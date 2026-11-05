Snabbare miljöprövning vann med en röst

Juridik EU-parlamentets miljöutskott har röstat för snabbare miljöbedömningar. Förslaget gick igenom med en rösts marginal efter en konflikt om artskyddet. Nu väntar en omröstning i hela parlamentet.

Snabbare miljöprövning vann med en röst
Foto: EU-parlamentet

EU-parlamentets miljöutskott, Envi, antog den 4 november förslaget med 36 röster för, 35 emot och 11 nedlagda. Utskottet vill bland annat sätta en tidsgräns på 300 dagar för miljöbedömningar och samordna kontakterna mellan sökande och myndigheter.

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Den socialdemokratiska gruppen S&D röstade nej. Gruppen uppger att den stöder snabbare processer, men anser att kompromissen försvagar artskyddet. Kritiken gäller bland annat att bestämmelsen om när skador på skyddade arter inte ska räknas som avsiktliga utvidgas till fågelbon och ägg.

Samtidigt skärper utskottet vissa villkor, enligt parlamentets sammanfattning. Samlad påverkan ska beaktas och artens gynnsamma bevarandestatus skyddas. Bestämmelsen utvidgas också till renoveringsarbeten.

S&D:s förhandlare Annalisa Corrado anser att skador på bon och ägg ofta kan undvikas, exempelvis genom att förlägga byggarbeten utanför häckningsperioden. Gruppen uppger att den tillsammans med De gröna och Vänstern lagt fram ett alternativ med andra skyddsvillkor.

Emma Ytterell (C), som leder parlamentets arbete med förslaget, försvarade ändringen av artskyddet när Miljö & Utveckling intervjuade henne före omröstningen.

– Det handlar verkligen om att göra en ny samlad rimlig bedömning, inte om att luckra upp artskyddet, sade Emma Ytterell.

För företag och kommuner innebär utskottets förslag att miljöbedömningen ska klaras inom 300 dagar. Tiden för verksamhetsutövarens arbete med miljökonsekvensbeskrivningen räknas inte in. I undantagsfall ska myndigheten kunna förlänga tiden med högst 60 dagar.

En gemensam kontaktpunkt ska samordna processen. Sökande ska slippa lämna in underlag som redan finns hos myndigheterna. Myndigheterna ska också ge den sökande en tidsplan för hela förfarandet när de anger vad miljöbedömningen ska omfatta.

Medlemsländerna ska inom tolv månader bedöma myndigheternas personalbehov och offentliggöra resultatet.

Utskottet strök dessutom kommissionens förslag om att kunna utestänga argument i domstol som inte framförts under myndighetsprövningen.

Reglerna är ännu inte beslutade. Hela parlamentet ska enligt planeringen rösta under sessionen den 23–26 november. Därefter kan förhandlingarna med ministerrådet om den slutliga lagtexten börja.

publicerad 5 november 2026
av Jon Röhne
import-jon.r@miljo-utveckling.se

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