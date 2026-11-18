Rankningen omfattar 2 003 universitet och högskolor världen över. Lärosätena bedöms bland annat utifrån sin miljöforskning, utbildning, miljöpåverkan, jämställdhet och styrning.

Lunds universitet får höga poäng inom både miljömässig och social hållbarhet. Inom kategorin miljömässig hållbarhet får universitetet 100 av 100 poäng. På andra plats i den sammanvägda rankningen kommer schweiziska ETH Zürich, följt av University of Toronto i Kanada.

Sex svenska universitet bland världens 100 bästa

Sverige placerar sig högt även sett till antalet lärosäten i världstoppen. Sex svenska universitet finns bland de 100 främsta.

Uppsala universitet hamnar på delad plats 26, följt av Kungliga Tekniska högskolan, KTH, på delad plats 39. Chalmers tekniska högskola placerar sig på delad plats 57, medan Göteborgs universitet och Stockholms universitet återfinns på delad plats 67 respektive 70.

Längre ned på listan finns Linköpings universitet på delad plats 127 och Umeå universitet på delad plats 189.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, hamnar på plats 320. Lärosätet får särskilt höga poäng för miljöforskning, 99,3 av 100, men betydligt lägre för miljömässig hållbarhet, där poängen är 30,4.

Totalt återfinns nio svenska lärosäten bland världens 450 främsta i den del av rankningen som granskats.

Här är de svenska universitetens placeringar

Lunds universitet – plats 1 Uppsala universitet – delad plats 26 Kungliga Tekniska högskolan, KTH – delad plats 39 Chalmers tekniska högskola – delad plats 57 Göteborgs universitet – delad plats 67 Stockholms universitet – delad plats 70 Linköpings universitet – delad plats 127 Umeå universitet – delad plats 189 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) – plats 320

Listan omfattar svenska lärosäten bland de 500 främsta i QS World University Rankings: Sustainability 2027. Fler svenska lärosäten kan finnas längre ned i rankningen.

Så mäts universitetens hållbarhet

Bakom rankningen står det internationella analysföretaget Quacquarelli Symonds, QS. Bedömningen bygger på tre huvudområden:

Miljöpåverkan: Bland annat lärosätenas miljöarbete, miljöutbildning och miljöforskning.

Bland annat lärosätenas miljöarbete, miljöutbildning och miljöforskning. Social påverkan: Bland annat jämställdhet, hälsa, välbefinnande, kunskapsutbyte och möjligheter på arbetsmarknaden.

Bland annat jämställdhet, hälsa, välbefinnande, kunskapsutbyte och möjligheter på arbetsmarknaden. Styrning: Hur lärosätena arbetar med god styrning och ansvarstagande.

Rankningen mäter alltså inte enbart universitetens eget hållbarhetsarbete, utan också hur deras forskning och utbildning bidrar till hållbar utveckling.