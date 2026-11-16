Välkommen till COP Romina, detta är vad som väntar!

COP är ett drama i tre akter: Först kommer de absolut tyngsta ledarna – Lula, van der Leyen, Stubb – och sätter tonen. I andra akten förhandlar tjänstemännen inom det mandat de fått. Nu börjar den tredje och sista akten, då de direkt ansvariga ministrarna kommer för att lösa upp knutar och få till ett resultat. Och mycket återstår; Carbon Brief räknade till 630 ”brackets” – alltså olika förslag som måste leda till enighet. För Sveriges del kliver klimatminister Romina Pourmokhtari nu in– här är vad som väntar henne, och vad som vore bäst för klimatet och vår gemensamma framtid.

Keep 1.5 Alive. Detta är första COP efter att UNEP tydligt slagit fast att vi inte kan hålla oss inom Parisavtalets 1.5-gradersmål, men det kan gå att hålla nere ”overshoot till 1.7 grader 2050 och åter komma ner 1.5 nästa sekelskifte, med utsläppsminskningar på 18% till 2030, 45% 2035 och 69% 2040, allt jämfört med 2025. Det bör ske vid ”global stocktake” på COP33 2028, och skulle kräva en rejäl skärpning jämfört med ländernas nuvarande NDC:er som ger maximalt 15% utsläppsminskning till 2035. För att minska trycket på skärpta åtaganden vill Saudiarabien med flera skjuta på nästa IPCC-rapport bortom COP33 så att inte det fulla klimatallvaret ska prägla mötet, och försöker plantera att ”mer realistiska” klimatmål ska ersätta 1.5-gradersåtagandet.



Bäst vore en stark skrivning i Antalyas slutdokument om att h att 1.5-gradersmålet gäller och ska nås, genom en så liten och kortvarig ”overshoot” som möjligt.



Ökad klimatfinansiering. NCQG, New Collective Quantified Goal on Climate Finance, slår fast att institutionell klimatfinansiering ska öka till 300 miljarder dollar per år till 2035 från offentliga aktörer, med målet 1 300 miljarder från en bred palett av finansiärer. Därtill har världen enats om en tredubbling av finansieringen för klimatanpassning, men trots att man inte slagit fast vilket basåret är, så är det uppenbart att målet inte är i närheten av att uppfyllas. Loss & Damage. Fonden för förluster och skador (Loss & Damage) ekar tom. Utvecklingsländer vill se skärpta skrivningar om sårbara länders behov, och en tydligt uttryckt kontrast mellan de ökande behoven och den begränsade finansieringen.



G77 och Kina vill slå fast att nuvarande finansieringskrav på utvecklingsländer fortsatt gäller och komplettera med specifika finansiella mål för bl.a. Loss&Damage, vilket utvecklade länder vill undvika. Länder har vitt skilda förslag på hur det ska återges att målet inte alls nås; ”besvikelse” kan bli ordvalet man enas om vilket ökar pressen på ökad finansiering.



Ett starkt besked från Antalya vore en trovärdig upprampning och ökad finansiering från viktiga länder.



Elektrifiera hållbart. Turkiet som ordförandeland vill verkligen ha in sitt ”35 by 35” beslut om 35% elektrifiering av energi- och transportsektorn till 2035 i mötets gemensamma ”cover decision”, men stödet är långtifrån enhälligt. Miljöorganisationer varnar för att det öppnar för fortsatt bruk av fossil energi, där både Turkiet och medordförandelandet Australien är starka. Kina undrar om skrivningarna innebär förpliktelser att finansiera elektrifiering i andra länder, utvecklingsländer vill att målet kompletteras med finansiering och många länder vill att målet differentieras utifrån kapacitet.



Bästa resultat från Antalya vore att komplettera målet med krav på förnybar el, i andra att detta blir ett separat åtagande för de som vill. Anpassningsmål. Världen har redan enats om ett globalt anpassningsmål (GGA), men vad ska et innehålla? Ska finansiering in här, eller hållas utanför? Teknisk assistans? En referens till 1.5 gradersmålet och ”overshoot” eller inte? Separat men relaterat är man fortsatt oeniga om Anpassningsfonden ska gälla specifikt för Parisavtalet och i så fall kunna få intäkter från internationella utsläppsminskningar enligt avtalets artikel 6. Hur dessa intäkter ska utformas råder det också stor enighet.



Ett starkt formbesked från Antalya vore att precisera tredubblingsmålets start- och slutår och ge Anpassningsfonden finansiering under Parisavtalet. Reformera COP. COP sägs nu ha 166 parallella förhandlingsspår, vilket betyder att inte ens stora delegationer som Sveriges kan vara representerade i alla förhandlingar – och de mindre utvecklingsländerna har inte ens tio förhandlare på plats. I teorin är alla överens om att processer måste förenklas, samma diskussioner inte hållas på så många ställen (finansiering dyker t.ex. upp överallt), antalet nya initiativ hållas nere och några processer avslutas. Men i praktiken blir det sällan så. Det fyraåriga arbetsprogrammet om jordbruk och livsmedelssäkerhet skulle avslutas nu – men länderna kan inte enas om slutsatser, eller vad arbetet ska leda till, och låter troligen frågan leva till nästa COP. Oceandialogen förlängs troligen till en ”multiyear roadmap for dialogue”. Frågan om att inte ha COP varje år vore perfekt att lösa nu; efter COP32 i Etiopien hoppades många på ett COP33 i Kina men de har tackat nej och alternativet Indonesien är osäkra på om de har kapacitet för denna jätteapparat.



Bästa utfall från Antalya vore ett skarpt beslut om en kvantifierad och tidsatt förenklingsprocess – men räkna inte med att det sker, för många aktörer har för stora egenintressen i olika delar av processen.



Detta är bara ett skrap på ytan och kraftigt förenklat. COP påstås ta slut fredag tidig eftermiddag. Det får vi verkligen se – tillsammans kan vi alla jobba veckan ut för ett så starkt resultat som möjligt.

Måndag på COP

10:00 -11:00 och 16-17: Climate Diplomacy Academy, Resilient Cities Hub Green zone

11:00 -12:00: The transitioning way forward from Fossil Fuels. Lessons learned from Santa Marta and Tuvalu, B2, Blue Zone

11.30-12.30: Sverige & Norrsken: Hur fixa Parisavtalet på 24 timmar, UNFCCC Pavilion

12:00–13:00: Measuring Climate Impact of AI/Digital Solutions, UNFCCC Global Innovation Hub, Green Zone

12.30-13.15: Green Economy Taxation and Incentives, Climate Finance Hub, Green Zone

13:00-14:30: Avoiding Tipping Points and Managing Overshoot: Safe Climate Pathways Within Planetary Boundaries, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) – Prof. Johan Rockström / COP31 Presidency, Akdeniz (Plenary Hall 2)

13:00 -15:00: Belem 1.5 high level, Meeting room 19

16.30-18:00: Decoding UNFCCC Language: Reading the Week 2 Texts, Blue Zone

17:30–19:30: CCAC Ministerial, om kortlivade klimatgaser, SPE2 Likya, Blue Zone

17:30-19:00: Roadmaps for the Transition Away from Fossil Fuels, Blue Zone, Benelux