det också i sitt arbete hemmavid. Boende: 18 000 ton. En hotellnatt i Turkiet ger utsläpp på 32 kg Co2. Vi borde dra av för att boendet hemma förbrukar mindre när man inte är där, och ta hänsyn till att i november i Antalya behövs mindre uppvärmning än på många håll – men vi ignorerar det. Då landar vi med 80 000 deltagare som bor på hotell i en vecka på 18 000 ton Co2.

En hotellnatt i Turkiet ger utsläpp på 32 kg Co2. Vi borde dra av för att boendet hemma förbrukar mindre när man inte är där, och ta hänsyn till att i november i Antalya behövs mindre uppvärmning än på många håll – men vi ignorerar det. Då landar vi med 80 000 deltagare som bor på hotell i en vecka på 18 000 ton Co2. Mat: 0. Deltagarna hade ätit ändå. Medelhavsmat har lägre klimatpåverkan än t.ex. svensk husmanskost och COP31 har en klimatmedveten policy med bl.a. en vegansk foodcourt. Vi ignorerar detta och räknar försiktigt med att måltiderna är plus/minus noll jämfört med läget utan COP.

Brutto: 110 000 ton Co2 sammanlagt: Avrundat uppåt motsvarar COP31:s samlade utsläpp knappt två matcher i fotbolls-VM – man får 50 COP-möten för ett enda fotbolls-VM. Medan det är svårt att se hur fotbolls-VM kan bidra till klimatet, är det värt att resonera om COP:s positiva klimatpåverkan.

Netto: Möjlighet för starkt positvt klimatavtryck

Alla som gjort en balansräkning vet att både utgifter och intäkter måste vara med. Så är det här också, och på klimatkontots plussida finns två viktiga faktorer:

Färre resor totalt: På COP anordnas andra möten samtidigt; biståndsorganisationer träffar projekt de stöttar från skilda delar av världen. Anpassningsfonden, Gröna Klimatfonden och andra institutioner hade ändå behövt träffas. Om varannan deltagare ersätter en enda lika lång resa halveras flygets avtryck. Gör alla det, blir flygets nettopåverkan noll – ersätts i snitt mer än en resa, blir COP klimatpositivt.

På COP anordnas andra möten samtidigt; biståndsorganisationer träffar projekt de stöttar från skilda delar av världen. Anpassningsfonden, Gröna Klimatfonden och andra institutioner hade ändå behövt träffas. Om varannan deltagare ersätter en enda lika lång resa halveras flygets avtryck. Gör alla det, blir flygets nettopåverkan noll – ersätts i snitt mer än en resa, blir COP klimatpositivt. COP:s resultat. Parisavtalets arkitekt Laurence Tubiana betonar att resultatet för klimatet blir bättre när många är på plats. Har hon det allra minsta rätt, blir COP:s nettopåverkan mycket lätt starkt positiv.

Klimatmötets hela klimatpåverkan motsvarar knappt 90 sekunder av världens utsläpp. Om förhandlingarna minskar världens utsläpp med tre miljondelar under ett enda år, eller får en enda verkningsfull åtgärd att komma igång några minuter tidigare, går mötet klimatmässigt plus. Man ska vara väldigt cynisk för att avvisa det.

Mattias Goldmann, VD, 2030-sekretariatet

Göran Erselius, Analyschef, 2050 AB