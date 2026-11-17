Internationella naturvårdsunionen IUCN lanserade vid Cop31 en vägledning för naturbaserad klimatanpassning. Den riktar sig till beslutsfattare och yrkesverksamma som planerar, genomför eller följer upp klimatanpassningsprojekt. Arbetssättet ska bidra till att projekten ger miljönytta, stärker motståndskraften mot klimatförändringar och involverar dem som berörs utifrån lokalsamhällenas behov och prioriteringar. IUCN tog fram vägledningen med stöd från Global Affairs Canada, i samarbete med civilsamhällesorganisationer och internationella experter. Den har testats på nio platser i fem länder.